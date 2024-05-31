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ຂ່າວສານ

ລາວ ຕີລາຄາສູງການຮ່ວມມືກັບ ຫວຽດນາມ ໃນຂົງເຂດວິທະຍາສາດ, ເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ນະວັດຕະກຳ

ທ່ານລັດຖະມົນຕີ ຮວິ່ງແທັງດາດ ສະເໜີໃຫ້ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ລາວ ສືບຕໍ່ໃຫ້ຄວາມເອົາໃຈໃສ່ຊີ້ນຳ ແລະ ສະໜັບສະໜູນເພື່ອຊຸກຍູ້ບັນດາການເຄື່ອນໄຫວຮ່ວມມືລະຫວ່າງ ລາວ ແລະ ຫວຽດນາມ ໃນຂົງເຂດວິທະຍາສາດ, ເຕັກໂນໂລຊີ.
(ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ສອນໄຊ ສີພັນດອນ ຕ້ອນຮັບທ່ານລັດຖະມົນຕີ ຮວິ່ງແທັງດາດ)

ຕອນບ່າຍວັນທີ 29 ພຶດສະພາ, ຢູ່ນະຄອນຫຼວງ ວຽງຈັນ, ຄະນະຜູ້ແທນກະຊວງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ຫວຽດນາມ ໂດຍທ່ານລັດຖະມົນຕີ ຮວິ່ງແທັງດາດ, ນຳໜ້າ, ເຂົ້າຢ້ຽມຂ່ຳນັບທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ລາວ ສອນໄຊ ສີພັນດອນ. ທີ່ການຕ້ອນຮັບ, ທ່ານລັດຖະມົນຕີ ຮວິ່ງແທັງດາດ ສະເໜີໃຫ້ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ລາວ ສືບຕໍ່ໃຫ້ຄວາມເອົາໃຈໃສ່ຊີ້ນຳ ແລະ ສະໜັບສະໜູນເພື່ອຊຸກຍູ້ບັນດາການເຄື່ອນໄຫວຮ່ວມມືລະຫວ່າງ ລາວ ແລະ  ຫວຽດນາມ ໃນຂົງເຂດວິທະຍາສາດ, ເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ນະວັດຕະກຳ, ຊັບສິນທາງປັນຍາໃຫ້ຫຼາຍກວ່າ, ເພື່ອປະກອບສ່ວນຢ່າງແທດຈິງ ແລະ ມີປະສິດທິຜົນໃຫ້ແກ່ບັນດາເປົ້າໝາຍພັດທະນາເສດຖະກິດ - ສັງຄົມແບບຍືນຍົງຂອງ 2 ປະເທດ.

        ສ່ວນທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ສອນໄຊ ສີພັນດອນ ປາດຖະໜາວ່າ, ໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ, ກະຊວງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ຫວຽດນາມ ຈະພ້ອມກັບບັນດາກະຊວງ, ຂະແໜງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຂອງ ລາວ, ສືບຕໍ່ແລກປ່ຽນຄະນະຜູ້ແທນ, ແລກປ່ຽນບົດຮຽນ, ບຳລຸງສ້າງແຫຼ່ງຊັບພະຍາກອນມະນຸດ…; ພ້ອມທັງ, ຕັ້ງໜ້າຈັດການຜັນຂະຫຍາຍບັນດາເນື້ອໃນຂອງຂໍ້ຕົກລົງເຊິ່ງການນຳຂັ້ນສູງຂອງ 2 ພັກ ໄດ້ເຫັນດີເປັນເອກະພາບ ເພື່ອບັນລຸໝາກຜົນ ແລະ ຜົນງານຫຼາຍຢ່າງກວ່າອີກ.

        ກ່ອນໜ້ານັ້ນ, ໃນວັນດຽວກັນ, ກໍ່ໄດ້ຈັດການໂອ້ລົມສົນທະນາກ່ຽວກັບວິທະຍາສາດ ແລະ ນະວັດຕະກຳລະຫວ່າງກະຊວງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ຫວຽດນາມ ກັບ ກະຊວງສຶກສາ ແລະ ກິລາ ລາວ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

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