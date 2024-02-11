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ຂ່າວສານ

ວັນທີ 1 ຂອງບຸນເຕັດ ໄດ້ຈັດຂຶ້ນຢ່າງຟົດຟື້ນຢູ່ຫຼາຍປະເທດໃນໂລກ

ປີນີ້ແມ່ນປີທຳອິດ ບຸນເຕັດ ໂດຍ ສປຊ ຮັບຮອງເອົາແມ່ນວັນພັກປະຈຳປີ ຂອງອົງການຈັດຕັ້ງໃຫຍ່ທີ່ສຸດທົ່ວໂລກນີ້. ພ້ອມກັບການຮັບຮອງຂອງສປຊ, ຈິດໃຈບຸນເຕັດ ສືບຕໍ່ໄດ້ຮັບການແຜ່ຂະຫຍາຍຢູ່ຫຼາຍເຂດພາກໃນທົ່ວໂລກ.
 
ພາບປະກອບ: Reuters

ຢູ່ບັນດາຖະໜົນຫົນທາງທີ່ເຕົ້າໂຮມຊາວອາຊີດຳລົງຊີວິດເປັນຈຳນວນຫຼາຍ ຢູ່ນະຄອນ Sydney, ອົດສະຕາລີ, ຕອນຄ່ຳວັນທີ 10 ກຸມພາ ໄດ້ດຳເນີນວັນບຸນໃຫຍ່ ດ້ວຍຫຼາຍການເຄື່ອນໄຫວວັດທະນະທຳສິລະປະຈາກການສະແດງດົນຕີຕະຫຼອດຮອດການຊ່ວງເຮືອມັງກອນ. ພົ້ນເດັ່ນກ່ວາໝູ່ແມ່ນການ ເຊີດສິງໂຕ ທີ່ຟົດຟື້ນມ່ວນຊື່ນ ດ້ວຍການດຶງດູດຄວາມສົນໃຈຈາກແຂກທ່ອງທ່ຽວເປັນຈຳນວນຫຼາຍເຊິ່ງມາທ່ຽວ Sydney ໃນໂອກາດນີ້.

ຢູ່ຈີນ, ໃນວັນທີ 1 ບຸນເຕັດ, ບັນດາການເຄື່ອນໄຫວສະແດງວັດທະນະທຳສິລະປະ ຂ່ຳນັບຮັບຕອນປີໃໝ່ ໄດ້ຮັບການຈັດຂຶ້ນຢ່າງໃຫຍ່ໂຕມະໂຫຖານ ກ່ວາເວລາໃດໝົດຢູ່ຫຼາຍທ້ອງຖິ່ນ. ຢູ່ຮົ່ງກົງ ໄດ້ດຳເນີນການເຊີດສິງໂຕ, ດ້ວຍການເຂົ້າຮ່ວມຂອງຫຼາຍນັກສິລະບິນສາກົນ ມາຈາກຫຼາຍປະເທດຄື: ຍີ່ປຸ່ນ,ສ.ເກົາຫຼີ, ເຢຍລະມັນ, ອາເມລິກາ ແລະ ໂຮນລັງ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຈຸດ​ຄວາມ​ງາມ​ຍາມ​ຕົ້ນ​ປີ​ໃໝ່​ຂອງ​ຊາວ ຫວຽດ​ນາມ ອາ​ໄສ ຢູ່ ລາວ

ຈຸດ​ຄວາມ​ງາມ​ຍາມ​ຕົ້ນ​ປີ​ໃໝ່​ຂອງ​ຊາວ ຫວຽດ​ນາມ ອາ​ໄສ ຢູ່ ລາວ

ສຳລັບປະຊາຊົນ ຫວຽດນາມ ແຕ່ລະຄົນ, ເຖິງວ່າຈະຢູ່ແຫ່ງຫົນໃດໃນໂລກນີ້, ຈຸດຄວາມງາມໃນວັດທະນະທຳການໄປວັດໄປວາຍາມຕົ້ນປີໃໝ່ ບໍ່ພຽງແຕ່ແມ່ນປະເພນີເທົ່ານັ້ນ ຫາກຍັງແມ່ນໂອກາດເພື່ອຖ່າຍທອດບັນດາຄຸນຄ່າອັນດີງາມຂອງບຸນປີໃໝ່ປະຈຳຊາດໃຫ້ຄົນລຸ້ນຫຼັງ, ເພື່ອໃຫ້ເຂົາເຈົ້າຮູ້ເຄົາລົບ ແລະ ອະນຸລັກຮັກສາບັນດາຄຸນຄ່າຂອງກົກເຄົ້າເຫງົ້າກໍ່ໄວ້.
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