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ຂ່າວສານ

ວັນບຸນພົບປະແລກປ່ຽນ “ເຕັມໄປດ້ວຍນ້ຳໃຈມິດຕະພາບ-ມຸ່ງໄປສູ່ອະນາຄົດ” ເຂດຊາຍແດນຫວຽດນາມ-ລາວ

ມີ 9 ແຂວງຂອງຫວຽດນາມ ແລະ 10 ແຂວງຂອງລາວ ທີ່ມີເສັ້ນຊາຍແດນລວມຈະເຂົ້າຮ່ວມວັນບຸນດັ່ງກ່າວ.
  (ພາບປະກອບ: TTXVN)  

 ວັນບຸນວັດທະນະທຳ, ກິລາ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ ເຂດຊາຍແດນຫວຽດນາມ-ລາວ ຄັ້ງທີ 3 ດ້ວຍຫົວເລື່ອງ  ເຕັມໄປດ້ວຍນ້ຳໃຈມິດຕະພາບ-ມຸ່ງໄປສູ່ອະນາຄົດ” ຈະດຳເນີນໃນເວລາ 3 ວັນຢູ່ແຂວງດ້ຽນບຽນ ໃນເດືອນກັນຍາປີ 2022 ຈະມາເຖິງ. ນີ້ແມ່ນເຫດການວັດທະນະທຳ, ການເມືອງໃຫ່ຍ, ມຸ່ງໄປເຖິງພິທີສະເຫຼີມສະຫຼອງ 60 ປີແຫ່ງວັນສ້າງຕັ້ງສາຍພົວພັນທາງການທູດ (5/9/1962 - 5/9/2022) ແລະ 45 ປີແຫ່ງວັນເຊັນສົນທິສັນຍາມິດຕະພາບ ແລະ ການຮ່ວມມືຫວຽດນາມ-ລາວ (18/7/1977 - 18/7/2022).

ມີ 9 ແຂວງຂອງຫວຽດນາມ ແລະ 10 ແຂວງຂອງລາວ ທີ່ມີເສັ້ນຊາຍແດນລວມຈະເຂົ້າຮ່ວມວັນບຸນດັ່ງກ່າວ. ບັນດາການເຄື່ອນໄຫວທີ່ມີຄວາມໝາຍຈະດຳເນີນໃນວັນບຸນ ວັດທະນະທຳ, ກິລາ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ ເຂດຊາຍແດນຫວຽດນາມ-ລາວ ຄັ້ງທີ 3 ລວມ ມີ: ການສະແດງຊຸດອາພອນປະຈຳຊາດ, ງານວາງສະແດງ, ໂຄສະນາຜະລິດຕະພັນວັດທະນະທຳ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ, ປະເທດຊາດ ແລະ ຊາວຫວຽດມ-ລາວ ແລະ ບັນດາຜົນງານດ້ານເສດຖະກິດ-ສັງຄົມຂອງທ້ອງຖິ່ນຕ່າງໆ, ການຮ່ວມມືຮອບດ້ານກັບປະເທດລາວ…. ພິເສດແມ່ນງານມະໂຫລານສິລະປະມະຫາຊົນດ້ວຍຫົວເລື່ອງ “ເຕັມໄປດ້ວຍນ້ຳໃຈມິດຕະພາບ”.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຄະນະນັກກິລາ ຫວຽດນາມ ສ້າງສະຖິຕິໃໝ່ກ່ຽວກັບຈຳນວນຫຼຽນຄຳໃນງານຊີເກມ

ຄະນະນັກກິລາ ຫວຽດນາມ ສ້າງສະຖິຕິໃໝ່ກ່ຽວກັບຈຳນວນຫຼຽນຄຳໃນງານຊີເກມ

ຄະນະນັກກິລາ ຫວຽດນາມ ຄວ້າໄດ້ທັງໝົດ 446 ຫຼຽນ, ໃນນັ້ນ, ຫຼຽນຄຳມີ 205 ຫຼຽນ, ເຊິ່ງຢືນອັນດັບໜຶ່ງໃນງານມະຫາກຳກິລາ, ລື່ນກາຍສະຖິຕິຫຼຽນຄຳ 194 ຫຼຽນ ເຊິ່ງ ຄະນະນັກກິລາ ອິນໂດເນເຊຍ ຄວ້າໄດ້ໃນຊີເກມ Jakarta ປີ 1997.
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