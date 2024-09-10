ຂ່າວສານ
ລາຍການສິລະປະ “ພາສາ ຫວຽດ ທີ່ຮັກແພງ” ປີ 2024
ກ່າວຄຳເຫັນໄຂກອງປະຊຸມ, ທ່ານຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ຫວຽດນາມ ໂດ໋ຮຸ່ງຫວຽດ ເນັ້ນໜັກວ່າ ວັນເຊີດຊູພາສາ ຫວຽດ ໄດ້ກາຍເປັນກິດຈະກຳຂອງປະຊາຄົມ, ໂດຍປະຊາຄົມ ແລະ ເພື່ອປະຊາຄົມຢ່າງແທ້ຈິງ. ພໍ່ແມ່ພີ່ນ້ອງຊາວ ຫວຽດນາມ ອາໄສ ຢູ່ຕ່າງປະເທດແມ່ນທູດຂອງວັດທະນະທຳ ແລະ ພາສາ ຫວຽດ. ບັນດາຄວາມມານະພະຍາຍາມຂອງພໍ່ແມ່ພີ່ນ້ອງພວມນັບມື້ນັບເພີ່ມພູນຄູນສ້າງ ແລະ ແຜ່ກະຈາຍນ້ຳໃຈຮັກພາສາ ຫວຽດ ບໍ່ພຽງແຕ່ໃນປະຊາຄົມຊາວ ຫວຽດນາມ ຢູ່ຕ່າງປະເທດເທົ່ານັ້ນ ຫາກຍັງແຜ່ກະຈາຍເຖິງປະຊາຊົນປະຈຳຖິ່ນ ແລະ ເພີື່ອນມິດໃນ 5 ທະວີບ, ປະກອບສ່ວນຢັ້ງຢືນຄຸນຄ່າວັດທະນະທຳ ຫວຽດນາມ ໃນເວທີສາກົນ.
ໃນລາຍການ, ທ່ານຮອງປະທານຄະນະກຳມະການແຫ່ງລັດ ກ່ຽວກັບຊາວ ຫວຽດນາມ ອາໄສຢູ່ຕ່າງປະເທດ ຫງວຽນແມ້ງດົງ ໄດ້ມອບຫຼຽນກາທີ່ລະນຶກໃຫ້ແກ່ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມການເສັງທີ່ສາມາດຄວ້າໄດ້ນາມມະຍົດ ທູດພາສາ ຫວຽດ ຢູ່ຕ່າງປະເທດໃນການເສັງ “ຊອກຫາທູດພາສາ ຫວຽດ ຢູ່ ຕ່າງປະເທດ ປີ 2024”.