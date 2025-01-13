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ຂ່າວສານ

ລັດ​ຖະ​ບານ ລາວ ມອບຫຼຽນ​ກາ, ຫຼ​ຽນ​ໄຊ ແລະ ໃບ​ຍ້ອງ​ຍໍ​ໃຫ້​ແກ່​ກົມ​ກອງ​ໝູ່​ຄະ​ນະ, ສ່ວນ​ບຸກ​ຄົນ​ແຂວງ ຮ​ວ່າ​ບິ່ງ

ລັດຖະບານ ລາວ ມອບຫຼຽນກາ, ຫຼຽນໄຊ ແລະ ໃບຍ້ອງຍໍໃຫ້ແກ່ກົມກອງໝູ່ຄະນະ, ສ່ວນບຸກຄົນແຂວງ ຮວ່າບິ່ງ ຍ້ອນມີຜົນງານດີເດັ່ນໃນການປະຕິບັດໂຄງການກໍ່ສ້າງໂຮງຮຽນມັດທະຍົມຕອນປາຍເມືອງ ຫົວເມື່ອງ, ແຂວງ ຫົວພັນ (ລາວ), ໄລຍະ 2019 – 2024.
ພິທີປະດັບຫຼຽນໄຊ ແລະ ໃບຍ້ອງຍໍ (ພາບ: TTXVN)

ວັນທີ 11 ມັງກອນ, ຄະນະກຳມະການປະຊາຊົນແຂວງ ຮວ່າບິ່ງ ໄດ້ສົມທົບກັບແຂວງຫົວພັນ (ລາວ) ໄດ້ຈັດພິທີປະດັບຫຼຽນໄຊ ພັດທະນາ, ຫຼຽນໄຊແຮງງານ, ຫຼຽນກາແຮງງານ ແລະ ໃບຍ້ອງຍໍຂອງລັດຖະບານແຫ່ງ ສປປ. ລາວ ໃຫ້ແກ່ກົມກອງໝູ່ຄະນະ ແລະ ສ່ວນບຸກຄົນແຂວງ ຮວ່າບິ່ງ ຍ້ອນມີຜົນງານດີເດັ່ນໃນການປະຕິບັດໂຄງການກໍ່ສ້າງໂຮງຮຽນມັດທະຍົມຕອນປາຍເມືອງ ຫົວເມື່ອງ, ແຂວງ ຫົວພັນ (ລາວ), ໄລຍະ 2019 – 2024.

ລະອຽດ, ລັດຖະບານລາວ ໄດ້ມອບຫຼຽນໄຊພັດທະນາຊັ້ນ 1 ໃຫ້ແກ່ ຄະນະກຳມະການປະຊາຊົນແຂວງຮວ່າບິ່ງ; ມອບຫຼຽນໄຊແຮງງານຊັ້ນ 2 ໃຫ້ແກ່ 2 ກົມກອງໝູ່ຄະນະ, 5 ສ່ວນບຸກຄົນ; ມອບໃບຍ້ອງຍໍໃຫ້ແກ່ 3 ກົມກອງໝູ່ຄະນະ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

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ເຫດໄຟໄໝ້ຢູ່ ອາເມລິກາ: ກຳລັງດັບເພີງແຂ່ງກັບເວລາເພື່ອສະກັດກັ້ນໄຟໄໝ້ແຜ່ລາມກວ້າງອອກ

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ເຖິງວ່າກຳລັງທີ່ມີໜ້າທີ່ໄດ້ຄວບຄຸມໄດ້ 11% ເນື້ອທີ່ຂອງ Palisades ກໍຕາມ, ແຕ່ໄຟໄໝ້ນີ້ໄດ້ເຜົາໄປກວ່າ 8.900 ເຮັກຕາ.
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