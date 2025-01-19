ຂ່າວສານ
ລັດເຊຍ ແລະ ອີຣານ ລົງນາມໃນສົນທິສັນຍາຄູ່ຮ່ວມມືຮອບດ້ານ
ວັນທີ 17 ມັງກອນ, ໃນຂອບເຂດການຢ້ຽມຢາມລັດເຊຍ ຂອງທ່ານປະທານາທິບໍດີ ອີຣານ Masoud Pezeshkian, ລັດເຊຍ ແລະ ອີຣານ ໄດ້ລົງນາມໃນສົນທິສັນຍາຄູ່ຮ່ວມມືຍຸດທະສາດຮອບດ້ານ.
ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ການພົບປະເຈລະຈາກກັບທ່ານປະທານາທິບໍດີ ອີຣານ Masoud Pezeshkian, ທ່ານປະທານາທິບໍດີ ລັດເຊຍ Vladimir Putin ຢືນຢັນ: ການຢ້ຽມຢາມລັດເຊຍ ຂອງທ່ານປະທານາທິບໍດີ ອີຣານ ແມ່ນມີຄວາມໝາຍສຳຄັນພິເສດ, ສົນທິສັນຍາດັ່ງກ່າວໄດ້ຮັບການລົງນາມໃນໂອກາດການຢ້ຽມຢາມ ຈະປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການພັດທະນາການພົວພັນດ້ານການຄ້າ ແລະ ເສດຖະກິດສອງຝ່າຍກວ່າອີກ, ໃນນັ້ນສອງປະເທດຈະຍູ້ແຮງການປະຕິບັດບັນດາໂຄງການໃຫຍ່ລວມມີ ບັນດາໂຄງການໃນຂົງເຂດພະລັງງານນິວເຄຼຍ.