Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ຫວຽດນາມ
  • English
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ອັງກິດ
  • Français
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຝຣັ່ງ
  • Español
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ແອັດສະປາຍ
  • 中文
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຈີນ
  • Русский
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ລັດເຊຍ
  • 日本語
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຍີ່ປຸ່ນ
  • ភាសាខ្មែរ
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຂະແມ
  • 한국어
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາສາ ເກົາຫຼີ

ຂ່າວສານ

ວັນບຸນວັດທະນະທຳບັນດາຊົນເຜົ່າໄດ້ຈັດຂຶ້ນຢ່າງຟົດຟື້ນ

ຕອນຄ່ຳວັນດຽວກັນ, ຢູ່ເຂດໝູ່ບ້ານຫັດຖະກຳ bon N’Jrieng, ຕາແສງ ດັກເນຍ, ຄະນະກຳມະການປະຊາຊົນ ນະຄອນ ຢາເຫງັຍ (ແຂວງ ດັກນົງ), ໄດ້ໄຂງານບຸນລະດູບານໃໝ່ ລຽງນຸງ ປີ 2024.
ການສະແດງສິລະປະທີ່ລາຍການ

ຕອນຄ່ຳວັນທີ 19 ກຸມພາ, ມີການເຄື່ອນໄຫວວັດທະນະທຳທີ່ເປັນເອກະລັກສະເພາະຫຼາຍຢ່າງທີ່ໄດ້ຈັດຂຶ້ນຢູ່ແຂວງ ດ້ຽນບຽນ ແລະ ແຂວງ ດັກນົງ. ຢູ່ສະໜາມກິລາ ຕາແສງ ຟິ່ນໂຮ່, ເມືອງ ນ້ຳໂປ່ (ແຂວງ ດ້ຽນບຽນ), ພິທີໄຂ “ວັນບຸນວັດທະນະທຳບັນດາເຜົ່າຄັ້ງທີ II, ປີ 2024” ໄດ້ດຳເນີນໄປດ້ວຍຫຼາຍການເຄື່ອນໄຫວທີ່ຟົດຟື້ນ. ເຂົ້າຮ່ວມງານບຸນ, ປະຊາຊົນ ແລະ ແຂກທ່ອງທ່ຽວ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມຫຼາຍການເຄື່ອນໄຫວວັດທະນະທຳ, ກິລາຊົນເຜົ່າທີ່ອຸດົມສົມບູນ, ດຶງດູດໃຈ, ຄື: ການເຄື່ອນໄຫວເຂົ້າຮ່ວມ, ປຸງແຕ່ງ ແລະ ຊິມອາຫານ, ບັນດາການເຄື່ອນໄຫວ ກິລາ, ການລະຫຼິ້ນພື້ນເມືອງ, ງານມະໂຫລານສິລະປະມະຫາຊົນ; ພິເສດ, ລາຍການສິລະປະດ້ວຍຫົວຂໍ້ “ສີສັນລະດູບານໃໝ່ຢູ່ເຂດຊາຍແດນ”.    

ຕອນຄ່ຳວັນດຽວກັນ, ຢູ່ເຂດໝູ່ບ້ານຫັດຖະກຳ bon  N’Jrieng, ຕາແສງ ດັກເນຍ, ຄະນະກຳມະການປະຊາຊົນ ນະຄອນ ຢາເຫງັຍ (ແຂວງ ດັກນົງ), ໄດ້ໄຂງານບຸນລະດູບານໃໝ່ ລຽງນຸງ ປີ 2024. ງານບຸນນີ້ໄດ້ຈັດຂຶ້ນໃນລະຫວ່າງວັນທີ 18 – 20 ກຸມພາ ແລະ ມີການເຂົ້າຮ່ວມຂອງນັກສິລະປະກອນ, ນັກສະແດງກ່ວາ 400 ຄົນທີ່ມາຈາກບັນດາຕາແສງຂອງນະຄອນ ຢາເຫງັຍ…

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ສານ​ຂອງ ສ​ປ​ຊ ເປີດ​ວາ​ລະພິພາກ​ສາ​ ກ່ຽວ​ກັບ​ບັນ​ດາ​ການ​ເຄື່ອນ​ໄຫວ​ຂອງ ອິດ​ສະ​ລາ​ແອັນ ຢູ່​ເຂດ​ດິນ​ແດນ ປາ​ແລັດ​ສະ​ຕິນ

ສານ​ຂອງ ສ​ປ​ຊ ເປີດ​ວາ​ລະພິພາກ​ສາ​ ກ່ຽວ​ກັບ​ບັນ​ດາ​ການ​ເຄື່ອນ​ໄຫວ​ຂອງ ອິດ​ສະ​ລາ​ແອັນ ຢູ່​ເຂດ​ດິນ​ແດນ ປາ​ແລັດ​ສະ​ຕິນ

ໃນວາລະພິພາກສາ ທີ່ແກ່ຍາວຮອດວັນທີ 26 ກຸມພາ, ບັນດາ ຜູ້ພິພາກສາ ຈະຕີລາຄາຜົນຕາມມາທາງດ້ານນິຕິກຳ ໂດຍບັນດາການເຄື່ອນໄຫວຢຶດຄອງຂອງ ອິດສະລາແອັນ ທີ່ກໍ່ຂຶ້ນນັບແຕ່ປີ 1967.
ອ່ານເພີ່ມ

ບົດອ່ານຫຼາຍ

ອ່ານສື່ສິ່ງພິມ

ບໍລິການຮູບພາບ


Top