Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ຫວຽດນາມ
  • English
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ອັງກິດ
  • Français
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຝຣັ່ງ
  • Español
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ແອັດສະປາຍ
  • 中文
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຈີນ
  • Русский
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ລັດເຊຍ
  • 日本語
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຍີ່ປຸ່ນ
  • ភាសាខ្មែរ
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຂະແມ
  • 한국어
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາສາ ເກົາຫຼີ

ຂ່າວສານ

ວັນ​ທີ 19 ສິງ​ຫາ ຫວຽດ​ນາມ ດຳ​ເນີນ​ການ​ເປີດ​ສະຫຼອງ​ນຳ​ໃຊ້ ແລະ ເລີ່ມ​ລົງ​ມື​ກໍ່​ສ້າງ 250 ໂຄງ​ການ, ກິດ​ຈະ​ກຳ ຂ່ຳ​ນັບ​ຮ​ັບ​ຕ້ອນວັນ​ຊາດ​ທີ 2 ກັນ​ຍາ ຄົບ​ຮອບ 80 ປີ

ພິທີເປີດສະຫຼອງນຳໃຊ້ ແລະ ເລີ່ມລົງມືກໍ່ສ້າງ ຈະດຳເນີນໃນຕອນເຊົ້າວັນທີ 19 ສິງຫາ, ຢູ່ສະຖານທີ່ຖ່າຍທອດສົດໃຈກາງ ແມ່ນຢູ່ສູນວາງສະແດງສິນຄ້າແຫ່ງຊາດ (ຕາແສງ ດົງແອັງ, ຮ່າໂນ້ຍ).
ການຖະແຫຼງຂ່າວກ່ຽວກັບພິທີເປີດສະຫຼອງນຳໃຊ້, ເລີ່ມລົງມືກໍ່ສ້າງບັນດາໂຄງການ, ກິດຈະກຳເພື່ອຂໍ່ານັບຮັບຕ້ອນວັນຊາດ ຫວຽດນາມ ທີ 2 ກັນຍາ ຄົບຮອບ 80 ປີ (ພາບ: nhandan.vn)

ໃນການຖະແຫຼງຂ່າວກ່ຽວກັບພິທີເປີດສະຫຼອງນຳໃຊ້, ເລີ່ມລົງມືກໍ່ສ້າງບັນດາໂຄງການ, ກິດຈະກຳເພື່ອຂໍ່ານັບຮັບຕ້ອນວັນຊາດ ຫວຽດນາມ ທີ 2 ກັນຍາ ຄົບຮອບ 80 ປີ, ຕອນບ່າຍວັນທີ 14 ສິງຫາ, ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ, ຜູ້ຕາງໜ້າກະຊວງກໍ່ສ້າງ ຫວຽດນາມ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ມີ 250 ໂຄງການ, ກິດຈະກຳ ມີມູນຄ່າລົງທຶນທັງໝົດ 1,28 ລ້ານ ຕື້ງດົ່ງ (ກວ່າ 48,7 ຕື້ USD). ບັນດາກິດຈະກຳ, ໂຄງການນີ້ ນອນໃນຫຼາຍຂົງເຂດ: ພື້ນຖານໂຄງລ່າງຄົມມະນາຄົມ; ກິດຈະກຳພົນລະເຮືອນ - ຕົວເມືອງ; ກິດຈະກຳອຸດສາຫະກຳ; ພື້ນຖານໂຄງລ່າງເຕັກນິກ; ເຮືອນຢູ່ສັງຄົມ; ກະສິກຳ ແລະ ພັດທະນາຊົນນະບົດ; ວັດທະນະທຳ, ກິລາ; ການສຶກສາ; ການປ້ອງກັນຊາດ ແລະ ສາທາລະນະສຸກ. ໃນນັ້ນ, ມີ 8 ໂຄງການສຳຄັນລະດັບຊາດ. ທ່ານ ເລແອັງຕວັນ ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງກໍ່ສ້າງ ຫວຽດນາມ ເນັ້ນໜັກວ່າ:

“250 ໂຄງການດັ່ງກ່າວ ປະກອບສ່ວນ 18% ມູນຄ່າ GDP ໃນປີ 2025, ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການເຕີບໂຕຂອງປີ 2025 ແຕ່ 8,3% ຂຶ້ນໄປ ແລະ 20% ໃຫ້ແກ່ຊຸມປີຕໍ່ໄປ. ບັນດາກິດຈະກຳດັ່ງກ່າວໄດ້ນຳໃຊ້ງົບປະມານແຫ່ງລັດ ຈະສ້າງເປັນກອບພື້ນຖານໂຄງລ່າງຍຸດທະສາດເພື່ອນຳພາການລົງທຶນພາກເອກະຊົນ”.

ພິທີເປີດສະຫຼອງນຳໃຊ້ ແລະ ເລີ່ມລົງມືກໍ່ສ້າງ ຈະດຳເນີນໃນຕອນເຊົ້າວັນທີ 19 ສິງຫາ, ຢູ່ສະຖານທີ່ຖ່າຍທອດສົດໃຈກາງ ແມ່ນຢູ່ສູນວາງສະແດງສິນຄ້າແຫ່ງຊາດ (ຕາແສງ ດົງແອັງ, ຮ່າໂນ້ຍ).

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຫວຽດ​ນາມ ສະ​ເໜີ 3 ຍຸດ​ທະ​ສາດປາຍ​ແຫຼມ ໃຫ້​ແກ່​ການ​ຮ່ວມ​ມື MLC ໃນ​ທົດ​ສະ​ວັດ​ທີ່ຈະ​ມາ​ເຖິງ

ຫວຽດ​ນາມ ສະ​ເໜີ 3 ຍຸດ​ທະ​ສາດປາຍ​ແຫຼມ ໃຫ້​ແກ່​ການ​ຮ່ວມ​ມື MLC ໃນ​ທົດ​ສະ​ວັດ​ທີ່ຈະ​ມາ​ເຖິງ

ກອງປະຊຸມ ມີການເຂົ້າຮ່ວມຂອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງການຕ່າງປະເທດບັນດາປະເທດສະມາຊິກ MLC, ລວມມີ: ໄທ, ລາວ, ກຳປູເຈຍ, ມຽນມາ, ຈີນ ແລະ ຫວຽດນາມ. ທ່ານ ບຸ່ຍແທັງເຊີນ ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ, ລັດຖະມົນຕີກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ຫວຽດນາມ ໄດ້ນຳໜ້າຄະນະຜູ້ແທນ ຫວຽດນາມ ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ.
ອ່ານເພີ່ມ

ບົດອ່ານຫຼາຍ

ອ່ານສື່ສິ່ງພິມ


Top