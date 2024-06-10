ຂ່າວສານ
ລາວໄຂກອງະຊຸມສະໄໝສະມັນເມື່ອທີ 7 ສະພາແຫ່ງຊາດ ຊຸດທີ IX
ຕອນເຊົ້າວັນທີ 10 ມິຖຸນາ, ຢູ່ນະຄອນຫຼວງ ວຽງຈັນ, ສະພາແຫ່ງຊາດ ລາວ ຊຸດທີ IX ໄດ້ໄຂກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 7 ໂດຍພາຍໃຕ້ການເປັນປະທານຂອງທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ໄຊສົມພອນ ພົວວິຫານ. ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ ມີທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ລາວ ທອງລຸນ ສິສຸລິດ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ສອນໄຊ ສີພັນດອນ ພ້ອມກັບບັນດາການນຳ, ອະດີດການນຳພັກ, ລັດ ກໍ່ຄືບັນດາສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດລາວ.
ກ່າວຄຳເຫັນໄຂກອງປະຊຸມ, ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດລາວ ໄຊສົມພອນ ພົວວິຫານ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້ຈະປຶກສາຫາລື ແລະ ຮັບຮອງເອົາບັນດາເນື້ອໃນສຳຄັນຄື ບົດລາຍງານສັງລວມຂອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ກ່ຽວກັບສະພາບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນການພັດທະນາເສດຖະກິດ - ສັງຄົມ, ແຜນງົບປະມານແຫ່ງລັດ, ແຜນການປີການເງິນ ໄລຍະ 6 ເດືອນຕົ້ນປີ 2024 ແລະ ແຜນການ 6 ເດືອນທ້າຍປີ 2024 ຕິດພັນກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການແຫ່ງຊາດກ່ຽວກັບການແກ້ໄຂຄວາມຫຍຸ້ງຍາກດ້ານເສດຖະກິດ - ການເງິນ…