ຂ່າວສານ
ວັນຄອບຄົວ ອາຊຽນ 2023: ຄອບຄົວໃຫຍ່ອາຊຽນ ນັບມື້ນັບມີຄວາມສາມັກຄີ, ສະໜິດຕິດພັນກ່ວາ
ເນື່ອງໃນໂອກາດສະເຫຼີມສະຫຼອງ 56 ປີແຫ່ງວັນສ້າງຕັ້ງ ສະມາຄົມ ປະຊາຊາດ ອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້ (ອາຊຽນ) (1967 - 2023) ແລະ 28 ປີແຫ່ງວັນຫວຽດນາມ ເຂົ້າຮ່ວມ ອາຊຽນ (1995 - 2023), ວັນທີ 20 ສິງຫາ ຢູ່ຫາຍຝ່ອງ, ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ແລະ ກຸ່ມແມ່ຍິງປະຊາຄົມອາຊຽນ ປະຈຳ ຮ່າໂນ້ຍ (AWCH) ໄດ້ສົມທົບກັນຈັດຕັ້ງເຫດການວັນຄອບຄົວອາຊຽນ 2023. ກ່າວຄຳເຫັນນະທີ່ນີ້, ທ່ານຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ໂດຮຸ່ງວຽດ ຢັ້ງຢືນວ່າ ວັນຄອບຄົວ ອາຊຽນ ປະຈຳປີ ແມ່ນໂອກາດເພື່ອປັບປຸງພື້ນຖານມິດຕະພາບ ແລະ ການຮ່ວມມືລະຫວ່າງບັນດາປະເທດ ສະມາຊິກໃນອາຊຽນ ກໍ່ຄືລະຫວ່າງ ອາຊຽນ ກັບບັນດາຄູ່ເຈລະຈາໃຫ້ຫຼາຍກ່ວາອີກ, ທ່ານສະແດງຄວາມເຊື່ອໝັ້ນວ່າ ເຫດການປີນີ້ ໄດ້ຈັດຂຶ້ນຢູ່ ຫ໋າຍຝ່ອງຈະສ້າງຄວາມປະທັບໃຈທີ່ດີງາມໃຫ້ແກ່ບັນດາສະມາຊິກຂອງອາຊຽນ.
ທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ອິນໂດເນເຊຍ ປະຈຳ ຫວຽດນາມ Denny Abdi, ໂດຍຕາງໜ້າໃຫ້ຫົວໜ້າອົງການຕາງໜ້າບັນດາປະເທດອາຊຽນ ແລະ ໃນຖານະເປັນປະເທດດຳລົງຕຳແໜ່ງປະທານອາຊຽນ, ຖືວ່າ ການຈັດຕັ້ງລາຍການເປັນປະຈຳ ໄດ້ຢັ້ງຢືນໃຫ້ເຫັນບັນດາຄຳໝັ້ນສັນຍາ ແລະ ຄວາມມານະພະຍາຍາມຂອງ ລັດຖະບານ ແລະ ປະຊາຊົນ ຫວຽດນາມ ໃນການເພີ່ມທະວີນ້ຳໃຈມິດຕະພາບ ລະຫວ່າງບັນດາປະເທດ ສະມາຊິກ ອາຊຽນ ແລະ ບັນດາຄູ່ຮ່ວມມື.