ຂ່າວສານ
ລັດຖະມົນຕີການເງິນ ອາຊຽນ+3 ປຶກສາຫາລືມາດຕະການຮັບມືກັບໄພກະທົບຈາກຕະຫຼາດການເງິນທົ່ວໂລກ
ທ່ານລັດຖະມົນຕີການເງິນບັນດາປະເທດ ອາຊຽນ+3 (ລວມມີ ອາຊຽນ ແລະ ຍີ່ປຸ່ນ, ສ.ເກົາຫຼີ, ຈີນ) ຈະພົບປະກັນໃນຕົ້ນອາທິດໜ້າຢູ່ ສ.ເກົາຫຼີ ເພື່ອປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບມາດຕະການປ້ອງກັນ ຕໍ່ໜ້າການກະທົບຈາກການຊຸດໂຊມຂອງທະນາຄານໃຫ່ຍຈຳນວນໜຶ່ງໃນໂລກ ແລະ ຜົນສະທ້ອນຈາກໄພຊຸດໂຊມຂອງບັນດາພື້ນຖານເສດຖະກິດໃຫ່ຍ.
ຄາດວ່າ, ຫົວເລື່ອງການກະທົບຈາກເລື່ອງ ອາເມລິກາ ເພີ່ມອັດຕາດອກເບັ້ຍ ສຳລັບແຫຼ່ງທຶນຂອງພາກພື້ນ ອາຊີ ກໍ່ໄດ້ປຶກສາຫາລືທີ່ກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້. ຍີ່ປຸ່ນ-ປະເທດເປັນປະທານຮ່ວມກັບ ອິນໂດເນເຊຍ ທີ່ກອງປະຊຸມປີນີ້ ຈະປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບແນວຄວາມຄິດເພີ່ມບັນດາແຫລ່ງແລກປ່ຽນເງິນຕາໃນປະຈຸບັນ ແລະ ອະນຸຍາດໃຫ້ບັນດາສະມາຊິກຂຸດຄົ້ນການເງິນ ໃນກໍລະນີຮີບດ່ວນ ຄື: ໂລກລະບາດ, ໄພທຳມະຊາດ….