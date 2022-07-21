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ຂ່າວສານ

ລັດເອົາໃຈໃສ່, ເບິ່ງແຍງດູແລຜູ້ມີຄຸນງາມຄວາມດີຕໍ່ປະເທດຊາດ

ທ່ານ ໂດວັນຈ໊ຽນ, ປະທານຄະນະກຳມະການສູນກາງແນວໂຮມປະເທດຊາດ ຫວຽດນາມ ໄດ້ສະແດງຄວາມຮູ້ບຸນຄຸນຢ່າງເລິກເຊິ່ງຕໍ່ບັນດາທະຫານເສຍອົງຄະ, ທະຫານເຈັບປ່ວຍທີ່ໄດ້ເສຍສະຫຼະອາຍຸໜຸ່ມແໜ້ນ
  ທ່ານ ໂດວັນຈ໊ຽນ ໄດ້ມອບຂອງຂວັນ ສູນເບິ່ງແຍງດູແລທະຫາຍເສຍອົງຄະ ຢຸຍຕຽນ, ແຂວງ ຮ່ານາມ (ພາບ: TTXVN)  

ເນື່ອງໃນໂອກາດສະເຫຼີມສະຫຼອງ 75 ປີແຫ່ງວັນທະຫານເສຍອົງຄະ - ນັກຮົບເສຍສະຫຼະຊີວິດເພື່ອຊາດ (27/7/1947 – 27/7/2022), ຕອນບ່າຍວັນທີ 19 ກໍລະກົດ, ທ່ານ ໂດວັນຈ໊ຽນ, ປະທານຄະນະກຳມະການສູນກາງແນວໂຮມປະເທດຊາດ ຫວຽດນາມ ໄດ້ໄປຢ້ຽມຢາມ, ມອບຂອງຂວັນໃຫ້ທະຫານເສຍອົງຄະ, ທະຫານເຈັບປ່ວຍ ຢູ່ສູນເບິ່ງແຍງດູແລທະຫາຍເສຍອົງຄະ ຢຸຍຕຽນ, ແຂວງ ຮ່ານາມ.

ນະທີ່ນີ້, ທ່ານ ໂດວັນຈ໊ຽນ, ປະທານຄະນະກຳມະການສູນກາງແນວໂຮມປະເທດຊາດ ຫວຽດນາມ ໄດ້ສະແດງຄວາມຮູ້ບຸນຄຸນຢ່າງເລິກເຊິ່ງຕໍ່ບັນດາທະຫານເສຍອົງຄະ, ທະຫານເຈັບປ່ວຍທີ່ໄດ້ເສຍສະຫຼະອາຍຸໜຸ່ມແໜ້ນ, ເລືອດເນື້ອຂອງຕົນໃຫ້ແກ່ເອກະລາດຂອງປະເທດຊາດ. ທ່ານ ໂດວັນຈ໊ຽນ ເນັ້ນໜັກວ່າ: ຍາມໃດລັດກໍ່ເອົາໃຈໃສ່, ເບິ່ງແຍງດູແລ ມີຄຸນງາມຄວາມດີຕໍ່ການປະຕິວັດ, ຮັບຮູ້, ເຊີດຊູ, ຕອບບຸນແທນຄຸນຕໍ່ບັນດາຄວາມເສຍຫາຍເຈັບປວດ, ການເສຍສະຫຼະຂອງນັກຮົບວິລະຊົນທີ່ເສຍສະຫຼະຊີວິດເພື່ອຊາດ, ບັນດາທະຫານເສຍອົງຄະ, ທະຫານເຈັບປ່ວຍ ແລະ ຜູ້ມີຄຸນງາມຄວາມດີໃນທົ່ວປະເທດເວົ້າລວມ ແລະ ຂອງແຂວງຮ່ານາມ ເວົ້າສະເພາະ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ກຳ​ນົດ​ວັນ​ເວ​ລາ ຈັດ ASIAD 19 ໃນ​ປີ 2023

ກຳ​ນົດ​ວັນ​ເວ​ລາ ຈັດ ASIAD 19 ໃນ​ປີ 2023

ງານມະຫາກຳກິລາອາຊີ (ASIAD) ຄັ້ງທີ 19 ຈະຖືກຈັດຂຶ້ນໃນລະຫວ່າງວັນທີ 23 ກັນຍາ ຮອດວັນທີ 8 ຕຸລາ 2023 ຢູ່ນະຄອນ ຫາງໂຈ (ຈີນ).
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