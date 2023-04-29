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ຂ່າວສານ

ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ​ການ​ເງິນ ອາ​ຊຽນ+3 ປຶ​ກ​ສາ​ຫາ​ລື​ມາດ​ຕະ​ການ​ຮັບ​ມື​ກັບ​ໄພ​ກະ​ທົບ​ຈາກ​ຕະຫຼາດ​ການ​ເງິນ​ທົ່ວ​ໂລກ

ຄາດວ່າ, ຫົວເລື່ອງການກະທົບຈາກເລື່ອງ ອາເມລິກາ ເພີ່ມອັດຕາດອກເບັ້ຍ ສຳລັບແຫຼ່ງທຶນຂອງພາກພື້ນ ອາຊີ ກໍ່ໄດ້ປຶກສາຫາລືທີ່ກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້.
(ພາບປະກອບ: baochinhphu.vn)

ທ່ານລັດຖະມົນຕີການເງິນບັນດາປະເທດ ອາຊຽນ+3 (ລວມມີ ອາຊຽນ ແລະ ຍີ່ປຸ່ນ, ສ.ເກົາຫຼີ, ຈີນ) ຈະພົບປະກັນໃນຕົ້ນອາທິດໜ້າຢູ່ ສ.ເກົາຫຼີ ເພື່ອປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບມາດຕະການປ້ອງກັນ ຕໍ່ໜ້າການກະທົບຈາກການຊຸດໂຊມຂອງທະນາຄານໃຫ່ຍຈຳນວນໜຶ່ງໃນໂລກ ແລະ ຜົນສະທ້ອນຈາກໄພຊຸດໂຊມຂອງບັນດາພື້ນຖານເສດຖະກິດໃຫ່ຍ.

ຄາດວ່າ, ຫົວເລື່ອງການກະທົບຈາກເລື່ອງ ອາເມລິກາ ເພີ່ມອັດຕາດອກເບັ້ຍ ສຳລັບແຫຼ່ງທຶນຂອງພາກພື້ນ ອາຊີ ກໍ່ໄດ້ປຶກສາຫາລືທີ່ກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້. ຍີ່ປຸ່ນ-ປະເທດເປັນປະທານຮ່ວມກັບ ອິນໂດເນເຊຍ ທີ່ກອງປະຊຸມປີນີ້ ຈະປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບແນວຄວາມຄິດເພີ່ມບັນດາແຫລ່ງແລກປ່ຽນເງິນຕາໃນປະຈຸບັນ ແລະ ອະນຸຍາດໃຫ້ບັນດາສະມາຊິກຂຸດຄົ້ນການເງິນ ໃນກໍລະນີຮີບດ່ວນ ຄື: ໂລກລະບາດ, ໄພທຳມະຊາດ….

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ອາ​ຊຽນ ມາ​ນະ​ພະ​ຍາ​ຍາມ​ຮັບ​ປະ​ກັນ​ວິ​ໄສ​ທັດ ອາ​ຊຽນ ຮອດ​ປີ 2045 ທີ່​ມີ​ລັກ​ສະ​ນະ​ຮອບ​ດ້ານ ແລະ ກວມ​ລວມ

ອາ​ຊຽນ ມາ​ນະ​ພະ​ຍາ​ຍາມ​ຮັບ​ປະ​ກັນ​ວິ​ໄສ​ທັດ ອາ​ຊຽນ ຮອດ​ປີ 2045 ທີ່​ມີ​ລັກ​ສະ​ນະ​ຮອບ​ດ້ານ ແລະ ກວມ​ລວມ

ປະຈຸບັນ, ກຸ່ມປະຕິບັດວຽກງານຂັ້ນສູງ ກ່ຽວກັບວິໄສທັດປະຊາຄົມ ອາຊຽນ ຫຼັງປີ 2025 (HLTF-ACV) ພວມຮຽບຮຽງຮ່າງບົດວິໄສທັດ ອາຊຽນ ຮອດປີ 2045.
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