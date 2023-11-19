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ຂ່າວສານ

ລັ​ດ​ເຊຍ ເລີ່ມ​ຂົນ​ສົ່ງ​ທັນ​ຍາ​ພືດ​ໜູນຊ່ວຍ​ໄປ​ ອາ​ຟະ​ລິ​ກາ

ທ່ານລັດຖະມົນຕີກະຊວງກະສິກຳ ລັດເຊຍ Dmitry Patrushev ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ປະເທດນີ້ ເລີ່ມຂົນສົ່ງທັນຍາພືດຈຳນວນ 200.000 ໂຕນ ໄປ 6 ປະເທດ ອາຟະລິກາ ພາຍໃຕ້ຮູບແບບການໜູນຊ່ວຍມະນຸດສະທຳ.
ລັດເຊຍ ເລີ່ມດຳເນີນການຂົນສົ່ງທັນຍາພືດໄປ ອາຟະລິກາ (ພາບເອກະສານ: AFP/TTXVN)

ວັນທີ 17 ພະຈິກ, ທ່ານລັດຖະມົນຕີກະຊວງກະສິກຳ ລັດເຊຍ Dmitry Patrushev  ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ປະເທດນີ້ ເລີ່ມຂົນສົ່ງທັນຍາພືດຈຳນວນ 200.000 ໂຕນ ໄປ 6 ປະເທດ ອາຟະລິກາ ພາຍໃຕ້ຮູບແບບການໜູນຊ່ວຍມະນຸດສະທຳ. ໃນແຈ້ງການລົງ ເວັບໄຊ  Telegram, ທ່ານລັດຖະມົນຕີ Patrushev  ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ກ່ຳປັ່ນຂົນສົ່ງທັນຍາພືດ 2 ລຳທຳອິດ, ແຕ່ລະລຳບັນລຸ 25.000 ໂຕນ ໄດ້ອອກຈາກທ່າກ່ຳປັ່ນຂອງ ລັດເຊຍ ເດີນທາງໄປ ບວກກີນາ ຟາໂຊ ແລະ ໂຊມາລີ. ຄາດວ່າ, ກຳປັ່ນ 2 ລຳດັ່ງກ່າວ ຈະເຂົ້າທຽບທ່າບັນດາປະເທດ ອາຟະລິກາ ໃນທ້າຍເດືອນນີ້ ຫຼື ຕົ້ນເດືອນໜ້າ.  ສ່ວນບັນດາກຳປັ່ນລຳຕໍ່ໄປ ກໍຈະອອກເດີນທາງໄປ ອີຣີເຕີເຣຍ, ຊີມບຳເວ, ມາລີ ແລະ ສ.ອາຟະລິກາກາງ ກ່ອນທ້າຍປີນີ້.

        ເດືອນກໍລະກົດຜ່ານມາ, ໃນວາລະປະຊຸມຄົບຄະນະ ເວທີປາໄສເສດຖະກິດ ແລະ ການຊ່ວຍເຫຼືອມະນຸດສະທຳ ລັດເຊຍ - ອາຟະລິກາ, ທ່ານປະທານາທິບໍດີ ລັດເຊຍ Vladimir Putin ຖະແຫຼງວ່າ ລັດເຊຍ ພ້ອມແລ້ວທີ່ຈະໜູນຊ່ວຍມະນຸດສະທຳ ທັນຍາພືດໃຫ້ແກ່ບັນດາປະເທດທີ່ມີຄວາມຕ້ອງການທີ່ສຸດໃນ ອາຟະລິກາ ພາຍຫຼັງທີ່ປະເທດນີ້ຖອນຕົວອອກຈາກຂໍ້ລິເລີ່ມ ທັນຍາພືດ ທະເລດຳ - ເຊິ່ງເປັນຂໍ້ຕົກລົງທີ່ອະນຸຍາດໃຫ້ ຢູແກຼນ ສົ່ງອອກທັນຍາພືດ ຜ່ານທະເລດຳ ໃນສະພາບເກີດການປະທະກັນ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ທ່ານປະທານປະເທດ ຫວໍວັນເຖືອງ ສິ້ນສຸດການເຂົ້າຮ່ວມ APEC 2023 ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວສອງຝ່າຍຢູ່ ອາເມລິກາ ຢ່າງຈົບງາມ

ທ່ານປະທານປະເທດ ຫວໍວັນເຖືອງ ສິ້ນສຸດການເຂົ້າຮ່ວມ APEC 2023 ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວສອງຝ່າຍຢູ່ ອາເມລິກາ ຢ່າງຈົບງາມ

ໃນໄລຍະ 4 ວັນເຄື່ອນໄຫວຢູ່ ອາເມລິກາ, ທ່ານປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ຫວໍວັນເຖືອງ ມີທັງໝົດເກືອບ 25 ກິດຈະກໍາຢ່າງລຽນຕິດ. ເດີນທາງຮ່ວມກັບທ່ານປະທານປະເທດໃນຄັ້ງນີ້, ການນໍາບັນດາກະຊວງ, ຂະແໜງການຂອງ ຫວຽດນາມ ກໍໄດ້ພົບປະ, ເຮັດວຽກສອງຝ່າຍ ດ້ວຍຈໍານວນຫຼາຍ ເນື່ອງໃນໂອກາດນີ້.
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