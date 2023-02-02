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ຂ່າວສານ

ລັດ​ເຊຍ ແລະ ອີ​ຢິບ ເນັ້ນ​ໜັກ​ເຖິງ​ຄວາມ​ຈຳ​ເປັນ​ເລີ່ມ​ດຳ​ເນີນ​ການ​ເຈ​ລະ​ຈາ ປາ​ແລັດ​ສະ​ຕິນ - ອິດ​ສະ​ຣາ​ແອັນ ຄືນ​ໃໝ່​ຍິ່ງ​ໄວ​ກໍ​ຍິ່ງ​ດີ

ຈຳເປັນຕ້ອງເລີ່ມຟື້ນຟູການເຈລະຈາ ປາແລັດສະຕິນ - ອິດສະຣາແອັນ ຄືນໃໝ່ຍິ່ງໄວກໍຍິ່ງດີເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫາຕົ້ນຕໍກ່ຽວກັບຖານະຂອງ ປາແລັດສະຕິນ ກໍຄືບັນລຸໄດ້ມາດຕະການຮອບດ້ານອີງໃສ່ກອບນິຕິກຳທີ່ໄດ້ຮັບການຮັບຮອງຈາກສາກົນ.
  ຊາວ ປາແລັດສະຕິນ ແຫ່ຂະບວນປະທ້ວງຢູ່ ເຂດ Gaza (ພາບ: THX/TTXVN)  

ນີ້ແມ່ນຄຳຢັ້ງຢືນຂອງທ່ານລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ລັດເຊຍ Sergei Lavrov ແລະ ຄູ່ຕຳແໜ່ງ ອີຢິບ ທ່ານ Sameh Shoukry ໃນການເຈລະຈາທີ່ໄດ້ດຳເນີນໃນວັນທີ 31 ມັງກອນ ຢູ່ ມົດສະກູ, ສະຫະພັນ ລັດເຊຍ.

ທ່ານລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ລັດເຊຍ Sergei Lavrov ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ທັງ ມົດສະກູ ແລະ ກາຍໂຣ ລ້ວນແຕ່ມີຄວາມວິຕົກກັງວົນກ່ຽວກັບ “ກຳລັງດັນທີ່ບໍ່ດີ” ສຳລັບສະພາບການຢູ່ເຂດເກີດການປະທະກັນລະຫວ່າງ ປາແລັດສະຕິນ - ອິດສະຣາແອັນ. ລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ລັດເຊຍ ກໍຢັ້ງຢືນວ່າ ຈຳເປັນຕ້ອງເຊື່ອມຕໍ່ວຽກງານຂອງກຸ່ມ 4 ຝ່າຍເປັນກາງໄກ່ເກ່ຍສາກົນ (ລວມມີ ອາເມລິກາ, ລັດເຊຍ, ສປຊ ແລະ ສະຫະພາບເອີຣົບ) ກໍຄື ສົມທົບກັນຢ່າງແໜ້ນແຟ້ນບໍ່ວ່າກັບປະເທດ ອາຣັບ ໃດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເຖິງວິວັດທະນາການສ້າງສັນຕິພາບຢູ່ພາກພື້ນຕາເວັນອອກກາງ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ອົດ​ສະ​ຕາ​ລີ ປະ​ກາດ​ຄຳ​ສັ່ງ​ລົງ​ໂທດ​ໃໝ່​ສຳ​ລັບ ອີ​ຣານ ແລະ ມຽນ​ມາ

ອົດ​ສະ​ຕາ​ລີ ປະ​ກາດ​ຄຳ​ສັ່ງ​ລົງ​ໂທດ​ໃໝ່​ສຳ​ລັບ ອີ​ຣານ ແລະ ມຽນ​ມາ

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 01 ກຸມພາ, ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ໄດ້ອອກແຈ້ງການກ່ຽວກັບການປະກາດໃຊ້ບັນດາຄຳສັ່ງລົງໂທດຮອບໃໝ່ສຳລັບສ່ວນບຸກຄົນ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງຂອງ ອີຣານ ແລະ ມຽນມາ ຈຳນວນໜຶ່ງ.
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