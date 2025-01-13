ຂ່າວສານ
ລັດຖະບານ ລາວ ມອບຫຼຽນກາ, ຫຼຽນໄຊ ແລະ ໃບຍ້ອງຍໍໃຫ້ແກ່ກົມກອງໝູ່ຄະນະ, ສ່ວນບຸກຄົນແຂວງ ຮວ່າບິ່ງ
ວັນທີ 11 ມັງກອນ, ຄະນະກຳມະການປະຊາຊົນແຂວງ ຮວ່າບິ່ງ ໄດ້ສົມທົບກັບແຂວງຫົວພັນ (ລາວ) ໄດ້ຈັດພິທີປະດັບຫຼຽນໄຊ ພັດທະນາ, ຫຼຽນໄຊແຮງງານ, ຫຼຽນກາແຮງງານ ແລະ ໃບຍ້ອງຍໍຂອງລັດຖະບານແຫ່ງ ສປປ. ລາວ ໃຫ້ແກ່ກົມກອງໝູ່ຄະນະ ແລະ ສ່ວນບຸກຄົນແຂວງ ຮວ່າບິ່ງ ຍ້ອນມີຜົນງານດີເດັ່ນໃນການປະຕິບັດໂຄງການກໍ່ສ້າງໂຮງຮຽນມັດທະຍົມຕອນປາຍເມືອງ ຫົວເມື່ອງ, ແຂວງ ຫົວພັນ (ລາວ), ໄລຍະ 2019 – 2024.
ລະອຽດ, ລັດຖະບານລາວ ໄດ້ມອບຫຼຽນໄຊພັດທະນາຊັ້ນ 1 ໃຫ້ແກ່ ຄະນະກຳມະການປະຊາຊົນແຂວງຮວ່າບິ່ງ; ມອບຫຼຽນໄຊແຮງງານຊັ້ນ 2 ໃຫ້ແກ່ 2 ກົມກອງໝູ່ຄະນະ, 5 ສ່ວນບຸກຄົນ; ມອບໃບຍ້ອງຍໍໃຫ້ແກ່ 3 ກົມກອງໝູ່ຄະນະ.