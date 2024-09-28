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ຂ່າວສານ

ລາຍການສະແດງສິລະປະພື້ນເມືອງ “ຈິດວິນຍານ ຫວຽດ” ຂ່ຳນັບຮັບຕ້ອນວັນທ່ອງທ່ຽວໂລກ

ເຫດການເພື່ອແນໃສ່ປຸກລຸກຄວາມເອກອ້າງທະນົງໃຈ, ຄວາມໄວ້ເນື້ອເຊື່ອໃຈຂອງບັນດາຜູ້ເຮັດວຽກງານທ່ອງທ່ຽວ, ປະຊາຄົມວິສາຫະກິດທ່ອງທ່ຽວກ່ຽວກັບວັນມູນເຊື້ອການທ່ອງທ່ຽວ
  ລາຍການສະແດງສິລະປະພື້ນເມືອງ “ຈິດວິນຍານ ຫວຽດ” (ພາບ: baovanhoa.vn)  

ວັນທີ 27 ກັນຍາ, ແມ່ນວັນທ່ອງທ່ຽວໂລກ. ເນື່ອງໃນໂອກາດນີ້, ຕອນຄ່ຳວັນທີ 26 ກັນຍາ, ຢູ່ ຮ່າໂນ້ຍ, ໄດ້ຈັດພິທີສະເຫຼີມສະຫຼອງວັນທ່ອງທ່ຽວໂລກ ແລະ ແນະນຳລາຍການສະແດງສິລະປະພື້ນເມືອງ “ຈິດວິນຍານ ຫວຽດ”. ເຫດການເພື່ອແນໃສ່ປຸກລຸກຄວາມເອກອ້າງທະນົງໃຈ, ຄວາມໄວ້ເນື້ອເຊື່ອໃຈຂອງບັນດາຜູ້ເຮັດວຽກງານທ່ອງທ່ຽວ, ປະຊາຄົມວິສາຫະກິດທ່ອງທ່ຽວກ່ຽວກັບວັນມູນເຊື້ອການທ່ອງທ່ຽວ, ບົດບາດ, ທີ່ຕັ້ງຂອງຂະແໜງທ່ອງທ່ຽວ. ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ເຫດການ, ທ່ານນາງ ກາວທິງອັກລານ, ຮອງປະທານຜູ້ປະຈຳການສະຫະສະມາຄົມທ່ອງທ່ຽວ ຫວຽດນາມ, ໃຫ້ຮູ້ວ່າ:

“ສານຂອງອົງການທ່ອງທ່ຽວໂລກແມ່ນ “ທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ສັນຕິພາບ” ແມ່ນສິ່ງມີຄວາມໝາຍທີ່ສຸດສຳລັບບັນດາຜູ້ເຮັດວຽກງານທ່ອງທ່ຽວເວົ້າລວມ ແລະ ພິເສດສຳລັບບັນດາບໍລິສັດທ່ອງທ່ຽວ ກໍຄືບັນດາສະຖານທີ່ພັກເຊົາໃນທົ່ວໂລກ. ດ້ວຍສານດັ່ງກ່າວ, ໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ, ຂະແໜງທ່ອງທ່ຽວຈະມີຄວາມເອົາໃຈໃສ່ຫຼາຍກວ່າ ເພື່ອເຮັດແນວໃດຈະຜັນຂະຫຍາຍການເຄື່ອນໄຫວໄດ້ເປັນຢ່າງດີ”.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ເລ​ຂາ​ທິ​ການ​ໃຫຍ່, ປະ​ທານ​ປະ​ເທດ ໂຕ​ເລິມ ເດີນ​ທາງ​ມາ​ຮອດ ຮ່າ​ໂນ້ຍ, ສິ້ນ​ສຸດ​ການ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ງານ​ຢູ່ ອາ​ເມ​ລິ​ກາ ແລະ ກູ​ບາ ຢ່າງ​ຈົບ​ງາມ

ເລ​ຂາ​ທິ​ການ​ໃຫຍ່, ປະ​ທານ​ປະ​ເທດ ໂຕ​ເລິມ ເດີນ​ທາງ​ມາ​ຮອດ ຮ່າ​ໂນ້ຍ, ສິ້ນ​ສຸດ​ການ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ງານ​ຢູ່ ອາ​ເມ​ລິ​ກາ ແລະ ກູ​ບາ ຢ່າງ​ຈົບ​ງາມ

ການປະຕິບັດງານຂອງທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ໂຕເລິມ ສືບຕໍ່ຢັ້ງຢືນແນວທາງການຕ່າງປະເທດເອກະລາດ, ເປັນເຈົ້າຕົນເອງ, ຫັນເປັນຫຼາຍຮູບຫຼາຍແບບຫຼາຍຝ່າຍຂອງ ຫວຽດນາມ.
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ບໍລິການຮູບພາບ


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