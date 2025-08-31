Báo Ảnh Việt Nam

ຂ່າວສານ

ລາວຈັດຕັ້ງພິທີໂຮມຊຸມນຸມມິດຕິງສະເຫຼີມສະຫຼອງ 80 ປີແຫ່ງວັນຊາດຫວຽດນາມ

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 30 ສິງຫານີ້, ຢູ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ພັກ ແລະ ລັດລາວ ໄດ້ຈັດພິທີໂຮມຊຸມນຸມມິດຕິງສະເຫລີມສະຫລອງວັນຊາດ ຫວຽດນາມ ຄົບຮອບ 80 ປີ
ພິທີໂຮມຊຸມນຸມມິດຕິງສະເຫລີມສະຫລອງວັນຊາດ ຫວຽດນາມ ຄົບຮອບ 80 ປີ ຈັດຂຶ້ນຢູ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ເຂົ້າຮ່ວມມີບັນດາການນຳ ແລະ ອະດີດການນຳຂອງພັກ ແລະ ລັດ, ຜູ້ຕາງໜ້າບັນດາອົງການຈັດຕັ້ງມະຫາຊົນຂອງລາວ; ແລະ ພະນັກງານ, ພາລະກອນຂອງສະຖານທູດຫວຽດນາມ ປະຈຳລາວ.

ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ພິທີສະເຫຼີມສະຫຼອງ 80 ປີແຫ່ງວັນຊາດຫວຽດນາມ (2 ກັນຍາ 1945 – 2 ກັນຍາ 2025), ທ່ານຮອງປະທານປະເທດລາວ ບຸນທອງ ຈິດມະນີ ໄດ້ຍົກໃຫ້ເຫັນຄວາມໝາຍປະຫວັດສາດຂອງການປະຕິວັດເດືອນສິງຫາປີ 1945 ທີ່ໄດ້ປະສົບຜົນສຳເລັດອັນໃຫຍ່ຫຼວງພາໄປເຖິງເຫດການ 2 ກັນຍາ 1945,  ແລະ ວັນທີ 30 ເມສາ 1975. ໄຊຊະນະປະຫວັດສາດທີ່ສຳຄັນຂອງຊາວຫວຽດນາມ; ຢືນຢັນວ່າໄຊຊະນະຂອງການປະຕິວັດຫວຽດນາມ ປີ 1945 ແລະ ໄຊຊະນະປີ 1975 ໄດ້ສ້າງໂອກາດອັນສະດວກໃຫ້ປະຊາຊົນລາວລຸກຂຶ້ນຍາດເອົາເອກະລາດໃນວັນທີ 12/10/1945 ແລະ ແມ່ນໂອກາດເພື່ອໃຫ້ປະຊາຊົນລາວຍຶດອຳນາດ ແລະ ສະຖາປະນາປະເທດສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ ໃນວັນທີ 2/12/1975.
ສ່ວນທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດຫວຽດນາມ ປະຈຳລາວ ຫງວຽນມິນເຕີມ ຢືນຢັນວ່າ: ທຸກໆໄຊຊະນະ ແລະ ຜົນສຳເລັດທີ່ປະຊາຊົນຫວຽດນາມ ບັນລຸໄດ້ໃນ 80 ປີຜ່ານມາ ແມ່ນຍ້ອນການສະໜັບສະໜູນ ແລະ ການຊ່ວຍເຫຼືອອັນລ້ຳຄ່າຂອງເພື່ອນມິດສາກົນ, ພິເສດແມ່ນນ້ຳໃຈສາມັກຄີ, ຊ່ວຍເຫຼືອອັນໃຫຍ່ຫຼວງ, ຈິງໃຈ ແລະ ຮັກແພງຂອງພັກ, ລັດ ແລະ ປະຊາຊົນ ລາວ. ຈະບໍ່ມີໄຊຊະນະຫຼືຜົນສຳເລັດຂອງຫວຽດນາມ ແລະ ລາວ ຖ້າຫາກບໍ່ມີຄວາມສາມັກຄີ, ການເສຍສະຫລະ ແລະ ການຊ່ວຍເຫຼືອເຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນຂອງປະຊາຊົນສອງປະເທດ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ: ປະຊາຄົມວິສາຫະກິດບຸກທະລຸ ແລະປະດິດຄິດສ້າງເພື່ອປະກອບສ່ວນໃນການພັດທະນາຂອງປະເທດຊາດ

ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ: ປະຊາຄົມວິສາຫະກິດບຸກທະລຸ ແລະປະດິດຄິດສ້າງເພື່ອປະກອບສ່ວນໃນການພັດທະນາຂອງປະເທດຊາດ

ຕອນບ່າຍວັນທີ 30/8, ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈີງ ໄດ້ເປັນປະທານກອງປະຊຸມລະຫວ່າງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ແລະ ວິສາຫະກິດ ດ້ວຍຫົວຂໍ້ “80 ປີແຫ່ງວິສາຫະກິດຮ່ວມເດີນທາງພ້ອມກັບປະເທດຊາດ”.
