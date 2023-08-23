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ຂ່າວສານ

ວັນ​ຄອບ​ຄົວ ອາ​ຊຽນ 2023: ຄອບ​ຄົວ​ໃຫຍ່​ອາ​ຊຽນ ນັບ​ມື້​ນັບ​ມີ​ຄວາມ​ສາ​ມັກ​ຄີ, ສະ​ໜິດ​ຕິດ​ພັນ​ກ່​ວາ

ວັນຄອບຄົວ ອາຊຽນ ປະຈຳປີ ແມ່ນໂອກາດເພື່ອປັບປຸງພື້ນຖານມິດຕະພາບ ແລະ ການຮ່ວມມືລະຫວ່າງບັນດາປະເທດ ສະມາຊິກໃນອາຊຽນ ກໍ່ຄືລະຫວ່າງ ອາຊຽນ ກັບບັນດາຄູ່ເຈລະຈາໃຫ້ຫຼາຍກ່ວາອີກ.
ບັນດາຜູ້ແທນເຂົ້າຮ່ວມວັນຄອບຄົວ ອາຊຽນ

ເນື່ອງໃນໂອກາດສະເຫຼີມສະຫຼອງ 56 ປີແຫ່ງວັນສ້າງຕັ້ງ ສະມາຄົມ ປະຊາຊາດ ອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້ (ອາຊຽນ) (1967 - 2023) ແລະ 28 ປີແຫ່ງວັນຫວຽດນາມ ເຂົ້າຮ່ວມ ອາຊຽນ (1995 - 2023), ວັນທີ 20 ສິງຫາ ຢູ່ຫາຍຝ່ອງ, ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ແລະ ກຸ່ມແມ່ຍິງປະຊາຄົມອາຊຽນ ປະຈຳ ຮ່າໂນ້ຍ (AWCH) ໄດ້ສົມທົບກັນຈັດຕັ້ງເຫດການວັນຄອບຄົວອາຊຽນ 2023. ກ່າວຄຳເຫັນນະທີ່ນີ້, ທ່ານຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ໂດຮຸ່ງວຽດ ຢັ້ງຢືນວ່າ ວັນຄອບຄົວ ອາຊຽນ ປະຈຳປີ ແມ່ນໂອກາດເພື່ອປັບປຸງພື້ນຖານມິດຕະພາບ ແລະ ການຮ່ວມມືລະຫວ່າງບັນດາປະເທດ ສະມາຊິກໃນອາຊຽນ ກໍ່ຄືລະຫວ່າງ ອາຊຽນ ກັບບັນດາຄູ່ເຈລະຈາໃຫ້ຫຼາຍກ່ວາອີກ, ທ່ານສະແດງຄວາມເຊື່ອໝັ້ນວ່າ ເຫດການປີນີ້ ໄດ້ຈັດຂຶ້ນຢູ່ ຫ໋າຍຝ່ອງຈະສ້າງຄວາມປະທັບໃຈທີ່ດີງາມໃຫ້ແກ່ບັນດາສະມາຊິກຂອງອາຊຽນ.

ທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ອິນໂດເນເຊຍ ປະຈຳ ຫວຽດນາມ Denny Abdi, ໂດຍຕາງໜ້າໃຫ້ຫົວໜ້າອົງການຕາງໜ້າບັນດາປະເທດອາຊຽນ ແລະ ໃນຖານະເປັນປະເທດດຳລົງຕຳແໜ່ງປະທານອາຊຽນ, ຖືວ່າ ການຈັດຕັ້ງລາຍການເປັນປະຈຳ ໄດ້ຢັ້ງຢືນໃຫ້ເຫັນບັນດາຄຳໝັ້ນສັນຍາ ແລະ ຄວາມມານະພະຍາຍາມຂອງ ລັດຖະບານ ແລະ ປະຊາຊົນ ຫວຽດນາມ ໃນການເພີ່ມທະວີນ້ຳໃຈມິດຕະພາບ ລະຫວ່າງບັນດາປະເທດ ສະມາຊິກ ອາຊຽນ ແລະ ບັນດາຄູ່ຮ່ວມມື.

ເນື່ອງໃນໂອກາດສະເຫຼີມສະຫຼອງ 56 ປີແຫ່ງວັນສ້າງຕັ້ງ ສະມາຄົມ ປະຊາຊາດ ອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້ (ອາຊຽນ) (1967 - 2023) ແລະ 28 ປີແຫ່ງວັນຫວຽດນາມ ເຂົ້າຮ່ວມ ອາຊຽນ (19

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ທ່ານປະທານປະເທດ ຫວໍວັນເຖືອງ ຕ້ອນຮັບປະທານສານປະຊາຊົນສູງສຸດ ສປປ ລາວ

ທ່ານປະທານປະເທດ ຫວໍວັນເຖືອງ ຕ້ອນຮັບປະທານສານປະຊາຊົນສູງສຸດ ສປປ ລາວ

ທ່ານປະທານປະເທດ ຫວໍວັນເຖືອງ ເນັ້ນໜັກການພົວພັນພິເສດ ຫວຽດນາມ - ລາວ ແມ່ນຊັບສົມບັດອັນລຳຄ້າລວມ ເຊິ່ງທັງສອງປະເທດສືບຕໍ່ຕ້ອງຮັກສາ, ເສີມຂະຫຍາຍ.
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