ຂ່າວສານ ລັດເຊຍ ຢັ້ງຢືນຍັງຮັກສາການເຈລະຈາກັບ ຢູແກຼນ 22/02/2026 ຢູ່ທີ່ການເຈລະຈຈາຄັ້ງຫຼ້າສຸດຫາກໍ່ດຳເນີນຢູ່ ເຊີແນວ (ສະວິດ), ສອງຝ່າຍກໍ່ໄດ້ແລກປ່ຽນທຸກບັນຫາໃນສະພາບການພວມຊອກຫາມາດຕະການສິ້ນສຸດການປະທະກັນ. ການເຈລະຈາລະຫວ່າງ ລັດເຊຍ, ອາເມລິກາ ແລະ ຢູແກຼນ ຢູ່ສະວິດ (ພາບ: Press service of the National Security and Defence Council of Ukraine/Handout via REUTERS)ເວລາ ແລະ ສະຖານທີ່ຂອງການເຈລະຈາຮອບຕໍ່ໄປກ່ຽວກັບ ຢູແກຼນ ຍັງບໍ່ໄດ້ກຳນົດ, ແຕ່ວິວັດການນີ້ ຈະສືບຕໍ່ດຳເນີນ. ນີ້ແມ່ນຖະແຫຼງການຂອງທ່ານຮອງລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ລັດເຊຍ ທັງເປັນສະມາຊິກຄະນະເຈລະຈາຂອງ ລັດເຊຍ, ທ່ານ Mikhail Galuzin, ຍົກອອກມາໃນການຕອບສຳພາດຕໍ່ສື່ມວນຊົນໃນວັນທີ 19 ກຸມພາ. ທ່ານ Galuzin ໃຫ້ຮູ້ວ່າຢູ່ທີ່ການເຈລະຈຈາຄັ້ງຫຼ້າສຸດຫາກໍ່ດຳເນີນຢູ່ ເຊີແນວ (ສະວິດ), ສອງຝ່າຍກໍ່ໄດ້ແລກປ່ຽນທຸກບັນຫາໃນສະພາບການພວມຊອກຫາມາດຕະການສິ້ນສຸດການປະທະກັນ. ພ້ອມກັນນັ້ນ, ລັດຖະບານ ຊູແອັດ ໄດ້ແຈ້ງບ້ວງເງິນໜູນຊ່ວຍການທະຫານໃໝ່ທີ່ມີມູນຄ່າ 1,4 ຕື້ USD ສະຫງວນໃຫ້ແກ່ ຢູແກຼນ, ສ້າງຂີດໝາຍໜຶ່ງໃນບັນດາບ້ວງເງິນໜູນຊ່ວຍໃຫຍ່ທີ່ສຸດຂອງປະເທດນີ້ ນັບແຕ່ເວລາລັດເຊຍ ດຳເນີນບັ້ນການທະຫານພິເສດປີ 2022. ໃນຂະນະນັ້ນ, ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ສ.ເກົາຫຼີ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ປະເທດນີ້ພວມເປັນເສນາທິການໃຫ້ແກ່ອົງການສົນທິສັນຍາ ອັດລັງຕິກເໜືອ (NATO) ກ່ຽວກັບຫຼາຍມາດຕະການໜູນຊ່ວຍ ຢູແກຼນ, ໃນນັ້ນມີຄວາມສາມາດເຂົ້າຮ່ວມຂໍ້ລິເລີ່ມສັ່ງຊື້ອາວຸດໂດຍ NATO ນຳໜ້າ, ມີຊື່ວ່າ ບັນຊີລາຍຊື່ບັນດາຄວາມຈຳເປັນບຸລິມະສິດຂອງ ຢູແກຼນ (PURL). (ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)