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ຂ່າວສານ

ລັດ​ຖະ​ບານ, ບັນ​ດາ​ອົງ​ການ, ວິ​ສາ​ຫ​ະ​ກິດ​ພ້ອມ​ກັນ​ເຂົ້າ​ຮ່ວມ​ວິວ​ັດ​ທະ​ນາ​ການ​ຫັນ​ເປັນ​ດີ​ຈີ​ຕອນ

ເວທີປາໄສລະດັບສູງຫັນເປັນດີຈີຕອນ ຫວຽດນາມ - ອາຊີ 2023 ດ້ວຍຫົວຂໍ້ “ຮ່ວມແຮງຮ່ວມໃຈຫັນເປັນດີຈີຕອນເພື່ອພັດທະນາເສດຖະກິດດີຈີຕອນ” ໄດ້ໄຂຂຶ້ນໃນຕອນເຊົ້າວັນທີ 24 ພຶດສະພາ, ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ.
  ເວທີປາໄສລະດັບສູງຫັນເປັນດີຈີຕອນ ຫວຽດນາມ - ອາຊີ 2023  

ເຫດການໂດຍສະມາຄົມຊອບແວ ແລະ ການບໍລິການອຸດສາຫະກຳຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ຫວຽດນາມ (VINASA) ຈັດຂຶ້ນໃນລະຫວ່າງວັນທີ 24 - 25 ພຶດສະພາ. ເຂົ້າຮ່ວມແລະກ່າວຄຳເຫັນທີ່ເວທີປາໄສ, ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເຈິ່ນຮົ່ງຮ່າ ຢັ້ງຢືນວ່າ ຂໍ້ມູນແມ່ນແຫຼ່ງຊັບພະຍາກອນບໍ່ມີຍາມຈະສິ້ນສຸດເພື່ອຊຸກຍູ້ການປະດິດຄິດສ້າງ ແລະ ພູນປັນຍາຂອງມະນຸດ. ນີ້ແມ່ນແຫຼ່ງຊັບພະຍາກອນສີຂຽວຊ່ວຍຟື້ນຟູຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ເພື່ອຂຸດຄົ້ນຂໍ້ມູນຕ້ອງມີການເຂົ້າຮ່ວມຂອງລັດຖະບານ, ບັນດາອົງການ ແລະ ວິສາຫະກິດ. ທ່ານກ່າວວ່າ:

ພວກເຮົາຕ້ອງຕີລາຄາບັນດາຄວາມມານະພະຍາຍາມຂອງລັດຖະບານຢ່າງກົງໄປກົງມາ, ເປີດເຜີຍ ກໍ່ຄືສະເໜີບັນດາວຽກງານ ເຊິ່ງລັດຖະບານຕ້ອງປະຕິບັດໂດຍໄວກ່ວາ, ທັນການກ່ວາ ແລະ ຮອບດ້ານກ່ວາ. ບັນດາວິສາຫະກິດຈະສວມບົດບາດຫຼັກ ໃນການຍົກອອກບັນດາການສະເໜີ, ປະກອບຄຳເຫັນ ລັດຖະບານຄວນມີສູນຂະໜາດໃຫຍ່ເພື່ອແນໃສ່ຄົ້ນຄ້ວາ ແລະ ຖ່າຍທອດເຕັກໂນໂລຢີ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ເສີມ​ຂະ​ຫຍາຍ​ທ່າ​ໄດ້​ປຽບ​ຂອງ​ພາກ​ພື້ນ​ເສດ​ຖະ​ກິດ​ລວມ​ໝູ່

ເສີມ​ຂະ​ຫຍາຍ​ທ່າ​ໄດ້​ປຽບ​ຂອງ​ພາກ​ພື້ນ​ເສດ​ຖະ​ກິດ​ລວມ​ໝູ່

ຕອນບ່າຍວັນທີ 25 ພຶດສະພາ, ສືບຕໍ່ລາຍການເຮັດວຽກຂອງກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 5, ສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ຊຸດທີ XV, ບັນດາຜູ້ແທນປຶກສາຫາລືຢູ່ຫໍປະຊຸມ ຢຽນຮົ່ງ ກ່ຽວກັບບາງເນື້ອໃນທີ່ຍັງມີຄຳເຫັນແຕກຕ່າງກັນຂອງ ຮ່າງກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍສະຫະກອນ (ສະບັບປັບປຸງ).
ອ່ານເພີ່ມ

ບົດອ່ານຫຼາຍ

ອ່ານສື່ສິ່ງພິມ

ບໍລິການຮູບພາບ


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