ຂ່າວສານ
ລັດເຊຍ ແລະ ອີຢິບ ເນັ້ນໜັກເຖິງຄວາມຈຳເປັນເລີ່ມດຳເນີນການເຈລະຈາ ປາແລັດສະຕິນ - ອິດສະຣາແອັນ ຄືນໃໝ່ຍິ່ງໄວກໍຍິ່ງດີ
ນີ້ແມ່ນຄຳຢັ້ງຢືນຂອງທ່ານລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ລັດເຊຍ Sergei Lavrov ແລະ ຄູ່ຕຳແໜ່ງ ອີຢິບ ທ່ານ Sameh Shoukry ໃນການເຈລະຈາທີ່ໄດ້ດຳເນີນໃນວັນທີ 31 ມັງກອນ ຢູ່ ມົດສະກູ, ສະຫະພັນ ລັດເຊຍ.
ທ່ານລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ລັດເຊຍ Sergei Lavrov ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ທັງ ມົດສະກູ ແລະ ກາຍໂຣ ລ້ວນແຕ່ມີຄວາມວິຕົກກັງວົນກ່ຽວກັບ “ກຳລັງດັນທີ່ບໍ່ດີ” ສຳລັບສະພາບການຢູ່ເຂດເກີດການປະທະກັນລະຫວ່າງ ປາແລັດສະຕິນ - ອິດສະຣາແອັນ. ລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ລັດເຊຍ ກໍຢັ້ງຢືນວ່າ ຈຳເປັນຕ້ອງເຊື່ອມຕໍ່ວຽກງານຂອງກຸ່ມ 4 ຝ່າຍເປັນກາງໄກ່ເກ່ຍສາກົນ (ລວມມີ ອາເມລິກາ, ລັດເຊຍ, ສປຊ ແລະ ສະຫະພາບເອີຣົບ) ກໍຄື ສົມທົບກັນຢ່າງແໜ້ນແຟ້ນບໍ່ວ່າກັບປະເທດ ອາຣັບ ໃດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເຖິງວິວັດທະນາການສ້າງສັນຕິພາບຢູ່ພາກພື້ນຕາເວັນອອກກາງ.