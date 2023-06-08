ຂ່າວສານ
ລົງທຶນກໍ່ສ້າງພື້ນຖານໂຄງລ່າງຄົມມະນາຄົມໃຫ້ສະດວກເພື່ອພັດທະນາເສດຖະກິດ
ວາລະຊັກຖາມໄດ້ດຳເນີນຢູ່ຫໍສະພາແຫ່ງຊາດ, ໃນຂອບເຂດກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 5 ສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມຊຸດທີ XV. ນີ້ແມ່ນຄັ້ງທຳອິດທ່ານລັດຖະມົນຕີກະຊວງຄົມມະນາຄົມ ແລະ ຂົນສົ່ງຕອບຄຳຊັກຖາມຕໍ່ໜ້າສະພາແຫ່ງຊາດ.
ຂຶ້ນຕົ້ນວາລະຊັກຖາມ, ທ່ານລັດຖະມົນຕີ ຫງວຽນວັນທັ້ງໃຫ້ຮູ້ວ່າ ຂະແໜງໄດ້ຜັນຂະຫຍາຍບັນດາໜ້າທີ່ຢ່າງທັນການໂດຍພື້ນຖານ, ການປ່ອຍເງິນລົງທຶນສາທາລະນະບັນລຸກ່ວາ 96% ແຜນການ. ຄວາມຄືບໜ້າໃນການຜັນຂະຫຍາຍບັນດາໂຄງການພື້ນຖານໄດ້ຮັບການຮັບປະກັນດ້ວຍເສັ້ນທາງດ່ວນ 566 ກີໂລແມັດ ໄດ້ນຳເຂົ້າເຄື່ອນໄຫວ ແຕ່ຕົ້ນອາຍຸການ, ຍົກຍອດຈຳນວນຄວາມຍາວເສັ້ນທາງດ່ວນໃນທົ່ວປະເທດຂຶ້ນເຖິງ 1.700 ກີໂລແມັດ. ການລົງທຶນກໍ່ສ້າງບັນດາເສັ້ນດ່ວນຕາມໂຄງການຟື້ນຟູເສດຖະກິດພວມໄດ້ຮັບການຜັນຂະຫຍາຍຢ່າງຂ້ຽວຂາດ, ມີບາງໂຄງການຈະລົງມືກໍ່ສ້າງໃນທ້າຍເດືອນມິຖຸນານີ້ ຕາມແຜນການ.