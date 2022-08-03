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ຂ່າວສານ

ວັນທີ 3 ສິງຫານີ້, ຫວຽດນາມມີຜູ້ຕິດເຊື້ອພະຍາດໂຄວິດ-19ໃໝ່ເກືອບ 2.100 ຄົນ

ມາຮອດຕອນບ່າຍວັນທີ 3 ສິງຫານີ້, ທົ່ວປະເທດໄດ້ສັກວັກແຊງກັນພະຍາດໂຄວິດ-19 ໄດ້ 246.696.776 ໂດສ.
  ພາບປະກອບ  

ໃນວັນທີ 3 ສິງຫາ, ກະຊວງສາທາລະນະສຸກຫວຽດນາມ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ມີຜູ້ຕິດເຊື້ອພະຍາດໂຄວິດ-19 ເພີ່ມຂຶ້ນເກືອບ 2.100 ຄົນ, ຕົວເລກສູງສຸດໃນຮອບເກືອບ 80 ວັນຜ່ານມາ. ນັບແຕ່ໂຄວິດ-19 ເລີ່ມຕົ້ນແຜ່ລະບາດເປັນຕົ້ນມາ, ຫວຽດນາມມີ 10.785.122 ຄົນຕິດເຊື້ອພະຍາດໂຄວິດ-19.

ໃນມື້ດຽວກັນ, ມີຄົນເຈັບເພີ່ມເຕີມ 7.750 ຄົນ ໄດ້ ຮັບການປິ່ນປົວຫາຍດີ. ມາຮອດປັດຈຸບັນ ຈໍານວນຜູ້ຕິດເຊື້ອທັງໝົດແມ່ນ 9.940.462 ກໍລະນີ. ບໍ່ມີຜູ້ເສຍຊີວິດຍ້ອນໂຄວິດ -19 ໃນ 24 ຊົ່ວໂມງທີ່ຜ່ານມາ.

ມາຮອດຕອນບ່າຍວັນທີ 3 ສິງຫານີ້, ທົ່ວປະເທດໄດ້ສັກວັກແຊງກັນພະຍາດໂຄວິດ-19 ໄດ້ 246.696.776 ໂດສ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ໄຂ​ກອງ​ປະ​ຊຸມ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ​ການ​ຕ່າ​ງ​ປະ​ເທດ ອາ​ຊຽນ ຄັ້ງ​ທີ 55

ໄຂ​ກອງ​ປະ​ຊຸມ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ​ການ​ຕ່າ​ງ​ປະ​ເທດ ອາ​ຊຽນ ຄັ້ງ​ທີ 55

ວັນທີ 3 ສິງຫາ, ກອງປະຊຸມລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ອາຊຽນຄັ້ງທີ 55 (AMM - 55) ໄດ້ໄຂຂຶ້ນຢູ່ນະຄອນຫຼວງ ພະນົມເປັນ, ປະເທດກຳປູເຈຍ, ດ້ວຍການເຂົ້າຮ່ວມຂອງລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ອາຊຽນ ແລະ ເລຂາທິການໃຫຍ່ ອາຊຽນ.
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