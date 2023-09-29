ຂ່າວສານ ວັນທ່ອງທ່ຽວໂລກ 2023 ສຸມໃສ່ຫົວຂໍ້ ການລົງທຶນສີຂຽວ 29/09/2023 ສປຊ ເຫັນໄດ້ເຖິງຄວາມຕ້ອງການທີ່ຈຳເປັນກ່ຽວກັບການລົງທຶນສີຂຽວ ເພື່ອສ້າງຂະແໜງການທ່ອງທ່ຽວ ນຳຜົນປະໂຫຍດມາໃຫ້ແກ່ມວນມະນຸດ ແລະ ໜ່ວຍໂລກ. ພິທີສະເຫຼີມສະຫຼອງ ວັນທ່ອງທ່ຽວໂລກ ໄດ້ຈັດຂຶ້ນຢູ່ ອາຣັບບິ ຊະອຸດິ (ພາບ: arabnews.com)ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 27 – 28 ກັນຍາ, ມີເຈົ້າໜ້າທີ່ ແລະ ນັກຊ່ຽວຊານໃນຂົງເຂດການທ່ອງທ່ຽວ ກ່ວາ 500 ທ່ານ ທີ່ມາຈາກ 120 ປະເທດ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມບັນດາການເຄື່ອນໄຫວໃນຂອບເຂດສະເຫຼີມສະຫຼອງ ວັນທ່ອງທ່ຽວໂລກ (27 ກັນຍາ ) ຄັ້ງທີ 43 ຢູ່ Riyadh ,ອາຣັບບິ ຊະອຸດິ. ວັນທ່ອງທ່ຽວໂລກ 2023 ມີຫົວຂໍ້ “ການທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ການລົງທຶນສີຂຽວ” ເພື່ອແນໃສ່ຊຸກຍູ້ການຮ່ວມມືທົ່ວໂລກ ໃນການຕີລາຄາບັນດາ ໂອກາດໃນການລົງທຶນຫຼາຍກ່ວາອີກ ແລະ ມີເປົ້າໝາຍທີ່ດີຫຼາຍກ່ວາເກົ່າ ເຂົ້າໃນ “ຂະແໜງອຸດສາຫະກຳ ປອດຄວັນ” ເພື່ອສ້າງວຽກເຮັດງານທຳໄດ້ຫຼາຍກ່ວາອີກ, ປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ຊຸກຍູ້ການພັດທະນາຢ່າງຮອບດ້ານ ແລະ ຍືນຍົງ. ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ສປຊ Antonio Guterre ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ການທ່ອງທ່ຽວ ແມ່ນກຳລັງໜູນຢ່າງແຮງໃຫ້ແກ່ຄວາມກ້າວໜ້າ ແລະ ຄວາມເຂົ້າໃຈເຊິ່ງກັນແລະກັນ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ກຳລັງແຮງນີ້ ຕ້ອງປົກປ້ອງ ແລະ ຫຼໍ່ລ້ຽງເພື່ອນຳມາເຊິ່ງຜົນປະໂຫຍດຢ່າງຄົບຖ້ວນ. ສປຊ ເຫັນໄດ້ເຖິງຄວາມຕ້ອງການທີ່ຈຳເປັນກ່ຽວກັບການລົງທຶນສີຂຽວ ເພື່ອສ້າງຂະແໜງການທ່ອງທ່ຽວ ນຳຜົນປະໂຫຍດມາໃຫ້ແກ່ມວນມະນຸດ ແລະ ໜ່ວຍໂລກ. ເພາະສະນັ້ນ, ໂລກຕ້ອງມີການກະທຳຫຼາຍກ່ວາອີກເພື່ອຂຸດຄົ້ນຄວາມສາມາດບົ່ມຊ້ອນດ້ານການທ່ອງທ່ຽວແບບຍືນຍົງຢ່າງສຸດຂີດ. ປະຕິບັດການທ່ອງທ່ຽວແບບຍືນຍົງ ແມ່ນການລົງທຶນເຂົ້າໃນອະນາຄົດທີ່ສວຍງາມກ່ວາອີກໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນໝົດທຸກຄົນ. (ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)