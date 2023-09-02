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ຂ່າວສານ

ລາວ ມອບຫຼຽນ​ໄຊ​ມິ​ດ​ຕະ​ພາບ​ໃຫ້​ແກ່ ທ່ານ​ຫົວ​ໜ້າສະ​ຖານ​ກົງ​ສູນ​ໃຫຍ່ ຫວຽດ​ນາມ ປະ​ຈຳ ປາກ​ເຊ

ທ່ານ ຫງວຽນວັນຈູງ ຢັ້ງຢືນວ່າ ເລື່ອງໄດ້ຮັບລາງວັນອັນສູງສົ່ງກົງກັບໂອກາດວັນຊາດ ຫວຽດນາມນັ້ນ ແມ່ນຄວາມເປັນກຽດຢ່າງຍິ່ງ ແລະ ມີຄວາມໝາຍສຳຄັນ ພ້ອມທັງເປັນແຫຼ່ງກຳລັງໃຈຢ່າງໃຫຍ່ຫຼວງສຳລັບພາລະກອນ, ພະນັກງານສະຖານກົງສູນໃຫຍ່ ຫວຽດນາມ ປະຈຳນະຄອນ ປາກເຊ.
ການປະດັບຫຼຽນໄຊໃຫ້ແກ່ທ່ານຫງວຽນວັນຈູງ, ຫົວໜ້າສະຖານກົງສູນໃຫຍ່ ຫວຽດນາມ ປະຈຳ ນະຄອນ ປາກເຊ (ພາບ: TTXVN)
ເນື່ອງໃນໂອກາດສະເຫຼີມສະຫຼອງວັນຊາດ ຫວຽດນາມ ຄົບຮອບ 78 ປີ (2/9/1945-2/9/2023), ວັນທີ 1 ກັນຍາ, ຢູ່ນະຄອນ ປາກເຊ (ລາວ), ໄດ້ດຳເນີນພິທີມອບຫຼຽນໄຊມິດຕະພາບຂອງລັດຖະບານ ລາວ ໃຫ້ແກ່ ທ່ານ ຫງວຽນວັນຈູງ, ຫົວໜ້າສະຖານກົງສູນໃຫຍ່ ຫວຽດນາມ ປະຈຳ ນະຄອນ ປາກເຊ. ກ່າວຄຳເຫັນນະທີ່ນີ້, ທ່ານ ຫງວຽນວັນຈູງ ຢັ້ງຢືນວ່າ ເລື່ອງໄດ້ຮັບລາງວັນອັນສູງສົ່ງກົງກັບໂອກາດວັນຊາດ ຫວຽດນາມນັ້ນ ແມ່ນຄວາມເປັນກຽດຢ່າງຍິ່ງ ແລະ ມີຄວາມໝາຍສຳຄັນ ພ້ອມທັງເປັນແຫຼ່ງກຳລັງໃຈຢ່າງໃຫຍ່ຫຼວງສຳລັບພາລະກອນ, ພະນັກງານສະຖານກົງສູນໃຫຍ່ ຫວຽດນາມ ປະຈຳນະຄອນ ປາກເຊ. ທ່ານ ຫງວຽນວັນຈູງ ໃຫ້ຄຳໝັ້ນສັນຍາວ່າ ຈະສືບຕໍ່ພ້ອມກັບພາລະກອນ, ພະນັກງານສະຖານກົງສູນໃຫຍ່ ເຮັດຈົນສຸດຄວາມສາມາດຂອງຕົນ, ປະກອບສ່ວນພັດທະນາສາຍພົວພັນແບບພິເສດລະຫວ່າງສອງພັກ, ສອງລັດ ແລະ ປະຊາຊົນສອງຊາດເຂົ້າສູ່ລວງເລິກ, ແທດຈິງ ແລະ ມີປະສິດທິຜົນຢ່າງບໍ່ຢຸດຢັ້ງ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ການ​ນຳ​ບັນ​ດາ​ປະ​ເທດອວຍ​ພອນ​ວັນ​ຊາດ ຫວຽດ​ນາມ

ການ​ນຳ​ບັນ​ດາ​ປະ​ເທດອວຍ​ພອນ​ວັນ​ຊາດ ຫວຽດ​ນາມ

ການນຳບັນດາປະເທດ ຊົມເຊີຍບັນດາຜົນງານສຳຄັນເຊິ່ງ ປະຊາຊົນ ຫວຽດນາມ ບັນລຸໄດ້ໃນພາລະກິດແຫ່ງການສ້າງສາ ແລະ ພັດທະນາປະເທດຊາດ ພາຍໃຕ້ການຊີ້ນຳນຳພາຂອງ ພັກຄອມມູນິດ ຫວຽດນາມ.
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