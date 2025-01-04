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ຂ່າວສານ

ລາຍ​ການ “​ທະ​ຫານ​ປ້ອງ​ກັນ​ຊາຍ​ແດນນຳ​ລະ​ດູ​ບານ​ໃໝ່​ທີ່​ອົບ​ອຸ່ນ​ມາ​ໃຫ້​ຊາວ​ບ້ານ” 2025

ລາຍການ “ທະຫານປ້ອງກັນຊາຍແດນນຳລະດູບານໃໝ່ທີ່ອົບອຸ່ນມາໃຫ້ຊາວບ້ານ” 2025 ຈະໄດ້ຈັດຂຶ້ນຢູ່ຕາແສງ ປາເຕິນ, ເມືອງ ຊິ່ນໂຮ່, ແຂວງ ລາຍເຈົາໃນວັນທີ 9 ມັງກອນທີ່ຈະມາເຖິງ.
ການຖະແຫຼງຂ່າວກ່ຽວກັບລາຍການ (ພາບ: VOV)

ຄາດວ່າໃນຂອບເຂດລາຍການຈະມີຫຼາຍການເຄື່ອນໄຫວພົບປະແລກປ່ຽນວັດທະນະທຳ, ກິລາຄື: ຫໍ່ເຂົ້າຕົ້ມ, ຟ້ອນແຊ່ວ, ຟ້ອນກຸບ, ຟ້ອນໄມ້… ໄປຄຽງຄູ່ກັນນັ້ນ, ຍັງມີຮ້ານຂາຍເຄື່ອງ “0 ດົ່ງ” ແລະ ວາງສະແດງຜະລິດຕະພັນຂອງທ້ອງຖິ່ນ

ເພື່ອເບິ່ງແຍງດູແລຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງປະຊາຊົນຢູ່ເຂດຊາຍແດນ, ທະຫານປ້ອງກັນຊາຍແດນຈະຈັດການຢ້ຽມຢາມ, ອວຍພອນບຸນເຕັດ, ມອບຂອງຂວັນໃຫ້ແກ່ຄະນະພັກ, ອຳນາດການປົກຄອງ, ກຳລັງປະກອບອາວຸດ, ປະຊາຊົນ ແລະ ມອບທຶນການສຶກສາໃຫ້ແກ່ນັກຮຽນຢູ່ເມືອງ ຊິ່ນໂຮ່; ກວດປິ່ນປົວພະຍາດ, ໃຫ້ຄຳປຶກສາດ້ານສຸຂະພາບ, ສະໜອງຢຸກຢາໂດຍບໍ່ເກັບຄ່າໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນປະມານ 500 ເທື່ອຄົນ. ພິເສດປະຊາຊົນຢູ່ເຂດຊາຍແດນຈະໄດ້ຮັບຊົມ ລາຍການສະແດງສິລະປະ “ທະຫານປ້ອງກັນຊາຍແດນນຳລະດູບານໃໝ່ທີ່ອົບອຸ່ນມາໃຫ້ຊາວບ້ານ” 2025. ນີ້ກໍ່ແມ່ນຂອງຂວັນທາງດ້ານຈິດໃຈເພື່ອສະແດງຄວາມຮູ້ບຸນຄຸນຕໍ່ປະຊາຊົນເຂດຊາຍແດນ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຍູ້​ໄວ​ຄວາມ​ຄືບ​ໜ້າ​ໃນ​ການ​ຜັນ​ຂະ​ຫຍາຍ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ບັນ​ດາ​ໂຄງ​ການ​ພື້ນ​ຖານ​ໂຄງ​ລ່າງ​ຄົມ​ມະ​ນາ​ຄົມ​ເຂດ​ໄຕ​ງວຽນ

ຍູ້​ໄວ​ຄວາມ​ຄືບ​ໜ້າ​ໃນ​ການ​ຜັນ​ຂະ​ຫຍາຍ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ບັນ​ດາ​ໂຄງ​ການ​ພື້ນ​ຖານ​ໂຄງ​ລ່າງ​ຄົມ​ມະ​ນາ​ຄົມ​ເຂດ​ໄຕ​ງວຽນ

ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ສະເໜີບັນດາທ້ອງຖິ່ນສືບຕໍ່ສົມທົບກັບ ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນໃນວິວັດການສ້າງບັນດານະໂຍບາຍໃຫ້ສົມບູນແບບ, ເປັນຕົ້ນແມ່ນບັນດານະໂຍບາຍພິເສດທີ່ພວມສະເໜີ.
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