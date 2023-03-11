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ຂ່າວສານ

ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ​ການ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ ບຸ່ຍ​ແທງ​ເຊີນ ຕ້ອນ​ຮັບ​ຜູ້​ອຳ​ນວຍ​ການ​ໃຫຍ່​ອົງ​ການ​ພັດ​ທະ​ນາ​ສາ​ກົນ ອາ​ເມ​ລິ​ກາ

ບັນດາໂຄງການໂດຍ USAID ຜັນຂະຫຍາຍຢູ່ ຫວຽດນາມ ສະແດງໃຫ້ເຫັນການພົວພັນຄູ່ຮ່ວມມືຮອບດ້ານລະຫວ່າງ ຫວຽດນາມ - ອາເມລິກາ ທີ່ມີຊີວິດຊີວາ ແລະ ນັບມື້ນັບພັດທະນາຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ ແລະ ແທດຈິງ.
  ທ່ານລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ຫວຽດນາມ ບຸ່ຍແທັງເຊີນ ຕ້ອນຮັບທ່ານນາງ Samantha Power, ຜູ້ອຳນວຍການໃຫຍ່ອົງການພັດທະນາເສດຖະກິດ ອາເມລິກາ   

ຕອນບ່າຍວັນທີ 10 ມີນາ, ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ, ທີ່ການຕ້ອນຮັບທ່ານນາງ Samantha Power, ຜູ້ອຳນວຍການໃຫຍ່ອົງການພັດທະນາເສດຖະກິດ ອາເມລິກາ (USAID) ພວມຢ້ຽມຢາມ ແລະ ເຮັດວຽກຢູ່ ຫວຽດນາມ, ທ່ານລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ຫວຽດນາມ ບຸ່ຍແທັງເຊີນ ສະແດງຄວາມປະຕິຊົມຊື່ນຕໍ່ການພັດທະນາຢ່າງແຮງຂອງການພົວພັນລະຫວ່າງ ຫວຽດນາມ - ອາເມລິກາ, ໃນນັ້ນ USAID ປະກອບສ່ວນຢ່າງຕັ້ງໜ້າເຂົ້າໃນການພັດທະນາເສດຖະກິດ - ສັງຄົມຂອງ ຫວຽດນາມ ຜ່ານໂຄງການໜູນຊ່ວຍການພັດທະນາໃນຂົງເຂດຕ່າງໆ, ເປັນຕົ້ນແມ່ນ: ແກ້ໄຂຜົນຮ້າຍຢ້ອນຫຼັງຈາກສົງຄາມ, ສາທາລະນະສຸກ, ການສຶກສາ, ຍົກສູງກຳລັງຄວາມສາມາດໃນການຄຸ້ມຄອງໃຫ້ທ້ອງຖິ່ນ, ວິສາຫະກິດ… ບັນດາໂຄງການໂດຍ USAID ຜັນຂະຫຍາຍຢູ່ ຫວຽດນາມ ສະແດງໃຫ້ເຫັນການພົວພັນຄູ່ຮ່ວມມືຮອບດ້ານລະຫວ່າງ ຫວຽດນາມ - ອາເມລິກາ ທີ່ມີຊີວິດຊີວາ ແລະ ນັບມື້ນັບພັດທະນາຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ ແລະ ແທດຈິງ.

ທ່ານນາງ Samantha Power ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ໄດ້ໄປຢ້ຽມຢາມ ແລະ ເຫັນປະຈັກຕາຜົນງານຂອງໂຄງການຕ່າງໆ ເຊິ່ງ USAID ພວມຜັນຂະຫຍາຍ. ໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ, USAID ຈະສືບຕໍ່ສຸມໃສ່ແກ້ໄຂບັນຫາທີ່ຍັງຄົງຄ້າງຢູ່ພາຍຫຼັງສົງຄາມ, ໜູນຊ່ວຍ ຫວຽດນາມ ຫຼຸດຜ່ອນຜົນສະທ້ອນຈາກການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດ, ພັດທະນາແບບຍືນຍົງ, ພັດທະນາແຫຼ່ງຊັບພະຍາກອນມະນຸດ, ພັດທະນາພື້ນຖານໂຄງລ່າງດ້ານສາທາລະນະສຸກ, ຮັບມືກັບໂລກລະບາດຕິດຕໍ່.

 

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ປະທານປະເທດ ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມສະຫລຸບ 10 ປີແຫ່ງວັນປະຕິບັດຍຸດທະສາດປົກປັກຮັກສາປະເທດຊາດ

ປະທານປະເທດ ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມສະຫລຸບ 10 ປີແຫ່ງວັນປະຕິບັດຍຸດທະສາດປົກປັກຮັກສາປະເທດຊາດ

ທ່ານປະທານປະເທດ ຫວໍວັນເຖືອງ ຕີລາຄາສູງນະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນ ທີ່ໄດ້ສ້າງແຜນການກະທຳ, ສົມທົບໜ້າທີ່ປົກປັກຮັກສາປະເທດຊາດເຂົ້າໃນການສ້າງແຜນການພັດທະນາເສດຖະກິດ - ສັງຄົມຢ່າງແໜ້ນແຟ້ນ.
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