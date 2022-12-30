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ຂ່າວສານ

ລາຍການສະແດງສິລະປະ “ສີສັນ ຫວຽດນາມ ແລະ ນ້ຳໃຈມິດຕະພາບ ຫວຽດນາມ - ລາວ”

ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ລາຍການ, ທ່ານ ເຈິ່ນຮຸຍຕ໋ວານ, ຫົວໜ້າຄະນະປະຕິບັດງານຂອງກະຊວງວັດທະນະທຳ, ກິລາ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ ຫວຽດນາມ...
  ການສະແດງສິລະປະທີ່ລາຍການ  

ຕອນຄ່ຳວັນທີ 28 ທັນວາ, ຢູ່ນະຄອນຫຼວງ ວຽງຈັນ, ກະຊວງວັດທະນະທຳ ກິລາ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ ຫວຽດນາມ ໄດ້ຈັດລາຍການສະແດງສິລະປະທີ່ມີຊື່ວ່າ “ສີສັນ ຫວຽດນາມ ແລະ ນ້ຳໃຈສາມັກຄີ ຫວຽດນາມ - ລາວ”. ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ລາຍການ, ທ່ານ ເຈິ່ນຮຸຍຕ໋ວານ, ຫົວໜ້າຄະນະປະຕິບັດງານຂອງກະຊວງວັດທະນະທຳ, ກິລາ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ ຫວຽດນາມ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ນີ້ແມ່ນຂອງຂວັນທາງດ້ານຈິດໃຈທີ່ເປັນປະໂຫຍດເພື່ອໃຫ້ປະຊາຊົນເພື່ອຄວາມຮັກຊີວິດ, ພະຍາຍາມໃຫ້ເຫັນກ່ວາອີກໃນການພັດທະນາເສດຖະກິດຄອບຄົວ, ປະກອບສ່ວນສ້າງເສດຖະກິດຂອງປະເທດຊາດໃຫ້ນັບມື້ນັບພັດທະນາ. ທີ່ລາຍການ, ບັນດາຜູ້ແທນ ແລະ ພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນຊາວ ຫວຽດນາມ ນັບຮ້ອຍຄົນໄດ້ຮັບຟັງບັນດານັກສິລະປິນຂອງສອງປະເທດສະແດງບັນດາບົດເພງ, ວາດຟ້ອນຍ້ອງຍໍຊົມເຊີຍກ່ຽວກັບຄວາມງາມຂອງປະເທດຊາດ, ປະຊາຊົນ ຫວຽດນາມ ແລະ ນ້ຳໃຈມິດຕະພາບ ຫວຽດນາມ - ລາວ.

 

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ປີ 2023, ຫວຽດ​ນາມ ວາງ​ຄາດ​ໝາຍ​ຕ້ອນ​ຮັບ​ແຂກ​ທ່ອງ​ທ່ຽວ​ສາ​ກົນ 8 ລ້ານ​ເທື່ອ​ຄົນ

ປີ 2023, ຫວຽດ​ນາມ ວາງ​ຄາດ​ໝາຍ​ຕ້ອນ​ຮັບ​ແຂກ​ທ່ອງ​ທ່ຽວ​ສາ​ກົນ 8 ລ້ານ​ເທື່ອ​ຄົນ

ປີ 2023, ຂະແໜງການທ່ອງທ່ຽວ ຫວຽດນາມ ວາງຄາດໝາຍສູ້ຊົນຕ້ອນຮັບແຂກທ່ອງທ່ຽວ 110 ລ້ານຄົນ, ໃນນັ້ນ ແຂກທ່ອງທ່ຽວສາກົນປະມານ 8 ລ້ານເທື່ອຄົນ.
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