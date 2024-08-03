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ຂ່າວສານ

ລັດ​ເຊຍ​ຍັງ​ເປີດ​ຄວາມ​ເປັນ​ໄປ​ໄດ້​ໃນ​ການແກ້ໄຂ​ການ​ປະ​ທະ​ກັນ​ຢູ່ ຢູ​ແກຼນ​ດ້ວຍ​ສັນ​ຕິ​ວິ​ທີ

ທ່ານ Dmitry Peskov ເລຂາສື່ມວນຊົນຂອງປະທານາທິບໍດີ ລັດເຊຍ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ລັດເຊຍຍັງເປີດໂອກາດຄວາມເປັນໄປໄດ້ໃນການແກ້ໄຂການປະທະກັນຢູ່ ຢູແກຼນດ້ວຍບັນດາມາດຕະການທາງການເມືອງ ແລະ ການຕ່າງປະເທດ.
ທ່ານ Dmitry Peskov ເລຂາສື່ມວນຊົນຂອງປະທານາທິບໍດີ ລັດເຊຍ (ພາບ: Tass)

ວັນທີ 1 ສິງຫາ, ໂດຍຕອບສຳພາດຕໍ່ວິທະຍຸກະຈາຍສຽງ Komsomolskaya Pravda ທ່ານ Dmitry Peskov ເລຂາສື່ມວນຊົນຂອງປະທານາທິບໍດີ ລັດເຊຍ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ລັດເຊຍຍັງເປີດໂອກາດຄວາມເປັນໄປໄດ້ໃນການແກ້ໄຂການປະທະກັນຢູ່ ຢູແກຼນດ້ວຍບັນດາມາດຕະການທາງການເມືອງ ແລະ ການຕ່າງປະເທດ.

ທ່ານ Peskov ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ທ່ານປະທານາທາບໍດີ ລັດເຊຍ Vladimir Putin ໄດ້ປະກາດເປັນຫຼາຍຄັ້ງວ່າ ລັດເຊຍພ້ອມແລ້ວທີ່ຈະເຈລະຈາ. ນີ້ແມ່ນວິທີການບຸລິມະສິດເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫາ ແລະ ບັນລຸໄດ້ບັນດາເປົ້າໝາຍຂອງຝ່າຍລັດເຊຍ.

ຕາມທ່ານ Peskov ແລ້ວ, ກ່ອນເລີ່ມຕົ້ນບັ້ນການທະຫານພິເສດ, ທ່ານປະທານາທິບໍດີ Putin ໄດ້ມານະພະຍາຍາມດ້ວຍຫຼາຍວິທີການເພື່ອຮຽກຮ້ອງໃຫ້ຝ່າຍຕາເວັນຕົກ ເຈລະຈາ. ລັດເຊຍ ກໍ່ໄດ້ກະກຽມຮ່າງເອກະສານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຫຼາຍສະບັບ ເພື່ອບົນພື້ນຖານນັ້ນຈະດຳເນີນການປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບຄວາມວິຕົກກັງວົນຂອງ ລັດເຊຍ ຕາມຂົງເຂດຄວາມໝັ້ນຄົງ, ແຕ່ທຸກສິ່ງທຸກຢ່າງລ້ວນແຕ່ຖືກປະຕິເສດ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ສະຫາຍ ໂຕເລີມ ໄດ້ຮັບເລືອກຕັ້ງເປັນເລຂາທິການໃຫຍ່ ຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງຊຸດທີ XIII

ສະຫາຍ ໂຕເລີມ ໄດ້ຮັບເລືອກຕັ້ງເປັນເລຂາທິການໃຫຍ່ ຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງຊຸດທີ XIII

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 3 ສິງຫາ 2024, ຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງພັກ ກອມມູນິດຫວຽດນາມ ຊຸດທີ XIII ໄດ້ໄຂຂຶ້ນຢູ່ ຮ່າໂນ້ຍ. ສະຫາຍ ໂຕເລີມ, ກຳມະການກົມການເມືອງ, ປະທານປະເທດ ແຫ່ງ ສາທາລະນະລັດ ສັງຄົມນິຍົມ ຫວຽດນາມ ໄດ້ຮັບເລືອກຕັ້ງເປັນເລຂາທິການໃຫຍ່ຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງພັກກອມມູນິດຫວຽດນາມ ສະໄໝທີ XIII.
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