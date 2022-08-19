ຂ່າວສານ
ວັນທີ 18 ສິງຫາ, ມີຜູ້ຕິດເຊື້ອພະຍາດໂຄວິດ-19 3.295 ຄົນ, ບໍ່ມີຜູ້ເສຍຊີວິດ
ມີຜູ້ຕິດເຊື້ອໂຄວິດ - 19 ຕື່ມອີກ 3.295 ຄົນ, ຜູ້ໄດ້ຮັບການປິ່ນປົວຫາຍດີເປັນປົກກະຕິແມ່ນ 8.877 ຄົນ, ບໍ່ມີຜູ້ເສຍຊີວິດ.
ພາບປະກອບ
ວັນທີ 18 ສິງຫາ, ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ຫວຽດນາມ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ມີຜູ້ຕິດເຊື້ອໂຄວິດ - 19 ຕື່ມອີກ 3.295 ຄົນ, ຜູ້ໄດ້ຮັບການປິ່ນປົວຫາຍດີເປັນປົກກະຕິແມ່ນ 8.877 ຄົນ, ບໍ່ມີຜູ້ເສຍຊີວິດ.
ມາຮອດປະຈຸບັນ ຫວຽດນາມ ມີຜູ້ຕິດເຊື້ອພະຍາດທັງໝົດ 11.376.571 ຄົນ, ຜູ້ໄດ້ຮັບການປິ່ນປົວຫາຍດີເປັນປົກກະຕິທັງໝົດ 10.049.215, ຜູ້ເສຍຊີວິດທັງໝົດແມ່ນ 43.103 ຄົນ.
ມາຮອດປະຈຸບັນ, ຫວຽດນາມ ສັກວັກຊິນກັນໂຄວິດ-19 ແມ່ນ 252.768.208 ໂດສ.
(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)