ຂ່າວສານ
ລັດເຊຍ - ຈີນ ລົງນາມເອກະສານຮ່ວມມື 40 ສະບັບ, ເພີ່ມທະວີການສົມທົບຍຸດທະສາດຮອບດ້ານ
ວັນທີ 20 ພຶດສະພາ, ທ່ານ Vladimir Putin ປະທານາທິບໍດີ ສະຫະພັນ ລັດເຊຍ ໄດ້ສິ້ນສຸດການຢ້ຽມຢາມຈີນທາງລັດຖະກິດ. ໃນການຢ້ຽມຢາມຈີນເປັນສອງວັນ (19 – 20 ພຶດສະພາ) ຂອງທ່ານ Vladimir Putin ປະທານາທິບໍດີ ລັດເຊຍ, ການນຳສອງປະເທດໄດ້ເປັນເອກະພາບຕໍ່ກຳນົດເວລາສົນທິສັນຍາບ້ານໃກ້ເຮືອນຄຽງມິດຕະພາບ ແລະ ການຮ່ວມມືທີ່ເປັນມິດ ລະຫວ່າງ ຈີນ - ລັດເຊຍ.
ກ່າວຄຳເຫັນຕໍ່ວົງການນັກຂ່າວ, ທ່ານ ສີຈິ້ນຜິງ ເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ຈີນ ໄດ້ຢັ້ງຢືນວ່າການພົວພັນ ຈີນ - ລັດເຊຍພວມຢູ່ໃນລະດັບສູງໃນປະຫວັດສາດ ແລະ ກາຍເປັນຕົວແບບໃໝ່ລະຫວ່າງບັນດາປະເທດມະຫາອຳນາດໃນສະພາບການໂລກທີ່ຄາດຄະເນໄດ້ຍາກ. ການນຳຈີນ ເນັ້ນໜັກວ່າ ສອງປະເທດສືບຕໍ່ຮັກສາຫຼັກການບໍ່ຮ່ວມສຳພັນ, ບໍ່ສູ້ຢັນກັນ ແລະ ບໍ່ເລັ່ງໃສ່ຝ່າຍທີສາມ, ພ້ອມທັງໃຫ້ຄຳໝັ້ນສັນຍາເພີ່ມທະວີການປະສານສົມທົບຍຸດທະສາດໃນບັນດາບັນຫາສາກົນ.
ສ່ວນທ່ານປະທານາທິບໍດີ ລັດເຊຍ ເນັ້ນໜັກວ່າ ການພົວພັນ ລັດເຊຍ - ຈີນ ໄດ້ບັນລຸລະດັບ ທີ່ບໍ່ເຄີຍມີມາກ່ອນ; ນຳມາເຊິ່ງລັກສະນະເປັນເຈົ້າຕົນເອງ ແລະ ບໍ່ຂຶ້ນກັບບັນດາການຜັນແປສາກົນ. ສອງຝ່າຍໄດ້ລົງນາມເອກະສານ ລະຫວ່າງລັດຖະບານ, ກະຊວງ, ຂະແໜງການ ແລະ ວິສາຫະກິດ ປະມານ 40 ສະບັບ ເພື່ອແນໃສ່ເປີດກວ້າງການຮ່ວມມືດ້ານເສດຖະກິດ, ອຸດສາຫະກຳ ແລະ ເຕັກໂນໂລຢີສູງ.