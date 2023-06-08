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ຂ່າວສານ

ລົງ​ທຶນກໍ່​ສ້າງ​ພື້ນ​ຖານ​ໂຄງ​ລ່າງ​ຄົມ​ມະ​ນາ​ຄົມ​ໃຫ້​ສະ​ດວກ​ເພື່ອ​ພັດ​ທະ​ນາ​ເສດ​ຖະ​ກິດ

ຕອນບ່າຍວັນທີ 7 ມິຖຸນາ, ທ່ານ ຫງວຽນວັນຖັ໊ງ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງຄົມມະນາຄົມ ແລະ ຂົນສົ່ງ ໄດ້ຕອບຄຳຊັກຖາມຂອງສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດກ່ຽວກັບກຸ່ມບັນຫາຂຶ້ນກັບຂົງເຂດຄົມມະນາຄົມ - ຂົນສົ່ງ.
  ທ່ານ ຫງວຽນວັນຖັ໊ງ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງຄົມມະນາຄົມ ແລະ ຂົນສົ່ງ (ພາບ: VOV)  

ວາລະຊັກຖາມໄດ້ດຳເນີນຢູ່ຫໍສະພາແຫ່ງຊາດ, ໃນຂອບເຂດກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 5 ສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມຊຸດທີ XV. ນີ້ແມ່ນຄັ້ງທຳອິດທ່ານລັດຖະມົນຕີກະຊວງຄົມມະນາຄົມ ແລະ ຂົນສົ່ງຕອບຄຳຊັກຖາມຕໍ່ໜ້າສະພາແຫ່ງຊາດ.

ຂຶ້ນຕົ້ນວາລະຊັກຖາມ, ທ່ານລັດຖະມົນຕີ ຫງວຽນວັນທັ້ງໃຫ້ຮູ້ວ່າ ຂະແໜງໄດ້ຜັນຂະຫຍາຍບັນດາໜ້າທີ່ຢ່າງທັນການໂດຍພື້ນຖານ, ການປ່ອຍເງິນລົງທຶນສາທາລະນະບັນລຸກ່ວາ 96% ແຜນການ. ຄວາມຄືບໜ້າໃນການຜັນຂະຫຍາຍບັນດາໂຄງການພື້ນຖານໄດ້ຮັບການຮັບປະກັນດ້ວຍເສັ້ນທາງດ່ວນ 566 ກີໂລແມັດ ໄດ້ນຳເຂົ້າເຄື່ອນໄຫວ ແຕ່ຕົ້ນອາຍຸການ, ຍົກຍອດຈຳນວນຄວາມຍາວເສັ້ນທາງດ່ວນໃນທົ່ວປະເທດຂຶ້ນເຖິງ 1.700 ກີໂລແມັດ. ການລົງທຶນກໍ່ສ້າງບັນດາເສັ້ນດ່ວນຕາມໂຄງການຟື້ນຟູເສດຖະກິດພວມໄດ້ຮັບການຜັນຂະຫຍາຍຢ່າງຂ້ຽວຂາດ, ມີບາງໂຄງການຈະລົງມືກໍ່ສ້າງໃນທ້າຍເດືອນມິຖຸນານີ້ ຕາມແຜນການ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

UNDP - ຄູ່​ຮ່ວມມື​ສຳ​ຄັນ ແລະ ມີ​ຄວາມ​ໄວ້​ເນື້ອ​ເຊື່ອ​ໃຈ​ຂອງ ຫວຽດ​ນາມ ບົນ​ເສັ້ນ​ທາງ​ພັດ​ທະ​ນາ ແລະ ເຊື່ອມ​ໂຍງ​ເຂົ້າ​ກັບ​ສາ​ກົນ

UNDP - ຄູ່​ຮ່ວມມື​ສຳ​ຄັນ ແລະ ມີ​ຄວາມ​ໄວ້​ເນື້ອ​ເຊື່ອ​ໃຈ​ຂອງ ຫວຽດ​ນາມ ບົນ​ເສັ້ນ​ທາງ​ພັດ​ທະ​ນາ ແລະ ເຊື່ອມ​ໂຍງ​ເຂົ້າ​ກັບ​ສາ​ກົນ

ເນື່ອງໃນໂອກາດນີ້, ທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ດັ້ງຮ່ວາງຢາງ, ຫົວໜ້າຄະນະຜູ້ຕາງໜ້າ ຫວຽດນາມ ປະຈຳ ສປຊ ໄດ້ຮັບເຊື້ອເຊີນເປັນນັກປະຖະກະຖາຢູ່ກອງປະຊຸມ ເພື່ອແບ່ງປັນບົດຮຽນປະສົບຜົນສຳເລັດຂອງ ຫວຽດນາມ.
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