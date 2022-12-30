ຂ່າວສານ
ລາຍການສະແດງສິລະປະ “ສີສັນ ຫວຽດນາມ ແລະ ນ້ຳໃຈມິດຕະພາບ ຫວຽດນາມ - ລາວ”
ຕອນຄ່ຳວັນທີ 28 ທັນວາ, ຢູ່ນະຄອນຫຼວງ ວຽງຈັນ, ກະຊວງວັດທະນະທຳ ກິລາ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ ຫວຽດນາມ ໄດ້ຈັດລາຍການສະແດງສິລະປະທີ່ມີຊື່ວ່າ “ສີສັນ ຫວຽດນາມ ແລະ ນ້ຳໃຈສາມັກຄີ ຫວຽດນາມ - ລາວ”. ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ລາຍການ, ທ່ານ ເຈິ່ນຮຸຍຕ໋ວານ, ຫົວໜ້າຄະນະປະຕິບັດງານຂອງກະຊວງວັດທະນະທຳ, ກິລາ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ ຫວຽດນາມ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ນີ້ແມ່ນຂອງຂວັນທາງດ້ານຈິດໃຈທີ່ເປັນປະໂຫຍດເພື່ອໃຫ້ປະຊາຊົນເພື່ອຄວາມຮັກຊີວິດ, ພະຍາຍາມໃຫ້ເຫັນກ່ວາອີກໃນການພັດທະນາເສດຖະກິດຄອບຄົວ, ປະກອບສ່ວນສ້າງເສດຖະກິດຂອງປະເທດຊາດໃຫ້ນັບມື້ນັບພັດທະນາ. ທີ່ລາຍການ, ບັນດາຜູ້ແທນ ແລະ ພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນຊາວ ຫວຽດນາມ ນັບຮ້ອຍຄົນໄດ້ຮັບຟັງບັນດານັກສິລະປິນຂອງສອງປະເທດສະແດງບັນດາບົດເພງ, ວາດຟ້ອນຍ້ອງຍໍຊົມເຊີຍກ່ຽວກັບຄວາມງາມຂອງປະເທດຊາດ, ປະຊາຊົນ ຫວຽດນາມ ແລະ ນ້ຳໃຈມິດຕະພາບ ຫວຽດນາມ - ລາວ.