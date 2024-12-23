ຂ່າວສານ
ວັນທີ 22 ທັນວາ, ຄົບຮອບ 80 ປີແຫ່ງວັນສ້າງຕັ້ງກອງທັບປະຊາຊົນ ຫວຽດນາມ
ຈາກກອງທະຫານໃນເບື້ອງຕົ້ນ ມີນັກຮົບ 34 ຄົນ, ພາຍໃຕ້ການນຳພາຂອງພັກຄອມມູນິດ ຫວຽດນາມ, ກອງທັບປະຊາຊົນ ຫວຽດນາມ ໄດ້ຂະຫຍາຍຕົວຢ່າງວ່ອງໄວ, ຍາດໄດ້ຫຼາຍໄຊຊະນະຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງໃນການຕໍ່ສູ້ຍາດເອົາເອກະລາດມາໃຫ້ປະເທດຊາດ, ຮັກສາແຕ່ລະຕອນດິນອັນສັກກະລະບູຊາຂອງຊາດ ແລະ ປະຕິບັດສຳເລັດພັນທະສາກົນອັນສູງສົ່ງໄດ້ເປັນຢ່າງດີ.
ໃນບົດຂຽນທີ່ໄດ້ເອົາລົງໃນໜັງສືພິມກອງທັບປະຊາຊົນ ຫວຽດນາມ ສະບັບອອກວັນທີ 22 ທັນວາ, ທ່ານພົນເອກ ຟານວັນຢາງ, ລັດຖະມົນຕີກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ໄດ້ຢັ້ງຢືນວ່າ ຕະຫຼອດໄລຍະ 80 ປີແຫ່ງການກໍ່ສ້າງ, ຕໍ່ສູ້, ໄຊຊະນະ ແລະ ເຕີບໃຫຍ່, ກອງທັບປະຊາຊົນ ຫວຽດນາມ ໄດ້ສ້າງມູນເຊື້ອອັນສະຫງ່າລາສີ ດ້ວຍບັນດາວິລະກຳ, ສ້າງບັນດາຂີດໝາຍທີ່ມີຄວາມໝາຍສຳຄັນໃນປະຫວັດສາດຂອງຊາດ. ບັນດາວິລະກຳອັນສະຫງ່າອົງອາດນັ້ນ ຕິດພັນກັບຜົນງານອັນຍິ່ງໃຫຍ່ຂອງການປະຕິວັດ ຫວຽດນາມ ໃນຍຸກສະໄໝ ໂຮ່ຈີມິນ.