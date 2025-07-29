Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ຫວຽດນາມ
  • English
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ອັງກິດ
  • Français
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຝຣັ່ງ
  • Español
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ແອັດສະປາຍ
  • 中文
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຈີນ
  • Русский
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ລັດເຊຍ
  • 日本語
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຍີ່ປຸ່ນ
  • ភាសាខ្មែរ
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຂະແມ
  • 한국어
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາສາ ເກົາຫຼີ

ຂ່າວສານ

ລາຍການສະແດງສິລະປະ “ກຳແພງຫີນອະມະຕະ” ຕອບບຸນແທນຄຸນບັນດານັກວິລະຊົນ

ດ້ວຍຫົວຂໍ້ “ຕອບບຸນແທນຄຸນບັນດານັກຮົບດ້ວຍສຽງດົນຕີ”, ລາຍການດັ່ງກ່າວໄດ້ຊ່ວຍໃຫ້ຜູ້ຊົມຫວນຄືນຄວາມຊົງຈຳທີ່ພິລະອາດຫານ, ແຕ່ກໍ່ເຕັມໄປດ້ວຍການເສຍສະຫຼະຊີວິດຂອງໄລຍະສົງຄາມ
ລາຍການສະແດງສິລະປະພິເສດ “ກຳແພງຫີນອະມະຕະ” (ພາບ: TTXVN)

ລາຍການສະແດງສິລະປະພິເສດ “ກຳແພງຫີນອະມະຕະ” ໂດຍໂຮງລະຄອນສິລະປະຍຸກສະໄໝ ຫວຽດນາມ ຈັດຂຶ້ນໃນຕອນຄ່ຳວັນທີ 27 ກໍລະກົດ, ຢູ່ ຮ່າໂນ້ຍ. ນີ້ແມ່ນໜຶ່ງໃນບັນດາເຫດການສະເຫຼີມສະຫຼອງ 78 ປີແຫ່ງວັນທະຫານເສຍອົງຄະ, ນັກຮົບເສຍສະຫຼະຊີວິດເພື່ອຊາດ (27 ກໍລະກົດ 1947 – 27 ກໍລະກົດ 2025).

ດ້ວຍຫົວຂໍ້ “ຕອບບຸນແທນຄຸນບັນດານັກຮົບດ້ວຍສຽງດົນຕີ”, ລາຍການດັ່ງກ່າວໄດ້ຊ່ວຍໃຫ້ຜູ້ຊົມຫວນຄືນຄວາມຊົງຈຳທີ່ພິລະອາດຫານ, ແຕ່ກໍ່ເຕັມໄປດ້ວຍການເສຍສະຫຼະຊີວິດຂອງໄລຍະສົງຄາມ, ເມື່ອມີປະຊາຊົນນັບລ້ານຄົນໄດ້ຕໍ່ສູ້ເພື່ອເອກະລາດ, ເສລີພາບຂອງຊາດ. ເຂົາເຈົ້າແມ່ນ “ກຳແພງຫີນອະມະຕະ”, ເປັນສັນຍາລັກຂອງກຳລັງແຮງ, ຈິດໃຈສາມັກຄີ ແລະ ເຈດຈຳນົງບໍ່ຍອມຈຳນົນຂອງຊາດ ຫວຽດນາມ. ລາຍການໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນນ້ຳໃຈຮັກຊາດ, ຄວາມເອກອ້າງທະນົງໃຈຂອງຊາດ ແລະ ຄວາມຄາດຫວັງສັນຕິພາບ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ຟ້າມ​ມິ​ງ​ຈິງ: ຜົນ​ສຳ​ເລັດ​ຂ​ອງ​ປີ APEC 2027 ປະ​ກອບ​ສ່ວນ​ເຂົ້າ​ສັນ​ຕິ​ພາບ, ການ​ຮ່ວມ​ມື, ພັດ​ທະ​ນາ ແລະ ວັດ​ທະ​ນາ​ຖາ​ວອນ ໃນ​ໂລກ

ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ຟ້າມ​ມິ​ງ​ຈິງ: ຜົນ​ສຳ​ເລັດ​ຂ​ອງ​ປີ APEC 2027 ປະ​ກອບ​ສ່ວນ​ເຂົ້າ​ສັນ​ຕິ​ພາບ, ການ​ຮ່ວມ​ມື, ພັດ​ທະ​ນາ ແລະ ວັດ​ທະ​ນາ​ຖາ​ວອນ ໃນ​ໂລກ

ຕອນຄ່ຳວັນທີ 28 ກໍລະກົດ, ຢູ່ສຳນັກງານລັດຖະບານ, ຮ່າໂນ້ຍ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ເປັນປະທານພິທີປະກາດສ້າງຕັ້ງຄະນະກຳມະການແຫ່ງຊາດ APEC 2027.
ອ່ານເພີ່ມ

ບົດອ່ານຫຼາຍ

ອ່ານສື່ສິ່ງພິມ


Top