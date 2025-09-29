Báo Ảnh Việt Nam

ຂ່າວສານ

ລັດເຊຍ ແລະ ອາ​ເມ​ລິ​ກາ ເຫັນ​ດີ​ເປັນ​ເອ​ກະ​ພາບ​ເຊື່ອມ​ຕໍ່​ການ​ໂອ້​ລົມ​ສົນ​ທະ​ນາ​ສອງ​ຝ່າຍ​ຄືນ​ໃໝ່

ວັນທີ 27 ກັນຍາ, ທ່ານ Sergey Lavrov ລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ລັດເຊຍ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ຮອບປຶກສາຫາລືຄັ້ງທີ 3 ລະຫວ່າງ ລັດເຊຍ ແລະ ອາເມລິກາ ກ່ຽວກັບບັນດາບັນຫາສອງຝ່າຍທີ່ຍັງຄົງຄ້າງຈະໄດ້ຈັດຂຶ້ນໃນລະດູໃບໄມ້ຫຼົ່ນນີ້.
ທ່ານ Sergey Lavrov ລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ລັດເຊຍ (ພາບ: REUTERS/Eduardo Munoz)

ກ່າວຄຳເຫັນຕໍ່ໜ້າວົງການນັກຂ່າວຢູ່ ນິວຢອກ (ອາເມລິກາ) ເນື່ອງໃນໂອກາດເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມຄັ້ງທີ 80 ສະມັດຊາໃຫຍ່ ສປຊ, ທ່ານ Lavrov ຢືນຢັນວ່າ ການໂອ້ລົມສົນທະນາລະຫວ່າງ ລັດເຊຍ ແລະ ອາເມລິກາ ກ່ຽວກັບບັນຫາວິຊາ, ການເຄື່ອນໄຫວຂອງບັນດາສະຖານທູດ, ຊັບສິນການຕ່າງປະເທດ ກໍ່ຄືບັນດາແງ່ມູນອື່ນໆ ກ່ຽວກັບການເຄື່ອນໄຫວປະຈຳຂອງ ບັນດາຄະນະການຕ່າງປະເທດ ຍັງພວມດຳເນີນ ແລະ ທ່ານພ້ອມກັບທ່ານ Marco Rubio ລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ອາເມລິກາ ໄດ້ເຫັນດີເປັນເອກະພາບຈັດຮອບທີສາມ ໃນລະດູໃບໄມ່ຫຼົ່ນນີ້.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

