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ຂ່າວສານ

ວັນທີ 18 ສິງຫາ, ມີຜູ້ຕິດເຊື້ອພະຍາດໂຄວິດ-19 3.295 ຄົນ, ບໍ່ມີຜູ້ເສຍຊີວິດ

ມີຜູ້ຕິດເຊື້ອໂຄວິດ - 19 ຕື່ມອີກ 3.295 ຄົນ, ຜູ້ໄດ້ຮັບການປິ່ນປົວຫາຍດີເປັນປົກກະຕິແມ່ນ 8.877 ຄົນ, ບໍ່ມີຜູ້ເສຍຊີວິດ.

ມີຜູ້ຕິດເຊື້ອໂຄວິດ - 19 ຕື່ມອີກ 3.295 ຄົນ, ຜູ້ໄດ້ຮັບການປິ່ນປົວຫາຍດີເປັນປົກກະຕິແມ່ນ 8.877 ຄົນ, ບໍ່ມີຜູ້ເສຍຊີວິດ.

   

ພາບປະກອບ

ວັນທີ 18 ສິງຫາ, ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ຫວຽດນາມ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ມີຜູ້ຕິດເຊື້ອໂຄວິດ - 19 ຕື່ມອີກ 3.295 ຄົນ, ຜູ້ໄດ້ຮັບການປິ່ນປົວຫາຍດີເປັນປົກກະຕິແມ່ນ 8.877 ຄົນ, ບໍ່ມີຜູ້ເສຍຊີວິດ.

ມາຮອດປະຈຸບັນ ຫວຽດນາມ ມີຜູ້ຕິດເຊື້ອພະຍາດທັງໝົດ 11.376.571 ຄົນ, ຜູ້ໄດ້ຮັບການປິ່ນປົວຫາຍດີເປັນປົກກະຕິທັງໝົດ 10.049.215, ຜູ້ເສຍຊີວິດທັງໝົດແມ່ນ 43.103 ຄົນ.

ມາຮອດປະຈຸບັນ, ຫວຽດນາມ ສັກວັກຊິນກັນໂຄວິດ-19 ແມ່ນ 252.768.208 ໂດສ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຜັນ​ຂະ​ຫຍາຍ​ໂຄງ​ການ​ໜູນ​ຊ່ວຍດອກ​ເບ້ຍ​ໃຫ້​ແກ່​ວິ​ສາ​ຫະ​ກິດ​ຢ່າງ​ທັນ​ການ, ມີ​ປະ​ສິດ​ທິ​ຜົນ, ຖືກ​ຕ້ອງ​ການ​ການ​ກຳ​ນົດ

ຜັນ​ຂະ​ຫຍາຍ​ໂຄງ​ການ​ໜູນ​ຊ່ວຍດອກ​ເບ້ຍ​ໃຫ້​ແກ່​ວິ​ສາ​ຫະ​ກິດ​ຢ່າງ​ທັນ​ການ, ມີ​ປະ​ສິດ​ທິ​ຜົນ, ຖືກ​ຕ້ອງ​ການ​ການ​ກຳ​ນົດ

ຕອນບ່າຍວັນທີ 17 ສິງຫາ, ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ, ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ເລມິງຄ໊າຍ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມກັບບັນດາກະຊວງ, ຂະແໜງການກ່ຽວກັບການຜັນຂະຫຍາຍບ້ວງເງິນໜູນຊ່ວຍດອກເບ້ຍ 2% ຕໍ່ວິສາຫະກິດ, ສະຫະກອນ, ຄອບຄົວດຳເນີນທຸລະກິດ.
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