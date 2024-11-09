ຂ່າວສານ
ລົງທຶນເຂົ້າ ຫວຽດນາມ ຈະມີໂອກາດກັບ 65 ຕະຫຼາດແຖວໜ້າໂລກ
ຕອນເຊົ້າວັນທີ 08 ພະຈິກ, ຢູ່ນະຄອນ ຈູງກິ່ງ, ໃນລາຍການເຂົ້າຮ່ວມບັນດາກອງປະຊຸມຮ່ວມມືເຂດອະນຸພາກພື້ນແມ່ນ້ຳຂອງ ແລະ ເຮັດວຽກຢູ່ ຈີນ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມການໂອ້ລົມສົນທະນາວິສາຫະກິດ ຫວຽດນາມ - ຈີນ.
ກ່າວຄຳເຫັນຢູ່ທີ່ນີ້, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ຖືວ່າ, ບັນດາໝາກຜົນການຮ່ວມມືດ້ານເສດຖະກິດ, ການຄ້າ, ການລົງທຶນລະຫວ່າງ 2 ປະເທດໃນໄລຍະຜ່ານມາ ຍັງບໍ່ທັນເໝາະສົມກັບການພົວພັນອັນດີງາມ, ໂອກາດ ແລະ ຄວາມສາມາດບົ່ມຊ້ອນໃນການຮ່ວມມືຂອງ 2 ປະເທດຍັງໃຫຍ່ຫຼວງຢູ່. ສະນັ້ນ, ທ່ານສະເໜີໃຫ້ວິສາຫະກິດ 2 ປະເທດຍູ້ແຮງການຮ່ວມມືລົງທຶນດຳເນີນທຸລະກິດ, ເສີມຂະຫຍາຍບົດບາດເຊື່ອມຕໍ່ 2 ພື້ນຖານເສດຖະກິດ, ພ້ອມກັນນຳມາເຊິ່ງຜົນປະໂຫຍດໃຫ້ແກ່ວິສາຫະກິດ, ໃຫ້ແກ່ 2 ປະເທດ ແລະ ປະຊາຊົນ 2 ປະເທດ, ພ້ອມທັງພັດທະນາປະເທດຊາດຢ່າງໝັ້ນຄົງເຂັ້ມແຂງ, ວັດທະນາຖາວອນ, ນຳມາເຊິ່ງຊີວິດທີ່ອິມໜຳສຳໜານສົມບຸນພຸນສຸກໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນ.
ທີ່ການໂອ້ລົມສົນທະນາ, ບັນດາວິສາຫະກິດຂອງ 2 ປະເທດໄດ້ລົງນາມໃນບົດບັນທຶກຊ່ວຍຈຳການຮ່ວມມື (MOU) 7 ສະບັບໃນຫຼາຍຂົງເຂດ, ຄື: ທາງລົດໄຟ, ການຂົນສົ່ງ, ພະລັງງານ…
ຕອນບ່າຍວັນດຽວກັນ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ໄປຢ້ຽມຢາມສູນ Logistics ສາກົນ ຈູງກິ່ງ ແລະ ຮັບຖ້ຽວລົດໄຟ ອາຊຽນ ທີ່ເລີ່ມເດີນທາງຈາກ ຮ່າໂນ້ຍ ມາແຫ່ງນີ້.
ຢູ່ທີ່ນີ້, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ໄດ້ຕີລາຄາສູງທີ່ຕັ້ງຍຸດທະສາດ ແລະ ບົດບາດໃຈກາງຂອງສູນ Logistics ຈູງກິ່ງ ໃນການເຊື່ອມຕໍ່ການແລກປ່ຽນການຄ້າ; ທ່ານປາດຖະໜາວ່າ 2 ຝ່າຍສືບຕໍ່ເພີ່ມທະວີການເຊື່ອມຕໍ່ກັບ ຫວຽດນາມ, ນັບທັງທາງບົກ, ທາງນ້ຳ, ທາງລົດໄຟ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນທາງລົດໄຟຂົນສົ່ງສິນຄ້າສາກົນຈາກ ຫວຽດນາມ ໄປ ຈູງກິ່ງ, ແຕ່ ຈີນ ໄປ ອາຊີກາງ ແລະ ເອີລົບ ເພື່ອຂຸດຄົ້ນຕະຫຼາດເຕັມໄປດ້ວຍຄວາມສາມາດບົ່ມຊ້ອນນີ້. ພ້ອມກັນນັ້ນ, ທ່ານປາດຖະໜາວ່າ, ຝ່າຍ ຈີນ ຈະຮ່ວມມື, ໜູນຊ່ວຍດ້ານການເງິນ, ຖ່າຍທອດວິທະຍາສາດເຕັກໂນໂລຊີ, ບຳລຸງສ້າງແຫຼ່ງຊັບພະຍາກອນມະນຸດ, ແບ່ງປັນບົດຮຽນການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ສ້າງລະບອບລະບຽບການໃຫ້ສົມບູນແບບ… ຊ່ວຍໃຫ້ ຫວຽດນາມ ພັດທະນາບັນດາສູນ Logistics ເຊັນດຽວກັນ.ຕອນຄ່ຳວັນດຽວກັນ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ແລະ ຄະນະຜູ້ແທນຂັ້ນສູງ ຫວຽດນາມ ໄດ້ເດີນທາງອອກຈາກນະຄອນ ຈູງກິ່ງ ກັບເມືອປະເທດ.