ລາວຈັດຕັ້ງພິທີໂຮມຊຸມນຸມມິດຕິງສະເຫຼີມສະຫຼອງ 80 ປີແຫ່ງວັນຊາດຫວຽດນາມ
ເຂົ້າຮ່ວມມີບັນດາການນຳ ແລະ ອະດີດການນຳຂອງພັກ ແລະ ລັດ, ຜູ້ຕາງໜ້າບັນດາອົງການຈັດຕັ້ງມະຫາຊົນຂອງລາວ; ແລະ ພະນັກງານ, ພາລະກອນຂອງສະຖານທູດຫວຽດນາມ ປະຈຳລາວ.
ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ພິທີສະເຫຼີມສະຫຼອງ 80 ປີແຫ່ງວັນຊາດຫວຽດນາມ (2 ກັນຍາ 1945 – 2 ກັນຍາ 2025), ທ່ານຮອງປະທານປະເທດລາວ ບຸນທອງ ຈິດມະນີ ໄດ້ຍົກໃຫ້ເຫັນຄວາມໝາຍປະຫວັ
ດສາດຂອງການປະຕິວັດເດືອນສິງຫາປີ 1945 ທີ່ໄດ້ປະສົບຜົນສຳເລັດອັນໃຫຍ່ຫຼ ວງພາໄປເຖິງເຫດການ 2 ກັນຍາ 1945, ແລະ ວັນທີ 30 ເມສາ 1975. ໄຊຊະນະປະຫວັດສາດທີ່ສຳຄັ ນຂອງຊາວຫວຽດນາມ; ຢືນຢັນວ່າໄຊຊະນະຂອງການປະຕິວັ ດຫວຽດນາມ ປີ 1945 ແລະ ໄຊຊະນະປີ 1975 ໄດ້ສ້າງໂອກາດອັນສະດວກໃຫ້ປະຊາຊົ ນລາວລຸກຂຶ້ນຍາດເອົາເອກະລາດໃນວັ ນທີ 12/10/1945 ແລະ ແມ່ນໂອກາດເພື່ອໃຫ້ປະຊາຊົນລາວຍຶ ດອຳນາດ ແລະ ສະຖາປະນາປະເທດສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ ໃນວັນທີ 2/12/1975.
ດຫວຽດນາມ ປະຈຳລາວ ຫງວຽນມິນເຕີມ ຢືນຢັນວ່າ: ທຸກໆໄຊຊະນະ ແລະ ຜົນສຳເລັດທີ່ປະຊາຊົນຫວຽດນາມ ບັນລຸໄດ້ໃນ 80 ປີຜ່ານມາ ແມ່ນຍ້ອນການສະໜັບສະໜູນ ແລະ ການຊ່ວຍເຫຼືອອັນລ້ຳຄ່າຂອງເພື່ ອນມິດສາກົນ, ພິເສດແມ່ນນ້ຳໃຈສາມັກຄີ, ຊ່ວຍເຫຼືອອັນໃຫຍ່ຫຼວງ, ຈິງໃຈ ແລະ ຮັກແພງຂອງພັກ, ລັດ ແລະ ປະຊາຊົນ ລາວ. ຈະບໍ່ມີໄຊຊະນະຫຼືຜົນສຳເລັ ດຂອງຫວຽດນາມ ແລະ ລາວ ຖ້າຫາກບໍ່ມີຄວາມສາມັກຄີ, ການເສຍສະຫລະ ແລະ ການຊ່ວຍເຫຼືອເຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນຂອງປະຊາຊົນສອງປະເທດ.
