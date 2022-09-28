ຂ່າວສານ
ວັນທ່ອງທ່ຽວສາກົນ 27 ກັນຍາ: ອາຊຽນ ເຊື່ອໝັ້ນຕໍ່ແງ່ຫວັງເຕີບໂຕການທ່ອງທ່ຽວແບບຕັ້ງໜ້າ
ສະມາຄົມປະຊາຊາດອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້ (ອາຊຽນ) ປະກາດບົດລາຍງານສະແດງໃຫ້້ເຫັນວ່າຂະແໜງທ່ອງທ່ຽວຂອງພາກພື້ນພວມຟື້ນຟູ, ດ້ວຍຈຳນວນເທື່ອຄົນຊອກຄົ້ນຫາໂຮງແຮມພັກເຊົ່າ, ອັດຕາຈົດທະບຽນການຢູ່ອາໄສຊົ່ວຄາວ ແລະ ຄວາມເຊື່ອໝັ້ນຕໍ່ການທ່ອງທ່ຽວລ້ວນແຕ່ເພີ່ມຂຶ້ນ. ຕາມບົດລາຍງານແລ້ວ, ລະດັບເຕີບໂຕການທ່ອງທ່ຽວ ອາຊຽນ ມີທ່າກ້າວຂຶ້ນໃນໄຕມາດທີ IV. ໂດຍຄັດສະເໜີຕົວເລກຕິດຕາມການຟື້ນຟູການທ່ອງທ່ຽວຂອງອົງການທ່ອງທ່ຽວໂລກ (UNWTO), ບົດລາຍງານຂອງ ອາຊຽນ ໄດ້ຊີ້ໃຫ້ເຫັນຈຳນວນເທື່ອຊອກຄົ້ນຫາໂຮງແຮມໃນພາກພື້ນໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນ 28% ນັບແຕ່ຕົ້ນປີ 2022 ມາຮອດປະຈຸບັນ, ໃນຂະນະທີ່ອັດຕາການຈົດທະບຽນການຢູ່ອາໄສຊົ່ວຄາວຢູ່ໂຮງແຮມກໍ່ເພີ່ມຂຶ້ນ 57%. ເບິ່ງລວມແລ້ວ, ຄວາມເຊື່ອໝັ້ນດ້ານການທ່ອງທ່ຽວໃນທົ່ວພາກພື້ນເພີ່ມຂຶ້ນປະມານ 40% ນັບແຕ່ຕົ້ນປີມາຮອດປະຈຸບັນ ແລະ ຄາດວ່າ, ຈະສືບຕໍ່ເພີ່ມຂຶ້ນເມື່ອວັກຊິນກັນ ໂຄວິດ -19 ໄດ້ຮັບການແຈກຢາຍໃນທົ່ວໂລກ ແລະ ບັນດາສາຍພັນໃໝ່ອາການເບົາກ່ວາ. ອາຊຽນ ໃຫ້ຂໍ້ສັງເກດວ່າ ໂລກລະບາດໂຄວິດ - 19 ໄດ້ສ້າງກຳລັງໜູນ ແລະ ກາລະໂອກາດເພື່ອໃຫ້ຂົງເຂດທ່ອງທ່ຽວໄດ້ຮັບການສ້າງໃຫ້ດີກ່ວາ, ຮັບຮອງເອົາບັນດາມາດຕະການອອກແບບ ແລະ ສ້າງຂະແໜງທ່ອງທ່ຽວແບບຍືນຍົງກ່ວາ, ປັບປຸງຄວາມສາມາດຕ້ານທານຕໍ່ວິກິດການ.