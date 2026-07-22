ຂ່າວສານ ລາຊະອານາຈັກ ອັງກິດ ມີນາຍົກລັດຖະມົນຕີໃໝ່ 22/07/2026 ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີຄົນໃໝ່ ເນັ້ນໜັກວ່າ “ປະເທດ ອັງກິດ ຕ້ອງສະແດງໃຫ້ໂລກເຫັນວ່າ ອີກຄັ້ງໜຶ່ງ, ອົງກິດ ສາມາດຍາດໄດ້ຄວາມໝັ້ນທ່ຽງໃຫ້ແກ່ປະເທດຕົນຄືນອີກ”. ທ່ານ Andy Burnhamນາຍົກລັດຖະມົນຕີຄົນໃໝ່ຂອງປະເທດ ອັງກິດ ກ່າວຄຳເຫັນຢູ່ສຳນັກງານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເຮືອນເລກທີ 10 ຖະໜົນ Downing (ພາບ: ຊິນຮົວ/VNA))ວັນທີ 20 ກໍລະກົດ, ທ່ານ Andy Burnham ໄດ້ກາຍເປັນນາຍົກລັດຖະມົນຕີຄົນໃໝ່ຂອງປະເທດ ອັງກິດ ຢ່າງເປັນທາງການ, ແທນທ່ານ Keir Starmer, ຂະນະທີ່ໄດ້ເຫັນດີຕໍ່ຄຳສະເໜີຂອງ ກະສັດ Charles III ກ່ຽວກັບເລື່ອງສ້າງຕັ້ງລັດຖະບານຊຸດໃໝ່. ໃນບົດກ່າວຄຳເຫັນທຳອິດໃນຖານະເປັນຜູ້ນຳລັດຖະບານ, ທ່ານໃຫ້ຄຳໝັ້ນສັນຍາຈະນຳປະເທດກ້າວເຂົ້າສູ່ໄລຍະທີ່ເປັນປົກກະຕິກວ່າ, ພ້ອມທັງມຸ່ງໄປເຖິງ “ຮູບແບບເສດຖະກິດໃໝ່, ຮູບແບບການເມືອງໃໝ່”. ກ່າວຄຳເຫັນຢູ່ນອກສຳນັກງານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເຮືອນເລກທີ 10 ຖະໜົນ Downing, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີຄົນໃໝ່ ເນັ້ນໜັກວ່າ “ປະເທດ ອັງກິດ ຕ້ອງສະແດງໃຫ້ໂລກເຫັນວ່າ ອີກຄັ້ງໜຶ່ງ, ອົງກິດ ສາມາດຍາດໄດ້ຄວາມໝັ້ນທ່ຽງໃຫ້ແກ່ປະເທດຕົນຄືນອີກ”. ໄປຄຽງຄູ່ກັບບັນດາຖະແຫຼງການທີ່ມີລັກສະນະກຳນົດທິດ, ວິວັດການບູລະນະກົງຈັກລັດຖະບານຄືນໃໝ່ກໍ່ຈະເລີ່ມປະຕິບັດ. (ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)