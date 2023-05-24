ຂ່າວສານ ລັດເຊຍ ແລະ ຈີນ ປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບການເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມືໃນຫຼາຍຂົງເຂດ 24/05/2023 ມົດສະກູ ພວມມຸ່ງໄປເຖິງບັນດາຕະຫຼາດພັດທະນາຢ່າງຂະຫຍັນຂັນເຄື່ອນ ແລະ ໄດ້ເປີດກວ້າງການພົວພັນດ້ານການຄ້າກັບບັນດາພື້ນຖານເສດຖະກິດພວມພັດທະນາ ຢ່າງວ່ອງໄວໃນໂລກ, ໃນນັ້ນ ມີ ຈີນ. ທ່ານປະທານປະເທດ ຈີນ ສີຈິ້ນຜິງ ແລະ ທ່ານປະທານາທິບໍດີ ລັດເຊຍ Vladimir Putin (ພາບ: TTXVN) ວັນທີ 23 ພຶດສະພາ, ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ເວທີປາໄສວິສາຫະກິດ ລັດເຊຍ - ຈີນ ຢູ່ ຊຽງໄຮ, ໃນການຢ້ຽມຢາມ ຈີນ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ລັດເຊຍ Mikhail Mishustin ໄດ້ຖະແຫຼງວ່າ ໃນສະພາບການປັດຈຸບັນ, ລັດເຊຍ ຈະສືບຕໍ່ປັບປຸງການພົວພັນກັບ ຈີນ ແລະ ບັນດາປະເທດອື່ນທີ່ກຽມພ້ອມຮ່ວມມື. ມົດສະກູ ພວມມຸ່ງໄປເຖິງບັນດາຕະຫຼາດພັດທະນາຢ່າງຂະຫຍັນຂັນເຄື່ອນ ແລະ ໄດ້ເປີດກວ້າງການພົວພັນດ້ານການຄ້າກັບບັນດາພື້ນຖານເສດຖະກິດພວມພັດທະນາ ຢ່າງວ່ອງໄວໃນໂລກ, ໃນນັ້ນ ມີ ຈີນ. ທ່ານຊີ້ແຈ້ງວ່າ ວົງເງິນການຄ້າຂອງ ລັດເຊຍ ໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນກວ່າ 8%, ເປັນ 850 ຕື້ USD ໃນປີ 2022, ດ້ວຍການສົ່ງອອກສິນຄ້າເພີ່ມຂຶ້ນປະມານ 20%. ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ Mishustin ໃຫ້ຂໍ້ສັງເກດວ່າ ວົງເງິນການຄ້າລະຫວ່າງ ລັດເຊຍ ແລະ ຈີນ ໃນປີນີ້ ອາດຈະບັນລຸ 200 ຕື້ USD. (ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)