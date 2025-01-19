Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ຫວຽດນາມ
  • English
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ອັງກິດ
  • Français
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຝຣັ່ງ
  • Español
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ແອັດສະປາຍ
  • 中文
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຈີນ
  • Русский
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ລັດເຊຍ
  • 日本語
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຍີ່ປຸ່ນ
  • ភាសាខ្មែរ
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຂະແມ
  • 한국어
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາສາ ເກົາຫຼີ

ຂ່າວສານ

ລັດເຊຍ ແລະ ອີຣານ ລົງນາມໃນສົນທິສັນຍາຄູ່ຮ່ວມມືຮອບດ້ານ

ສົນທິສັນຍາໄດ້ຮັບການລົງນາມໃນໂອກາດການຢ້ຽມຢາມ ຈະປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການພັດທະນາການພົວພັນດ້ານການຄ້າ ແລະ ເສດຖະກິດສອງຝ່າຍກວ່າອີກ,
ທ່ານປະທານາທິບໍດີ ລັດເຊຍ Vladimir Putin ແລະ ທ່ານປະທານາທິບໍດີ ອີຣານ Masoud Pezeshkian ທີ່ພິທີລົງນາມ:(ພາບ: TASS)

ວັນທີ 17 ມັງກອນ, ໃນຂອບເຂດການຢ້ຽມຢາມລັດເຊຍ ຂອງທ່ານປະທານາທິບໍດີ ອີຣານ Masoud Pezeshkianລັດເຊຍ ແລະ ອີຣານ ໄດ້ລົງນາມໃນສົນທິສັນຍາຄູ່ຮ່ວມມືຍຸດທະສາດຮອບດ້ານ.

ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ການພົບປະເຈລະຈາກກັບທ່ານປະທານາທິບໍດີ ອີຣານ Masoud Pezeshkianທ່ານປະທານາທິບໍດີ ລັດເຊຍ Vladimir Putin ຢືນຢັນ: ການຢ້ຽມຢາມລັດເຊຍ ຂອງທ່ານປະທານາທິບໍດີ ອີຣານ ແມ່ນມີຄວາມໝາຍສຳຄັນພິເສດ, ສົນທິສັນຍາດັ່ງກ່າວໄດ້ຮັບການລົງນາມໃນໂອກາດການຢ້ຽມຢາມ ຈະປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການພັດທະນາການພົວພັນດ້ານການຄ້າ ແລະ ເສດຖະກິດສອງຝ່າຍກວ່າອີກ, ໃນນັ້ນສອງປະເທດຈະຍູ້ແຮງການປະຕິບັດບັນດາໂຄງການໃຫຍ່ລວມມີ ບັນດາໂຄງການໃນຂົງເຂດພະລັງງານນິວເຄຼຍ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ເອີລົບ ຊົມເຊີຍຂໍ້ຕົກລົງຢຸດຍິງຢູ່ເຂດ ກາຊາ

ເອີລົບ ຊົມເຊີຍຂໍ້ຕົກລົງຢຸດຍິງຢູ່ເຂດ ກາຊາ

ທ່ານ Anouar El Anouni ໂຄສົກຂອງຄະນະກຳມະການເອີລົບ ຊົມເຊີຍຂໍ້ຕົກລົງແມ່ນເປີດຊ່ອງທາງໃຫ້ແກ່ບັນດາຝ່າຍແລກປ່ຽນຕົວປະກັນ, ສິ້ນສຸດວິກິດການມະນຸດສະທຳທີ່ແກ່ຍາວກວ່າ 15 ເດືອນ.
ອ່ານເພີ່ມ

ບົດອ່ານຫຼາຍ

ອ່ານສື່ສິ່ງພິມ


Top