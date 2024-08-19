ຂ່າວສານ
ລາຍການສະແດງສິລະປະ “ຫວຽດນາມ - ປະເທດຊາດໃນຫົວໃຈຂອງຂ້ອຍ”
ນີ້ແມ່ນເຫດການສະເຫຼີມສະຫຼອງ 55 ປີແຫ່ງການປະຕິບັດພິໄນກຳຂອງທ່ານປະທານ ໂຮ່ຈີມິນ (10/5/1969 - 10/5/2024), 79 ປີ ແຫ່ງວັນການປະຕິວັດເດືອນສິງຫາສຳເລັດຜົນ (19/8/1945 - 19/8/2024), 79 ປີວັນມູນເຊື້ອຕຳຫຼວດປະຊາຊົນ ຫວຽດນາມ (19/8/1945 - 19/8/2024) ແລະ 19 ປີແຫ່ງວັນທົ່ວປວງຊົນປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບຂອງປະເທດຊາດ (19/8/2005 -19/8/2024).ລາຍການສະແດງສິລະປະ ໄດ້ຢັ້ງຢືນວ່າ ຄຳພິໄນກຳຂອງປະທານ ໂຮ່ຈີມິນ ແມ່ນລວມຍອດແນວຄິດ, ຄຸນສົມບັດ ແລະ ນ້ຳໃຈອັນສູງສົ່ງຂອງນັກຮົບວິລະຊົນປົດປ່ອຍຊາດ - ຜູ້ກໍ່ຕັ້ງ, ຈັດຕັ້ງ, ສຶກສາ ແລະ ຫຼໍ່ຫຼອມກຳລັງຕຳຫຼວດປະຊາຊົນ. ຜ່ານບັນດາລາຍການສະແດງສິລະປະ, ບັນດາຜູ້ແທນ ແລະ ປະຊາຊົນນະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນ ໄດ້ພ້ອມກັນຫວນຄືນມູນເຊື້ອ 79 ປີແຫ່ງວັນສ້າງຕັ້ງ, ຕໍ່ສູ້ ແລະ ເຕີບໃຫຍ່ຂອງກຳລັງຕຳຫຼວດປະຊາຊົນ ຫວຽດນາມ ແລະ ໝາກຜົນປະຕິບັດຄຳພິໄນກຳຂອງປະທານ ໂຮ່ຈີມິນ ຂອງກຳລັງຕຳຫຼວດປະຊາຊົນບັນລຸໃນ 55 ປີຜ່ານມາ.