Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ຫວຽດນາມ
  • English
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ອັງກິດ
  • Français
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຝຣັ່ງ
  • Español
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ແອັດສະປາຍ
  • 中文
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຈີນ
  • Русский
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ລັດເຊຍ
  • 日本語
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຍີ່ປຸ່ນ
  • ភាសាខ្មែរ
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຂະແມ
  • 한국어
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາສາ ເກົາຫຼີ

ຂ່າວສານ

ລັດ​ເຊຍ ແລະ ຈີນ ປຶກ​ສາ​ຫາ​ລື​ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ເພີ່ມ​ທະ​ວີ​ການ​ຮ່ວມ​ມື​ໃນຫຼາຍ​ຂົງ​ເຂດ

ມົດສະກູ ພວມມຸ່ງໄປເຖິງບັນດາຕະຫຼາດພັດທະນາຢ່າງຂະຫຍັນຂັນເຄື່ອນ ແລະ ໄດ້ເປີດກວ້າງການພົວພັນດ້ານການຄ້າກັບບັນດາພື້ນຖານເສດຖະກິດພວມພັດທະນາ ຢ່າງວ່ອງໄວໃນໂລກ, ໃນນັ້ນ ມີ ຈີນ.
  ທ່ານປະທານປະເທດ ຈີນ ສີຈິ້ນຜິງ ແລະ ທ່ານປະທານາທິບໍດີ ລັດເຊຍ Vladimir Putin (ພາບ: TTXVN)  
ວັນທີ 23 ພຶດສະພາ, ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ເວທີປາໄສວິສາຫະກິດ ລັດເຊຍ - ຈີນ ຢູ່ ຊຽງໄຮ, ໃນການຢ້ຽມຢາມ ຈີນ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ລັດເຊຍ Mikhail Mishustin ໄດ້ຖະແຫຼງວ່າ ໃນສະພາບການປັດຈຸບັນ, ລັດເຊຍ ຈະສືບຕໍ່ປັບປຸງການພົວພັນກັບ ຈີນ ແລະ ບັນດາປະເທດອື່ນທີ່ກຽມພ້ອມຮ່ວມມື. ມົດສະກູ ພວມມຸ່ງໄປເຖິງບັນດາຕະຫຼາດພັດທະນາຢ່າງຂະຫຍັນຂັນເຄື່ອນ ແລະ ໄດ້ເປີດກວ້າງການພົວພັນດ້ານການຄ້າກັບບັນດາພື້ນຖານເສດຖະກິດພວມພັດທະນາ ຢ່າງວ່ອງໄວໃນໂລກ, ໃນນັ້ນ ມີ  ຈີນ. ທ່ານຊີ້ແຈ້ງວ່າ ວົງເງິນການຄ້າຂອງ ລັດເຊຍ ໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນກວ່າ  8%, ເປັນ 850 ຕື້ USD ໃນປີ 2022, ດ້ວຍການສົ່ງອອກສິນຄ້າເພີ່ມຂຶ້ນປະມານ 20%. ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ Mishustin ໃຫ້ຂໍ້ສັງເກດວ່າ ວົງເງິນການຄ້າລະຫວ່າງ ລັດເຊຍ ແລະ ຈີນ ໃນປີນີ້ ອາດຈະບັນລຸ 200 ຕື້ USD.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ເສີມ​ຂະ​ຫຍາຍ​ທ່າ​ໄດ້​ປຽບ​ຂອງ​ພາກ​ພື້ນ​ເສດ​ຖະ​ກິດ​ລວມ​ໝູ່

ເສີມ​ຂະ​ຫຍາຍ​ທ່າ​ໄດ້​ປຽບ​ຂອງ​ພາກ​ພື້ນ​ເສດ​ຖະ​ກິດ​ລວມ​ໝູ່

ຕອນບ່າຍວັນທີ 25 ພຶດສະພາ, ສືບຕໍ່ລາຍການເຮັດວຽກຂອງກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 5, ສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ຊຸດທີ XV, ບັນດາຜູ້ແທນປຶກສາຫາລືຢູ່ຫໍປະຊຸມ ຢຽນຮົ່ງ ກ່ຽວກັບບາງເນື້ອໃນທີ່ຍັງມີຄຳເຫັນແຕກຕ່າງກັນຂອງ ຮ່າງກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍສະຫະກອນ (ສະບັບປັບປຸງ).
ອ່ານເພີ່ມ

ບົດອ່ານຫຼາຍ

ອ່ານສື່ສິ່ງພິມ

ບໍລິການຮູບພາບ


Top