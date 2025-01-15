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ຂ່າວສານ

ວັນ​ບຸນ​ທ້ອງ​ຖະ​ໜົນ Chingay ຂົວ​ເຊື່ອມ​ຕໍ່​ທາງ​ດ້ານ​ວັດ​ທະ​ນະ​ທຳ​ລະ​ຫວ່າງ ຫວຽດ​ນາມ ແລະ ສິງ​ກະ​ໂປ

ໂດຍແມ່ນໜຶ່ງໃນບັນດາການເຄື່ອນໄຫວຕ້ອນຮັບບຸນເຕັດປະຈຳຊາດ ຢູ່ສິງກະໂປ, ວັນບຸນທ້ອງຖະໜົນ Chingay 2025 ຈະດຳເນີນໃນລະຫວ່າງວັນທີ 7-8 ກຸມພາຈະມາເຖິງ. ດ້ວຍຫົວຂໍ້ “Joy” (ຄວາມມ່ວນຊື່ນ)
ວົງຄະນະຍາດຊາວຫວຽດນາມ ອາໄສຢູ່ ສິງກະໂປ ພວມກະກຽມວັນບຸນທ້ອງຖະໜົນ Chingay 2025 (ພາບ: ຄະນະຕິດຕໍ່)

ໂດຍເຊື່ອມຕົວເຂົ້າກັບບັນຍາກາດກະກຽມຕ້ອນຮັບລະດູບານໃໝ່ປີມະເສັງ 2025,ວົງຄະນະຍາດຊາວຫວຽດນາມ ອາໄສຢູ່ ສິງກະໂປ ພວມກະກຽມວັນບຸນທ້ອງຖະໜົນ Chingay 2025 ຢ່າງຟົດຟື້ນມ່ວນຊື່ນເພື່ອແນໃສ່ແຜ່ກະຈາຍບັນດາຄຸນຄ່າວັດທະນະທຳອັນດີງາມຂອງ ຫວຽດນາມໄປຍັງໂລກ.

ໂດຍແມ່ນໜຶ່ງໃນບັນດາການເຄື່ອນໄຫວຕ້ອນຮັບບຸນເຕັດປະຈຳຊາດ ຢູ່ສິງກະໂປ, ວັນບຸນທ້ອງຖະໜົນ Chingay 2025  ຈະດຳເນີນໃນລະຫວ່າງວັນທີ 7-8 ກຸມພາຈະມາເຖິງ. ດ້ວຍຫົວຂໍ້ “Joy” (ຄວາມມ່ວນຊື່ນ), ວັນບຸນປີນີ້ໄດ້ຈັດຂຶ້ນເພື່ອແນໃສ່ຍ້ອງຍໍສັນລະເສີນຄວາມສະໜິດຕິດພັນລະຫວ່າງບັນດາວົງຄະນະຍາດ, ລຸ້ນຄົນຕ່າງໆ ແລະ ພື້ນຖານວັດທະນະທຳທີ່ແຕກຕ່າງກັນ. ທ່ານນາງ ຕ້າຖຸຍລຽນ ຫົວໜ້າຄະນະຕິດຕໍ່ພົວພັນວົງຄະນະຍາດຊາວຫວຽດນາມ ອາໄສຢູ່ສິງກະໂປ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ:

ການເຂົ້າຮ່ວມຂອງວົງຄະນະຍາດຊາວຫວຽດນາມ ຢູ່ Chingay 2025  ມີຄວາມໝາຍຢ່າງເລິກເຊິ່ງ, ປະກອບສ່ວນປັບປຸງການພົວພັນມິດຕະພາບ ແລະ ການຮ່ວມມືລະຫວ່າງ ຫວຽດນາມ ແລະ ສິງກະໂປ ໂດຍຜ່ານຂົວເຊື່ອມຕໍ່ວັດທະນະທຳ. ນີ້ແມ່ນໂອກາດສຳຄັນເພື່ອໃຫ້ວົງຄະນະຍາດຊາວຫວຽດນາມ ຢູ່ສິງກະໂປ ຢັ້ງຢືນຈິດໃຈສະໜິດຕິດພັນ ແລະ ຄວາມເອກອ້າງທະນົງໃຈກ່ຽວກັບແຫຼ່ງຕົ້ນກຳເນີດ, ພ້ອມກັນໂຄສະນາວັດທະນະທຳ ຫວຽດນາມ, ຜ່ານນັ້ນກໍ່ປະກອບສ່ວນຢັ້ງຢືນຖານະບົດບາດ ແລະ ປະກອບສ່ວນຢ່າງຕັ້ງໜ້າເຂົ້າໃນຄວາມສາມັກຄີ ແລະ ການພັດທະນາຂອງສັງຄົມທີ່ມີວັດທະນະທຳຫຼາຍຮູບຫຼາຍແບບຢູ່ສິງກະໂປ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ລັດ​ເຊຍ ເລີ່ມ​ຕົ້ນ​ການ​ຢ້ຽມ​ຢາມ ຫວຽດ​ນາມ ຢ່າງ​ເປັນ​ທາງ​ການ

ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ລັດ​ເຊຍ ເລີ່ມ​ຕົ້ນ​ການ​ຢ້ຽມ​ຢາມ ຫວຽດ​ນາມ ຢ່າງ​ເປັນ​ທາງ​ການ

ນີ້ກໍ່ແມ່ນໂອກາດເພື່ອໃຫ້ການນຳສອງປະເທດເຫັນດີເປັນເອກະພາບບັນດາບັນຫາສຳຄັນ ແລະ ກຳນົດທິດຍຸດທະສາດໃຫ້ແກ່ອະນາຄົດ, ກຳນົດຢ່າງຈະແຈ້ງບັນດາຂົງເຂດຮ່ວມມືຈຸດສຸມ, ນັບແຕ່ເສດຖະກິດ, ການຄ້າ, ພະລັງງານ.
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