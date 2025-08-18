Báo Ảnh Việt Nam

ລາຍ​ການ​ສະ​ແດງ​ສິ​ລະ​ປະ​ພິ​ເສດ “ບົດ​ເພງວິ​ຊາ​ຊົນ​ດັ່ງ​ກ້​ອງ​ກັງ​ວານ​ຕະຫຼອດ​ໄປ”

ລາຍການສະແດງສິລະປະພິເສດ “ບົດເພງວິຊາຊົນດັ່ງກ້ອງກັງວານຕະຫຼອດໄປ”

ລາຍການສະແດງສິລະປະພິເສດ “ບົດເພງວິຊາຊົນດັ່ງກ້ອງກັງວານຕະຫຼອດໄປ” ໄດ້ດຳເນີນໃນຕອນຄ່ຳວັນທີ 16 ສິງຫາ, ຢູ່ໂຮງລະຄອນ ໂຮ່ເງືອມ (ຮ່າໂນ້ຍ) ເນື່ອງໃນໂອກກາດສະເຫຼີມສະຫຼອງ 80 ປີແຫ່ງວັນມູນເຊື້ອທົ່ວປວງຊົນປົກປັກຮັກສາຄວາມໝັ້ນຄົງແຫ່ງຊາດ (19/8/2005 – 19/8/2025). ບັນດາບົດເພງໄດ້ສະແດງທີ່ລາຍການບໍ່ພຽງແຕ່ແມ່ນບົດເພງທີ່ສະແດງໃຫ້ເຫັນຄວາມອົງອາດກ້າຫານເທົ່ານັ້ນ ຫາກຍັງແມ່ນສັນຍາລັກອະມະຕະຂອງນ້ຳໃຈຮັກຊາດ ແລະ ແນວຄິດຈົ່ງຮັກພັກດີພ້ອມກັບບັນດາຄຸນຄ່າອັນສູງສົ່ງຍັງໄດ້ຮັບການສືບທອດ, ເສີມຂະຫຍາຍໂດຍນັກຮົບຕຳຫຼວດປະຊາຊົນລຸ້ນຕ່າງໆອີກດ້ວຍ. ລາຍການຄືການສະແດງຄວາມຮູ້ບຸນຄຸນຢ່າງເລິກເຊິ່ງ ຕໍ່ນັກຮົບຕະຫຼວດປະຊາຊົນລຸ້ນຕ່າງໆ, ເຊິ່ງແມ່ນລາຍການດົນຕີປະສານສຽງເຊື່ອມຕໍ່ ອະດີດຕະການ - ປັດຈຸບັນ - ອະນາຄົດຜ່ານສິລະປະ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນ​ດາ​ລາງວັນ​ອັນ​ສູງ​ສົ່ງ​ເຮັດ​ໃຫ້​ການ​ພົວ​ພັນ​ ຫວຽດ​ນາມ - ລາວ - ກຸຍ​ບາ ​ເຂັ້ມ​ຂຸ້ນ​ຕື່ມ​ອີກ

ທ່ານ ວິໄລ ຫຼ້າຄຳຟອງ ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ, ລັດຖະມົນຕີກະຊວງຕຳຫຼວດ ລາວ ແລະ ທ່ານ Lázaro Alberto Álvarez Casas ລັດຖະມົນຕີກະຊວງພາຍໃນ ກຸຍບາ ໄດ້ສະແດງຄວາມຊົມເຊີຍຕໍ່ໝູ່ຄະນະ, ສ່ວນບຸກຄົນຂອງກະຊວງຕຳຫຼວດ ຫວຽດນາມ ທີ່ໄດ້ຮັບຫຼຽນກາອັນສູງສົ່ງຂອງປະເທດ ລາວ ແລະ ກຸຍບາ.
