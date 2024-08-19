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ຂ່າວສານ

ລ​າຍ​ການ​ສະ​ແດງ​ສິ​ລະ​ປະ “ຫວຽດ​ນາມ - ປະ​ເທ​ດ​ຊາດ​ໃນ​ຫົວ​ໃຈ​ຂອງ​ຂ້ອຍ”

ຕອນຄ່ຳວັນທີ 17 ສິງຫາ, ຢູ່ຖະໜົນຍ່າງ ຫງວຽນເຫ້ວ (ເມືອງ 1), ນະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນ ຫວຽດນາມ, ພະແນກວັດທະນະທຳ, ກິລາ ໄດ້ສົມທົບກັບຕຳຫຼວດນະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນ ໄດ້ຈັດລາຍການສິລະປະ ດ້ວຍຫົວຂໍ້ “ຫວຽດນາມ - ປະເທດຊາດໃນຫົວໃຈຂອງຂ້ອຍ”.
ລາຍການສິລະປະ ດ້ວຍຫົວຂໍ້ “ຫວຽດນາມ - ປະເທດຊາດໃນຫົວໃຈຂອງຂ້ອຍ” (ພາບ: TTXVN)

ນີ້ແມ່ນເຫດການສະເຫຼີມສະຫຼອງ 55 ປີແຫ່ງການປະຕິບັດພິໄນກຳຂອງທ່ານປະທານ ໂຮ່ຈີມິນ (10/5/1969 - 10/5/2024), 79 ປີ ແຫ່ງວັນການປະຕິວັດເດືອນສິງຫາສຳເລັດຜົນ (19/8/1945 - 19/8/2024), 79 ປີວັນມູນເຊື້ອຕຳຫຼວດປະຊາຊົນ ຫວຽດນາມ (19/8/1945 - 19/8/2024)  ແລະ 19 ປີແຫ່ງວັນທົ່ວປວງຊົນປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບຂອງປະເທດຊາດ  (19/8/2005 -19/8/2024).ລາຍການສະແດງສິລະປະ ໄດ້ຢັ້ງຢືນວ່າ ຄຳພິໄນກຳຂອງປະທານ ໂຮ່ຈີມິນ ແມ່ນລວມຍອດແນວຄິດ, ຄຸນສົມບັດ ແລະ ນ້ຳໃຈອັນສູງສົ່ງຂອງນັກຮົບວິລະຊົນປົດປ່ອຍຊາດ - ຜູ້ກໍ່ຕັ້ງ, ຈັດຕັ້ງ, ສຶກສາ ແລະ ຫຼໍ່ຫຼອມກຳລັງຕຳຫຼວດປະຊາຊົນ. ຜ່ານບັນດາລາຍການສະແດງສິລະປະ, ບັນດາຜູ້ແທນ ແລະ ປະຊາຊົນນະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນ ໄດ້ພ້ອມກັນຫວນຄືນມູນເຊື້ອ 79 ປີແຫ່ງວັນສ້າງຕັ້ງ, ຕໍ່ສູ້ ແລະ ເຕີບໃຫຍ່ຂອງກຳລັງຕຳຫຼວດປະຊາຊົນ ຫວຽດນາມ ແລະ ໝາກຜົນປະຕິບັດຄຳພິໄນກຳຂອງປະທານ ໂຮ່ຈີມິນ ຂອງກຳລັງຕຳຫຼວດປະຊາຊົນບັນລຸໃນ 55 ປີຜ່ານມາ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ໂຕເລິມ ພົບປະເຈລະຈາກັບທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ຈີນ ສີຈິ້ນຜິງ

ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ໂຕເລິມ ພົບປະເຈລະຈາກັບທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ຈີນ ສີຈິ້ນຜິງ

ພາຍຫຼັງພິທີຕ້ອນຮັບ, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ຈີນ ສີຈິ້ນຜິງ ນຳໜ້າຄະນະຜູ້ແທນຂັ້ນສູງຈີນ ແລະ ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ໂຕເລິມ ນຳໜ້າຄະນະຜູ້ແທນຂັ້ນສູງຫວຽດນາມ ໄດ້ດຳເນີນການເຈລະຈາ.
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