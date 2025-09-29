ຂ່າວສານ
ລັດເຊຍ ແລະ ອາເມລິກາ ເຫັນດີເປັນເອກະພາບເຊື່ອມຕໍ່ການໂອ້ລົມສົນທະນາສອງຝ່າຍຄືນໃໝ່
ກ່າວຄຳເຫັນຕໍ່ໜ້າວົງການນັກຂ່າວຢູ່ ນິວຢອກ (ອາເມລິກາ) ເນື່ອງໃນໂອກາດເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມຄັ້ງທີ 80 ສະມັດຊາໃຫຍ່ ສປຊ, ທ່ານ Lavrov ຢືນຢັນວ່າ ການໂອ້ລົມສົນທະນາລະຫວ່າງ ລັດເຊຍ ແລະ ອາເມລິກາ ກ່ຽວກັບບັນຫາວິຊາ, ການເຄື່ອນໄຫວຂອງບັນດາສະຖານທູດ, ຊັບສິນການຕ່າງປະເທດ ກໍ່ຄືບັນດາແງ່ມູນອື່ນໆ ກ່ຽວກັບການເຄື່ອນໄຫວປະຈຳຂອງ ບັນດາຄະນະການຕ່າງປະເທດ ຍັງພວມດຳເນີນ ແລະ ທ່ານພ້ອມກັບທ່ານ Marco Rubio ລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ອາເມລິກາ ໄດ້ເຫັນດີເປັນເອກະພາບຈັດຮອບທີສາມ ໃນລະດູໃບໄມ່ຫຼົ່ນນີ້.