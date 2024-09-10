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ຂ່າວສານ

ລາຍ​ການ​ສິ​ລະ​ປະ “ພາ​ສາ ຫວຽດ​ ທີ່ຮັກ​ແພງ” ປີ 2024

ຕອນຄ່ຳວັນທີ 08 ກັນຍາ, ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ, ເນື່ອງໃນໂອກາດວັນເຊີດຊູພາສາ ຫວຽດ ໃນປະຊາຄົມຊາວ ຫວຽດນາມ ອາໄສຢູ່ຕ່າງປະເທດ, ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ, ຄະນະກຳມະການແຫ່ງລັດ ກ່ຽວກັບຊາວ ຫວຽດນາມ ອາໄສຢູ່ຕ່າງປະເທດ ສົມທົບກັບສະຖານີໂທລະພາບ ຫວຽດນາມ ແລະ ບັນດາອົງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຈັດຕັ້ງລາຍການສະແດງສິລະປະ “ພາສາ ຫວຽດ ທີ່ຮັກແພງ” ປີ 2024 ດ້ວຍຫົວຂໍ້ “ຄວາມຮັກບ້ານເກີດເມືອງນອນ, ຄວາມຮັກຈິດໜຶ່ງໃຈດຽວ”.
ລາຍການສະແດງສິລະປະ “ພາສາ ຫວຽດ ທີ່ຮັກແພງ” ປີ 2024 (ພາບ: qdnd.vn)

ກ່າວຄຳເຫັນໄຂກອງປະຊຸມ, ທ່ານຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ຫວຽດນາມ ໂດ໋ຮຸ່ງຫວຽດ ເນັ້ນໜັກວ່າ ວັນເຊີດຊູພາສາ ຫວຽດ ໄດ້ກາຍເປັນກິດຈະກຳຂອງປະຊາຄົມ, ໂດຍປະຊາຄົມ ແລະ ເພື່ອປະຊາຄົມຢ່າງແທ້ຈິງ. ພໍ່ແມ່ພີ່ນ້ອງຊາວ ຫວຽດນາມ ອາໄສ ຢູ່ຕ່າງປະເທດແມ່ນທູດຂອງວັດທະນະທຳ ແລະ ພາສາ ຫວຽດ. ບັນດາຄວາມມານະພະຍາຍາມຂອງພໍ່ແມ່ພີ່ນ້ອງພວມນັບມື້ນັບເພີ່ມພູນຄູນສ້າງ ແລະ ແຜ່ກະຈາຍນ້ຳໃຈຮັກພາສາ ຫວຽດ ບໍ່ພຽງແຕ່ໃນປະຊາຄົມຊາວ ຫວຽດນາມ ຢູ່ຕ່າງປະເທດເທົ່ານັ້ນ ຫາກຍັງແຜ່ກະຈາຍເຖິງປະຊາຊົນປະຈຳຖິ່ນ ແລະ ເພີື່ອນມິດໃນ 5 ທະວີບ, ປະກອບສ່ວນຢັ້ງຢືນຄຸນຄ່າວັດທະນະທຳ ຫວຽດນາມ ໃນເວທີສາກົນ.

ໃນລາຍການ, ທ່ານຮອງປະທານຄະນະກຳມະການແຫ່ງລັດ ກ່ຽວກັບຊາວ ຫວຽດນາມ ອາໄສຢູ່ຕ່າງປະເທດ  ຫງວຽນແມ້ງດົງ ໄດ້ມອບຫຼຽນກາທີ່ລະນຶກໃຫ້ແກ່ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມການເສັງທີ່ສາມາດຄວ້າໄດ້ນາມມະຍົດ ທູດພາສາ ຫວຽດ ຢູ່ຕ່າງປະເທດໃນການເສັງ “ຊອກຫາທູດພາສາ ຫວຽດ ຢູ່ ຕ່າງປະເທດ ປີ 2024”.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ສະຫາຍເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ໂຕເລີມ ເປັນປະທານໃນພິທີຕ້ອນຮັບສະຫາຍ ເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ລາວ ທອງລຸນ ສີສຸລິດ

ສະຫາຍເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ໂຕເລີມ ເປັນປະທານໃນພິທີຕ້ອນຮັບສະຫາຍ ເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ລາວ ທອງລຸນ ສີສຸລິດ

ພິທີຕ້ອນຮັບຢ່າງເປັນທາງການ ສະຫາຍເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ລາວ ທອງລຸນ ສີສຸລິດ ພ້ອມດ້ວຍ ພັນລະຍາ ແລະ ຄະນະຜູ້ແທນຂັ້ນສູງພັກ, ລັດ ລາວ ໄດ້ຈັດຂຶ້ນຢ່າງສົມກຽດ ຕາມພິທີການສູງສຸດທີ່ສະຫງວນໃຫ້ແກ່ປະມຸກລັດ.
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