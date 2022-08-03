ຂ່າວສານ
ວັນທີ 3 ສິງຫານີ້, ຫວຽດນາມມີຜູ້ຕິດເຊື້ອພະຍາດໂຄວິດ-19ໃໝ່ເກືອບ 2.100 ຄົນ
ໃນວັນທີ 3 ສິງຫາ, ກະຊວງສາທາລະນະສຸກຫວຽດນາມ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ມີຜູ້ຕິດເຊື້ອພະຍາດໂຄວິດ-19 ເພີ່ມຂຶ້ນເກືອບ 2.100 ຄົນ, ຕົວເລກສູງສຸດໃນຮອບເກືອບ 80 ວັນຜ່ານມາ. ນັບແຕ່ໂຄວິດ-19 ເລີ່ມຕົ້ນແຜ່ລະບາດເປັນຕົ້ນມາ, ຫວຽດນາມມີ 10.785.122 ຄົນຕິດເຊື້ອພະຍາດໂຄວິດ-19.
ໃນມື້ດຽວກັນ, ມີຄົນເຈັບເພີ່ມເຕີມ 7.750 ຄົນ ໄດ້ ຮັບການປິ່ນປົວຫາຍດີ. ມາຮອດປັດຈຸບັນ ຈໍານວນຜູ້ຕິດເຊື້ອທັງໝົດແມ່ນ 9.940.462 ກໍລະນີ. ບໍ່ມີຜູ້ເສຍຊີວິດຍ້ອນໂຄວິດ -19 ໃນ 24 ຊົ່ວໂມງທີ່ຜ່ານມາ.ມາຮອດຕອນບ່າຍວັນທີ 3 ສິງຫານີ້, ທົ່ວປະເທດໄດ້ສັກວັກແຊງກັນພະຍາດໂຄວິດ-19 ໄດ້ 246.696.776 ໂດສ.