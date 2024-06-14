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ຂ່າວສານ

ລັດ​ເຊຍ ດຳ​ເນີນ​ໄລ​ຍະ​ທີ 2 ຂອງ​ການ​ຊ້ອມ​ຮົບ​ກຳ​ລັງ​ນິວ​ເຄຼຍ​ໄຮ້​ຍຸດ​ທະ​ສາດ

ວັນທີ 12 ມິຖຸນາ, ກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ລັດເຊຍ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ໄລຍະທີ 2 ຂອງການຊ້ອມຮົບກຳລັງນິວເຄຼຍໄຮ້ຍຸດທະສາດ ໄດ້ດຳເນີນໄປ.
ການຊ້ອມຮົບຂອງລັດເຊຍ (ພາບເອກະສານ: AFP/TTXVN)

ຕາມນັ້ນແລ້ວ, ກຳລັງລູກສອນໄຟທະຫານເຂດ Leningrad ໄດ້ທຳການຊ້ອມຮົບຢ່າງປິດລັບ ເຊິ່ງໄດ້ນຳເອົາບັນດາລູກສອນໄຟສູ້ຮົບຍຸດທະວິທີ Iskander ໄປຍັງເຂດທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້. ນອກຈາກນັ້ນ, ລູກສອນໄຟໃນບັນດາກ່ຳປັ່ນສູ້ຮົບຂອງກອງທັບເຮືອ ຍັງໄດ້ປະກອບດ້ວຍລູກປືນຝຶກຊ້ອມ ແລະ ກອງທະຫານເຮືອຊ້ອມຮົບເຄື່ອນຍ້າຍໄປຍັງເຂດລາດຕະເວນ.

ກ່ອນໜ້ານັ້ນ, ທ້າຍເດືອນ ພຶດສະພາ, ບັນດາກຳລັງຂອງ ລັດເຊຍ ໄດ້ເລີ່ມໄລຍະທີ 1 ຂອງການຊ້ອມຮົບການທະຫານຢູ່ເຂດການທະຫານພາກໃຕ້. ໄລຍະທຳອິດຂອງການຊ້ອມຮົບນີ້ ມີການເຂົ້າຮ່ວມຂອງລູກສອນໄຟນຳວິຖີ Iskander ແລະ Kinzhal ກໍຄື ຂອງກຳລັງລູກສອນໄຟຢູ່ເຂດການທະຫານພາກໃຕ້ຂອງ ລັດເຊຍ, ໂດຍມີຊາຍແດນຕິດກັບ ຢູແກຼນ.

ວັນທີ 10 ມິຖຸນາຜ່ານມາ, ເບລາຣຸດ ກໍແຈ້ງໃຫ້ຊາບວ່າ ກອງທັບປະເທດນີ້ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມໄລຍະທີ 2 ຂອງການຊ້ອມຮົບຂອງ ລັດເຊຍ ດ້ວຍເນື້ອໃນ ຜັນຂະຫຍາຍອາວຸດນິວເຄຼຍຍຸດທະວິທີ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ທ່ານ​ປະ​ທານ​ປະ​ເທດ ຫວຽດ​ນາມ ໂຕ​ເລິມ ສະ​ເໜີ​ໃຫ້​ສ້າງ​ພື້ນ​ຖານ​ຍຸ​ຕິ​ທຳ​ແບບ​ທັ​ນ​ສະ​ໄໝ, ເປັນ​ມື​ອາ​ຊີບ ແລະ ອຳ​ນາດ​ນິ​ຕິ​ບັນ​ຍັດ

ທ່ານ​ປະ​ທານ​ປະ​ເທດ ຫວຽດ​ນາມ ໂຕ​ເລິມ ສະ​ເໜີ​ໃຫ້​ສ້າງ​ພື້ນ​ຖານ​ຍຸ​ຕິ​ທຳ​ແບບ​ທັ​ນ​ສະ​ໄໝ, ເປັນ​ມື​ອາ​ຊີບ ແລະ ອຳ​ນາດ​ນິ​ຕິ​ບັນ​ຍັດ

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 14 ມິຖຸນາ, ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ, ທ່ານປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ໂຕເລິມ, ຫົວໜ້າຄະນະຊີ້ນຳການປະຕິຮູບຍຸຕິທຳສູນກາງ, ໄດ້ເຮັດວຽກໂດຍກົງກັບສານປະຊາຊົນສູງສຸດ ແລະ ແບບທາງໄກກັບລະບົບສານໃນທົ່ວປະເທດ.
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