ຂ່າວສານ
ລາງວັນ VinFuture ແມ່ນໜຶ່ງໃນບັນດາລາງວັນວິທະຍາສາດ - ເຕັກໂນໂລຢີທີ່ມີອິດທິພົນຊື່ສຽງແຖວໜ້າໂລກ
4 ໂຄງການຍາດໄດ້ລາງວັນດີເດັ່ນໃນຈຳນວນເກືອບ 1.500 ໂຄງການປະທັບໃຈທີ່ມາຈາກ 80 ປະເທດ ແລະ ເຂດແຄ້ວນໃນທົ່ວໂລກ. ລາງວັນ VinFuture 2024, ມີມູນຄ່າ 3 ລ້ານ USD ໄດ້ມອບໃຫ້ນັກວິທະຍາສາດ 5 ທ່ານແມ່ນ: ສາດສະດາຈານ Yoshua Bengio Geoffrey E. Hinton (Canada), ສາດສະດາຈານ, ທ່ານ Jen-Hsun Huang, ສາດສະດາຈານ ann LeCun ແລະ ສາດສະດາຈານ Fei-Fei Li (ອາເມລິກາ ຍ້ອນມີບັນດາການປະກອບສ່ວນບຸກທະລຸເພື່ອຊຸກຍູູ້ຄວາມກ້າວໜ້າຂອງ deep learning. ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ພິທີມອບລາງວັນ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ຖືວ່າ:
ຂ້າພະເຈົ້າປາດຖະໜາຢາກບັນດານັກວິທະຍາສາດ ແລະ ປະຊາຄົມວິສາຫະກິດ, ນັກລົງທຶນ, ຄູ່ຮ່ວມມືສາກົນ ແລະ ພາຍໃນປະເທດສືບຕໍ່ຮ່ວມມືກັນຢ່າງແໜ້ນແຟ້ນ, ສະໜັບສະໜູນ, ໜູນຊ່ວຍ, ຊ່ວຍເຫຼືອຢ່າງມີປະສິດທິຜົນກ່ວາອີກເພື່ອໃຫ້ ຫວຽດນາມ ສືບຕໍ່ບັນລຸບັນດາບາດກ້າວພັດທະນາບຸກທະລຸໃນການຍົກສູງກຳລັງຄວາມສາມາດດ້ານວິທະຍາສາດເຕັກໂນໂລຢີ, ນະວັດຕະກຳ.
ຜ່ານນັ້ນ, ປະກອບສ່ວນສ້າງກຳລັງໜູນບຸກທະລຸ, ຫັນເປັນຈິງໂດຍໄວ ແລະ ປະຕິບັດສຳເລັດບັນດາເປົ້າໝາຍຍຸດທະສາດ: ສູ້ຊົນຮອດປີ 2030 ແມ່ນປະເທດພວມພັດທະນາ, ມີອຸດສາຫະກຳທັນສະໄໝ, ລາຍຮັບປານກາງສູງ, ຮອດປີ 2045 ກາຍເປັນປະເທດພັດທະນາ, ມີລາຍຮັບສູງ. ຫວຽດນາມ ໃຫ້ຄຳໝັ້ນສັນຍາສ້າງທຸກເງື່ອນໄຂສະດວກທີ່ສຸດເພື່ອໃຫ້ວິທະຍາດສາດເຕັກໂນໂລຢີ ແລະ ນະວັດຕະກຳນັບມື້ນັບຂະຫຍາຍຕົວ, ພັດທະນາຢ່າງແຮງ.