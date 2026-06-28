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ຂ່າວສານ

ວັນ​ບຸນ​ວັດ​ທະ​ນະ​ທຳ​ຊາວ​ເຜົ່າ​ຈຳ

ແຕ່​ລະ​ເຂດ​ພາກ​ລ້ວນ​ແຕ່​ມີ​ສີ​ສັນ​ສະ​ເພາະ, ມີ​ການ​ພົບ​ປະ​ແລກ​ປ່ຽນ, ຜ່ານ​ນັນ​ໄດ້​ເພີ່ມ​ຄວາມ​ສາ​ມັກ​ຄີ....
(ພາບ: tintức)

ຕອນ​ຄ່ຳ​ວັນ​ທີ 26 ມິ​ຖຸ​ນາ, ຢູ່​ສະ​ໜາມຫຼວງ 16 ເມ​ສາ, ຕາ​ແສງ​ດົງ​ຫາຍ, ແຂວງ​ແຄັງ​ຮ່​ວາ, ປ​ຊ​ຊ, ແຂກ​ທ່ອງ​ທ່ຽວ ແລະ ຊາວ​ເຜົ່າ​ຈຳ​ເປັນ​ຈຳ​ນວນຫຼວງຫຼາຍ ໄດ້​ເຂົ້າ​ຮ່ວມພິ​ທີ​ໄຂວັນ​ບຸນ​ວັດ​ທະ​ນະ​ທຳ​ຊາວ​ເຜົ່າ​ຈຳຄັ້ງ​ທີ 6 ປີ 2026.

ໃນ​ບັນ​ຍາ​ກາດ​ຟົດ​ຟື້ນ​ມ່ວນ​ຊື່ນ ແລະ ຄຶກ​ຄື້ນ​ຂອງ​ວັນ​ບຸນ, ສະ​ໜາມຫຼວງ 16 ເມ​ສາເຕັ່ມ​ໄປ​ດ້ວຍ​ສີ​ສັນ​ພື້ນ​ເມືອງ ແລະ ສຽງ​ຂອງ​ບັນ​ດາ​ດົນ​ຕີ​ພື້ນ​ເມືອງ​ຂອງ​ຊາວ​ເຜົ່າ​ຈຳ. ທ່ານ ໂມ​ຮາ​ມາດ, ສະ​ມາ​ຊິກ​ຄະ​ນະ ອານ​ຢ່າງ ແບ່ງ​ປັນ​ວ່າ:

ຂ້າ​ພະ​ເຈົ້າ​ຕ່າງ​ໜ້າ​ໃຫ້ ປ​ຊ​ຊ ຢູ່​ແຂວງ ອາ​ຢາງ ມານີ້​ເຂົ້າ​ຮ່ວມ​ວັນ​ບຸນ. ຈຸດ​ພິ​ເສດ​ສະ​ເພາະ​ຂອງ​ແຕ່​ລະ​ເຂດ​ພາກ​ໄດ້​ສະ​ແດງ​ອອກ​ຢ່າງ​ຈະ​ແຈ້ງ. ຂ້າ​ພະ​ເຈົ້າ​ເປັນ​ຊາວ​ເຜົ່າ​ຈຳ​ອິດ​ຊະ​ລາມ, ສ່ວນ​ຢູ່ນີ້​ແມ່ນ​ຊາວ​ເຜົ່າ​ຈຳ​ບາ​ນີ, ຈຳ​ເຮີ​ຣອຍ…ແຕ່​ລະ​ເຂດ​ພາກ​ລ້ວນ​ແຕ່​ມີ​ສີ​ສັນ​ສະ​ເພາະ, ມີ​ການ​ພົບ​ປະ​ແລກ​ປ່ຽນ, ຜ່ານ​ນັນ​ໄດ້​ເພີ່ມ​ຄວາມ​ສາ​ມັກ​ຄີ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຫວຽດ​ນາມ-ສິງ​ກະ​ໂປ ຊຸກ​ຍູ້​ການ​ຮ່ວມ​ມື​ໃນ​ການ​ສ້າງ​ລະ​ບົບ​ມູນ​ຄ່າ Halal ໃນ​ພາກ​ພື້ນ ອາ​ຊຽນ

ຫວຽດ​ນາມ-ສິງ​ກະ​ໂປ ຊຸກ​ຍູ້​ການ​ຮ່ວມ​ມື​ໃນ​ການ​ສ້າງ​ລະ​ບົບ​ມູນ​ຄ່າ Halal ໃນ​ພາກ​ພື້ນ ອາ​ຊຽນ

ທ່ານ ເຈິ່​ນ​ເຟືອງ​ແອັງ ​ເອກ​ອັກ​ຄະ​ລັດ​ຖະ​ທູດ ຫວຽດ​ນາມ ປະ​ຈຳ​ ສິງ​ກະ​ໂປ ໃຫ້​ຮູ້​ວ່າ ການ​ພົວ​ພັນ​ດ້ານ​ເສດ​ຖະ​ກິດ​ລະ​ຫວ່າງ ຫວຽດ​ນາມ ແລະ ສິງ​ກະ​ໂປ ​ພວມ​ພັດ​ທະ​ນາ​ຢ່າງ​ແຮງ, ດ້ວຍຍອດ​ວົງ​ເງິນ​ການ​ຄ້າ​ສອງ​ຝ່າຍ​ໃນ​ປີ 2025 ບັນ​ລຸ​ເກືອບ 40 ຕື້ SDG (ປະ​ມານ 30,9 ຕື້ USD).
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