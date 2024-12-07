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ຂ່າວສານ

ລາງວັນ VinFuture ແມ່ນ​ໜຶ່ງ​ໃນ​ບັນ​ດາ​ລາງວັນ​ວິ​ທະ​ຍາ​ສາດ - ເຕັກ​ໂນ​ໂລ​ຢີ​ທີ່​ມີ​ອິດ​ທິ​ພົນ​ຊື່​ສຽງ​ແຖວ​ໜ້າ​ໂລກ

ພິທີມອບລາງວັນ VinFuture ປີ 2024 ໄດ້ດຳເນີນໃນຕອນຄ່ຳວັນທີ 6 ທັນວາ ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມ ແລະ ກ່າວຄຳເຫັນ.
ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ພິທີ

4 ໂຄງການຍາດໄດ້ລາງວັນດີເດັ່ນໃນຈຳນວນເກືອບ 1.500 ໂຄງການປະທັບໃຈທີ່ມາຈາກ 80 ປະເທດ ແລະ ເຂດແຄ້ວນໃນທົ່ວໂລກ. ລາງວັນ VinFuture 2024, ມີມູນຄ່າ 3 ລ້ານ USD ໄດ້ມອບໃຫ້ນັກວິທະຍາສາດ 5 ທ່ານແມ່ນ: ສາດສະດາຈານ Yoshua Bengio Geoffrey E. Hinton (Canada), ສາດສະດາຈານ, ທ່ານ Jen-Hsun Huang, ສາດສະດາຈານ ann LeCun ແລະ ສາດສະດາຈານ Fei-Fei Li (ອາເມລິກາ ຍ້ອນມີບັນດາການປະກອບສ່ວນບຸກທະລຸເພື່ອຊຸກຍູູ້ຄວາມກ້າວໜ້າຂອງ deep learning. ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ພິທີມອບລາງວັນ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ຖືວ່າ:

ຂ້າພະເຈົ້າປາດຖະໜາຢາກບັນດານັກວິທະຍາສາດ ແລະ ປະຊາຄົມວິສາຫະກິດ, ນັກລົງທຶນ, ຄູ່ຮ່ວມມືສາກົນ ແລະ ພາຍໃນປະເທດສືບຕໍ່ຮ່ວມມືກັນຢ່າງແໜ້ນແຟ້ນ, ສະໜັບສະໜູນ, ໜູນຊ່ວຍ, ຊ່ວຍເຫຼືອຢ່າງມີປະສິດທິຜົນກ່ວາອີກເພື່ອໃຫ້ ຫວຽດນາມ ສືບຕໍ່ບັນລຸບັນດາບາດກ້າວພັດທະນາບຸກທະລຸໃນການຍົກສູງກຳລັງຄວາມສາມາດດ້ານວິທະຍາສາດເຕັກໂນໂລຢີ, ນະວັດຕະກຳ.

ຜ່ານນັ້ນ, ປະກອບສ່ວນສ້າງກຳລັງໜູນບຸກທະລຸ, ຫັນເປັນຈິງໂດຍໄວ ແລະ ປະຕິບັດສຳເລັດບັນດາເປົ້າໝາຍຍຸດທະສາດ: ສູ້ຊົນຮອດປີ 2030 ແມ່ນປະເທດພວມພັດທະນາ, ມີອຸດສາຫະກຳທັນສະໄໝ, ລາຍຮັບປານກາງສູງ, ຮອດປີ 2045 ກາຍເປັນປະເທດພັດທະນາ, ມີລາຍຮັບສູງ. ຫວຽດນາມ ໃຫ້ຄຳໝັ້ນສັນຍາສ້າງທຸກເງື່ອນໄຂສະດວກທີ່ສຸດເພື່ອໃຫ້ວິທະຍາດສາດເຕັກໂນໂລຢີ ແລະ ນະວັດຕະກຳນັບມື້ນັບຂະຫຍາຍຕົວ, ພັດທະນາຢ່າງແຮງ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ອົງການຄວາມໝັ້ນຄົງ ແລະ ການຮ່ວມມື ເອີລົບ ແຕ່ງຕັ້ງ ອະດີດລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ຕວກກີ ເປັນເລຂານຸການໃຫຍ່

ອົງການຄວາມໝັ້ນຄົງ ແລະ ການຮ່ວມມື ເອີລົບ ແຕ່ງຕັ້ງ ອະດີດລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ຕວກກີ ເປັນເລຂານຸການໃຫຍ່

OSCE ໄດ້ຮັບການສ້າງຕັ້ງແຕ່ປີ 1975 ແມ່ນອົງການລະຫວ່າງລັດຖະບານ ລວມມີ 57 ປະເທດສະມາຊິກ ແຕ່ ເອີລົບ, ອາຊີເຫນືອ - ອາຊີກາງ ຕະຫລອດຮອດ ອາເມລິກາເຫນືອ ມີສຳນັກງານຢູ່ ວຽນ ປະເທດ ອົດຕາລິດ.
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