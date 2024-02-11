ຂ່າວສານ
ວັນທີ 1 ຂອງບຸນເຕັດ ໄດ້ຈັດຂຶ້ນຢ່າງຟົດຟື້ນຢູ່ຫຼາຍປະເທດໃນໂລກ
ຢູ່ບັນດາຖະໜົນຫົນທາງທີ່ເຕົ້າໂຮມຊາວອາຊີດຳລົງຊີວິດເປັນຈຳນວນຫຼາຍ ຢູ່ນະຄອນ Sydney, ອົດສະຕາລີ, ຕອນຄ່ຳວັນທີ 10 ກຸມພາ ໄດ້ດຳເນີນວັນບຸນໃຫຍ່ ດ້ວຍຫຼາຍການເຄື່ອນໄຫວວັດທະນະທຳສິລະປະຈາກການສະແດງດົນຕີຕະຫຼອດຮອດການຊ່ວງເຮືອມັງກອນ. ພົ້ນເດັ່ນກ່ວາໝູ່ແມ່ນການ ເຊີດສິງໂຕ ທີ່ຟົດຟື້ນມ່ວນຊື່ນ ດ້ວຍການດຶງດູດຄວາມສົນໃຈຈາກແຂກທ່ອງທ່ຽວເປັນຈຳນວນຫຼາຍເຊິ່ງມາທ່ຽວ Sydney ໃນໂອກາດນີ້.
ຢູ່ຈີນ, ໃນວັນທີ 1 ບຸນເຕັດ, ບັນດາການເຄື່ອນໄຫວສະແດງວັດທະນະທຳສິລະປະ ຂ່ຳນັບຮັບຕອນປີໃໝ່ ໄດ້ຮັບການຈັດຂຶ້ນຢ່າງໃຫຍ່ໂຕມະໂຫຖານ ກ່ວາເວລາໃດໝົດຢູ່ຫຼາຍທ້ອງຖິ່ນ. ຢູ່ຮົ່ງກົງ ໄດ້ດຳເນີນການເຊີດສິງໂຕ, ດ້ວຍການເຂົ້າຮ່ວມຂອງຫຼາຍນັກສິລະບິນສາກົນ ມາຈາກຫຼາຍປະເທດຄື: ຍີ່ປຸ່ນ,ສ.ເກົາຫຼີ, ເຢຍລະມັນ, ອາເມລິກາ ແລະ ໂຮນລັງ.