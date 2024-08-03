ຂ່າວສານ
ລັດເຊຍຍັງເປີດຄວາມເປັນໄປໄດ້ໃນການແກ້ໄຂການປະທະກັນຢູ່ ຢູແກຼນດ້ວຍສັນຕິວິທີ
ວັນທີ 1 ສິງຫາ, ໂດຍຕອບສຳພາດຕໍ່ວິທະຍຸກະຈາຍສຽງ Komsomolskaya Pravda ທ່ານ Dmitry Peskov ເລຂາສື່ມວນຊົນຂອງປະທານາທິບໍດີ ລັດເຊຍ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ລັດເຊຍຍັງເປີດໂອກາດຄວາມເປັນໄປໄດ້ໃນການແກ້ໄຂການປະທະກັນຢູ່ ຢູແກຼນດ້ວຍບັນດາມາດຕະການທາງການເມືອງ ແລະ ການຕ່າງປະເທດ.
ທ່ານ Peskov ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ທ່ານປະທານາທາບໍດີ ລັດເຊຍ Vladimir Putin ໄດ້ປະກາດເປັນຫຼາຍຄັ້ງວ່າ ລັດເຊຍພ້ອມແລ້ວທີ່ຈະເຈລະຈາ. ນີ້ແມ່ນວິທີການບຸລິມະສິດເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫາ ແລະ ບັນລຸໄດ້ບັນດາເປົ້າໝາຍຂອງຝ່າຍລັດເຊຍ.
ຕາມທ່ານ Peskov ແລ້ວ, ກ່ອນເລີ່ມຕົ້ນບັ້ນການທະຫານພິເສດ, ທ່ານປະທານາທິບໍດີ Putin ໄດ້ມານະພະຍາຍາມດ້ວຍຫຼາຍວິທີການເພື່ອຮຽກຮ້ອງໃຫ້ຝ່າຍຕາເວັນຕົກ ເຈລະຈາ. ລັດເຊຍ ກໍ່ໄດ້ກະກຽມຮ່າງເອກະສານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຫຼາຍສະບັບ ເພື່ອບົນພື້ນຖານນັ້ນຈະດຳເນີນການປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບຄວາມວິຕົກກັງວົນຂອງ ລັດເຊຍ ຕາມຂົງເຂດຄວາມໝັ້ນຄົງ, ແຕ່ທຸກສິ່ງທຸກຢ່າງລ້ວນແຕ່ຖືກປະຕິເສດ.