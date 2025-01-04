ຂ່າວສານ
ລາຍການ “ທະຫານປ້ອງກັນຊາຍແດນນຳລະດູບານໃໝ່ທີ່ອົບອຸ່ນມາໃຫ້ຊາວບ້ານ” 2025
ຄາດວ່າໃນຂອບເຂດລາຍການຈະມີຫຼາຍການເຄື່ອນໄຫວພົບປະແລກປ່ຽນວັດທະນະທຳ, ກິລາຄື: ຫໍ່ເຂົ້າຕົ້ມ, ຟ້ອນແຊ່ວ, ຟ້ອນກຸບ, ຟ້ອນໄມ້… ໄປຄຽງຄູ່ກັນນັ້ນ, ຍັງມີຮ້ານຂາຍເຄື່ອງ “0 ດົ່ງ” ແລະ ວາງສະແດງຜະລິດຕະພັນຂອງທ້ອງຖິ່ນ
ເພື່ອເບິ່ງແຍງດູແລຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງປະຊາຊົນຢູ່ເຂດຊາຍແດນ, ທະຫານປ້ອງກັນຊາຍແດນຈະຈັດການຢ້ຽມຢາມ, ອວຍພອນບຸນເຕັດ, ມອບຂອງຂວັນໃຫ້ແກ່ຄະນະພັກ, ອຳນາດການປົກຄອງ, ກຳລັງປະກອບອາວຸດ, ປະຊາຊົນ ແລະ ມອບທຶນການສຶກສາໃຫ້ແກ່ນັກຮຽນຢູ່ເມືອງ ຊິ່ນໂຮ່; ກວດປິ່ນປົວພະຍາດ, ໃຫ້ຄຳປຶກສາດ້ານສຸຂະພາບ, ສະໜອງຢຸກຢາໂດຍບໍ່ເກັບຄ່າໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນປະມານ 500 ເທື່ອຄົນ. ພິເສດປະຊາຊົນຢູ່ເຂດຊາຍແດນຈະໄດ້ຮັບຊົມ ລາຍການສະແດງສິລະປະ “ທະຫານປ້ອງກັນຊາຍແດນນຳລະດູບານໃໝ່ທີ່ອົບອຸ່ນມາໃຫ້ຊາວບ້ານ” 2025. ນີ້ກໍ່ແມ່ນຂອງຂວັນທາງດ້ານຈິດໃຈເພື່ອສະແດງຄວາມຮູ້ບຸນຄຸນຕໍ່ປະຊາຊົນເຂດຊາຍແດນ.