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ຂ່າວສານ

ວັນ​ທີ 22 ທັນ​ວາ, ຄົບ​ຮອບ 80 ປີ​ແຫ່ງວັນ​ສ້າງ​ຕັ້ງ​ກອງ​ທັບ​ປ​ະ​ຊາ​ຊົນ ຫວຽດ​ນາມ

ກ່ອນນີ້ 80 ປີ (ວັນທີ 22 ທັນວາ 1944), ຢືນຢູ່ໃຕ້ທຸງແດງດາວຄຳ, ທີ່ເຂດປ່າ ເຈິ່ນຮຶງດ້າວ, ເມືອງ ງວຽນບິ່ງ, ແຂວງ ກາວບັ່ງ, ກອງທະຫານໂຄສະນາປົດປ່ອຍໄດ້ຮັບການສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນ, ເຊິ່ງເປັນຕົ້ນກຳເນີດຂອງກອງທັບປະຊາຊົນ ຫວຽດນາມ ໃນປັດຈຸບັນ.
ລາຍການສິລະປະສະເຫຼີມສະຫຼອງວັນສ້າງຕັ້ງກອງທັບປະຊາຊົນ ຫວຽດນາມ ຄົບຮອບ 80 ປີ

ຈາກກອງທະຫານໃນເບື້ອງຕົ້ນ ມີນັກຮົບ 34 ຄົນ, ພາຍໃຕ້ການນຳພາຂອງພັກຄອມມູນິດ ຫວຽດນາມ, ກອງທັບປະຊາຊົນ ຫວຽດນາມ ໄດ້ຂະຫຍາຍຕົວຢ່າງວ່ອງໄວ, ຍາດໄດ້ຫຼາຍໄຊຊະນະຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງໃນການຕໍ່ສູ້ຍາດເອົາເອກະລາດມາໃຫ້ປະເທດຊາດ, ຮັກສາແຕ່ລະຕອນດິນອັນສັກກະລະບູຊາຂອງຊາດ ແລະ ປະຕິບັດສຳເລັດພັນທະສາກົນອັນສູງສົ່ງໄດ້ເປັນຢ່າງດີ.

ໃນບົດຂຽນທີ່ໄດ້ເອົາລົງໃນໜັງສືພິມກອງທັບປະຊາຊົນ ຫວຽດນາມ ສະບັບອອກວັນທີ 22 ທັນວາ, ທ່ານພົນເອກ ຟານວັນຢາງ, ລັດຖະມົນຕີກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ໄດ້ຢັ້ງຢືນວ່າ ຕະຫຼອດໄລຍະ 80 ປີແຫ່ງການກໍ່ສ້າງ, ຕໍ່ສູ້, ໄຊຊະນະ ແລະ ເຕີບໃຫຍ່, ກອງທັບປະຊາຊົນ ຫວຽດນາມ ໄດ້ສ້າງມູນເຊື້ອອັນສະຫງ່າລາສີ ດ້ວຍບັນດາວິລະກຳ, ສ້າງບັນດາຂີດໝາຍທີ່ມີຄວາມໝາຍສຳຄັນໃນປະຫວັດສາດຂອງຊາດ. ບັນດາວິລະກຳອັນສະຫງ່າອົງອາດນັ້ນ ຕິດພັນກັບຜົນງານອັນຍິ່ງໃຫຍ່ຂອງການປະຕິວັດ ຫວຽດນາມ ໃນຍຸກສະໄໝ ໂຮ່ຈີມິນ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ລັດ​ຖະ​ບານ ອາ​ເມ​ລິ​ກາ ຫຼີກ​ລ້ຽງ​ໄດ້​ຄວາມ​ສ່ຽງ​ປິດ​ປ​ະ​ຕູ​ກ່ອນ​ໂອ​ກາດ​ວັນ​ບຸນ ຄຼິດ​ສະ​ມາດ

ລັດ​ຖະ​ບານ ອາ​ເມ​ລິ​ກາ ຫຼີກ​ລ້ຽງ​ໄດ້​ຄວາມ​ສ່ຽງ​ປິດ​ປ​ະ​ຕູ​ກ່ອນ​ໂອ​ກາດ​ວັນ​ບຸນ ຄຼິດ​ສະ​ມາດ

ທ່ານປະທານາທິບໍດີ Joe Biden ໄດ້ເຊັນອະນຸມັດຜ່ານຮ່າງກົດໝາຍເບີດຈ່າຍງົບປະມານໃຫ້ລັດຖະບານສະຫະລັດ ຮອດກາງເດືອນ ມີນາ ປີ 2025, ຜ່ານນັ້ນ ຫຼີກລ້ຽງຄວາມສ່ຽງຕ້ອງປິດປະຕູສ່ວນໜຶ່ງ ກ່ອນວັນບຸນຄຼິດສະມາດ ພຽງແຕ່ 2 – 3 ວັນ.
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