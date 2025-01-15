ຂ່າວສານ
ວັນບຸນທ້ອງຖະໜົນ Chingay ຂົວເຊື່ອມຕໍ່ທາງດ້ານວັດທະນະທຳລະຫວ່າງ ຫວຽດນາມ ແລະ ສິງກະໂປ
ໂດຍເຊື່ອມຕົວເຂົ້າກັບບັນຍາກາດກະກຽມຕ້ອນຮັບລະດູບານໃໝ່ປີມະເສັງ 2025,ວົງຄະນະຍາດຊາວຫວຽດນາມ ອາໄສຢູ່ ສິງກະໂປ ພວມກະກຽມວັນບຸນທ້ອງຖະໜົນ Chingay 2025 ຢ່າງຟົດຟື້ນມ່ວນຊື່ນເພື່ອແນໃສ່ແຜ່ກະຈາຍບັນດາຄຸນຄ່າວັດທະນະທຳອັນດີງາມຂອງ ຫວຽດນາມໄປຍັງໂລກ.
ໂດຍແມ່ນໜຶ່ງໃນບັນດາການເຄື່ອນໄຫວຕ້ອນຮັບບຸນເຕັດປະຈຳຊາດ ຢູ່ສິງກະໂປ, ວັນບຸນທ້ອງຖະໜົນ Chingay 2025 ຈະດຳເນີນໃນລະຫວ່າງວັນທີ 7-8 ກຸມພາຈະມາເຖິງ. ດ້ວຍຫົວຂໍ້ “Joy” (ຄວາມມ່ວນຊື່ນ), ວັນບຸນປີນີ້ໄດ້ຈັດຂຶ້ນເພື່ອແນໃສ່ຍ້ອງຍໍສັນລະເສີນຄວາມສະໜິດຕິດພັນລະຫວ່າງບັນດາວົງຄະນະຍາດ, ລຸ້ນຄົນຕ່າງໆ ແລະ ພື້ນຖານວັດທະນະທຳທີ່ແຕກຕ່າງກັນ. ທ່ານນາງ ຕ້າຖຸຍລຽນ ຫົວໜ້າຄະນະຕິດຕໍ່ພົວພັນວົງຄະນະຍາດຊາວຫວຽດນາມ ອາໄສຢູ່ສິງກະໂປ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ:
ການເຂົ້າຮ່ວມຂອງວົງຄະນະຍາດຊາວຫວຽດນາມ ຢູ່ Chingay 2025 ມີຄວາມໝາຍຢ່າງເລິກເຊິ່ງ, ປະກອບສ່ວນປັບປຸງການພົວພັນມິດຕະພາບ ແລະ ການຮ່ວມມືລະຫວ່າງ ຫວຽດນາມ ແລະ ສິງກະໂປ ໂດຍຜ່ານຂົວເຊື່ອມຕໍ່ວັດທະນະທຳ. ນີ້ແມ່ນໂອກາດສຳຄັນເພື່ອໃຫ້ວົງຄະນະຍາດຊາວຫວຽດນາມ ຢູ່ສິງກະໂປ ຢັ້ງຢືນຈິດໃຈສະໜິດຕິດພັນ ແລະ ຄວາມເອກອ້າງທະນົງໃຈກ່ຽວກັບແຫຼ່ງຕົ້ນກຳເນີດ, ພ້ອມກັນໂຄສະນາວັດທະນະທຳ ຫວຽດນາມ, ຜ່ານນັ້ນກໍ່ປະກອບສ່ວນຢັ້ງຢືນຖານະບົດບາດ ແລະ ປະກອບສ່ວນຢ່າງຕັ້ງໜ້າເຂົ້າໃນຄວາມສາມັກຄີ ແລະ ການພັດທະນາຂອງສັງຄົມທີ່ມີວັດທະນະທຳຫຼາຍຮູບຫຼາຍແບບຢູ່ສິງກະໂປ.