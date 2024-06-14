ຂ່າວສານ
ລັດເຊຍ ດຳເນີນໄລຍະທີ 2 ຂອງການຊ້ອມຮົບກຳລັງນິວເຄຼຍໄຮ້ຍຸດທະສາດ
ຕາມນັ້ນແລ້ວ, ກຳລັງລູກສອນໄຟທະຫານເຂດ Leningrad ໄດ້ທຳການຊ້ອມຮົບຢ່າງປິດລັບ ເຊິ່ງໄດ້ນຳເອົາບັນດາລູກສອນໄຟສູ້ຮົບຍຸດທະວິທີ Iskander ໄປຍັງເຂດທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້. ນອກຈາກນັ້ນ, ລູກສອນໄຟໃນບັນດາກ່ຳປັ່ນສູ້ຮົບຂອງກອງທັບເຮືອ ຍັງໄດ້ປະກອບດ້ວຍລູກປືນຝຶກຊ້ອມ ແລະ ກອງທະຫານເຮືອຊ້ອມຮົບເຄື່ອນຍ້າຍໄປຍັງເຂດລາດຕະເວນ.
ກ່ອນໜ້ານັ້ນ, ທ້າຍເດືອນ ພຶດສະພາ, ບັນດາກຳລັງຂອງ ລັດເຊຍ ໄດ້ເລີ່ມໄລຍະທີ 1 ຂອງການຊ້ອມຮົບການທະຫານຢູ່ເຂດການທະຫານພາກໃຕ້. ໄລຍະທຳອິດຂອງການຊ້ອມຮົບນີ້ ມີການເຂົ້າຮ່ວມຂອງລູກສອນໄຟນຳວິຖີ Iskander ແລະ Kinzhal ກໍຄື ຂອງກຳລັງລູກສອນໄຟຢູ່ເຂດການທະຫານພາກໃຕ້ຂອງ ລັດເຊຍ, ໂດຍມີຊາຍແດນຕິດກັບ ຢູແກຼນ.
ວັນທີ 10 ມິຖຸນາຜ່ານມາ, ເບລາຣຸດ ກໍແຈ້ງໃຫ້ຊາບວ່າ ກອງທັບປະເທດນີ້ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມໄລຍະທີ 2 ຂອງການຊ້ອມຮົບຂອງ ລັດເຊຍ ດ້ວຍເນື້ອໃນ ຜັນຂະຫຍາຍອາວຸດນິວເຄຼຍຍຸດທະວິທີ.