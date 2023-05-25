ຂ່າວສານ
ລັດຖະບານ, ບັນດາອົງການ, ວິສາຫະກິດພ້ອມກັນເຂົ້າຮ່ວມວິວັດທະນາການຫັນເປັນດີຈີຕອນ
ເຫດການໂດຍສະມາຄົມຊອບແວ ແລະ ການບໍລິການອຸດສາຫະກຳຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ຫວຽດນາມ (VINASA) ຈັດຂຶ້ນໃນລະຫວ່າງວັນທີ 24 - 25 ພຶດສະພາ. ເຂົ້າຮ່ວມແລະກ່າວຄຳເຫັນທີ່ເວທີປາໄສ, ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເຈິ່ນຮົ່ງຮ່າ ຢັ້ງຢືນວ່າ ຂໍ້ມູນແມ່ນແຫຼ່ງຊັບພະຍາກອນບໍ່ມີຍາມຈະສິ້ນສຸດເພື່ອຊຸກຍູ້ການປະດິດຄິດສ້າງ ແລະ ພູນປັນຍາຂອງມະນຸດ. ນີ້ແມ່ນແຫຼ່ງຊັບພະຍາກອນສີຂຽວຊ່ວຍຟື້ນຟູຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ເພື່ອຂຸດຄົ້ນຂໍ້ມູນຕ້ອງມີການເຂົ້າຮ່ວມຂອງລັດຖະບານ, ບັນດາອົງການ ແລະ ວິສາຫະກິດ. ທ່ານກ່າວວ່າ:
ພວກເຮົາຕ້ອງຕີລາຄາບັນດາຄວາມມານະພະຍາຍາມຂອງລັດຖະບານຢ່າງກົງໄປກົງມາ, ເປີດເຜີຍ ກໍ່ຄືສະເໜີບັນດາວຽກງານ ເຊິ່ງລັດຖະບານຕ້ອງປະຕິບັດໂດຍໄວກ່ວາ, ທັນການກ່ວາ ແລະ ຮອບດ້ານກ່ວາ. ບັນດາວິສາຫະກິດຈະສວມບົດບາດຫຼັກ ໃນການຍົກອອກບັນດາການສະເໜີ, ປະກອບຄຳເຫັນ ລັດຖະບານຄວນມີສູນຂະໜາດໃຫຍ່ເພື່ອແນໃສ່ຄົ້ນຄ້ວາ ແລະ ຖ່າຍທອດເຕັກໂນໂລຢີ.