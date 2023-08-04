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ຂ່າວສານ

ລັດເຊຍ ຢັ້ງຢືນຄືນໃໝ່ຫຼັກໝັ້ນກ່ຽວກັບຂໍ້ຕົກລົງທັນຍາພືດທະເລດຳ

ແລະກໍ່ໃນວັນທີ 2 ສິງຫາ, ທ່ານປະທານາທິບໍດີ ລັດເຊຍ Vladimir Putin ໄດ້ໂອ້ລົມທາງໂທລະສັບກັບຄູ່ຕຳແໜ່ງຕວກກີ Recep Tayyip Erdogan.
(ພາບປະກອບຈາກ AFP/TTXVN)

ວັນທີ 2 ສິງຫາ, ວັງ Kremlin  ຢັ້ງຢືນຄືນໃໝ່ຫຼັກໝັ້ນກ່ຽວກັບຂໍ້ຕົກລົງທັນຍາພືດທະເລດຳ, ຕາມນັ້ນແລ້ວ, ລັດເຊຍ ໄດ້ກຽມພ້ອມກັບຄືນສູ່ຂໍ້ຕົກລົງໃນທັນທີເມືຶ່ອຂໍ້ສະເໜີທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເຖິງ ມົດສະກູ ໄດ້ຮັບການປະຕິບັດ. ຖະແຫຼງການດັ່ງກ່າວໂດຍທ່ານ Dmitry Peskov, ໂຄສົກຂອງ ວັງ Kremlin ຍົກອອກມາ, ພາຍຫຼັງທີ່ທ່ານນາງ Linda Thomas – Greenfield, ເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ອາເມລິກາ ປະຈຳ ສປຊ ຖືວ່າ ໄດ້ມີບັນດາສັນຍານສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ລັດເຊຍ ອາດຈະສົນໃຈເຖິງການກັບຄືນສູ່ຂໍ້ຕົກລົງອະນຸຍາດໃຫ້ ຢູແກຼນ ສົ່ງອອກທັນຍາພືດຜ່ານທາງທະເລ. ທ່ານ Peskov ກໍ່ເນັ້ນໜັກວ່າ ທ່ານ Putin ໄດ້ປະກາດຫຼາຍເທື່ອວ່າ, ລັດເຊຍ ກຽມພ້ອມກັບຄືນສູ່ຂໍ້ຕົກລົງໃນທັນທີ, ໃນກໍລະນີຂໍ້ສະເໜີທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເຖິງລັດເຊຍ ໄດ້ຮັບການປະຕິບັດ. ແຕ່ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ມາຮອດປະຈຸບັນ, ສິ່ງດັ່ງກ່າວຍັງບໍ່ທັນໄດ້ຮັບການປະຕິບັດເທື່ອ.

ແລະກໍ່ໃນວັນທີ 2 ສິງຫາ, ທ່ານປະທານາທິບໍດີ ລັດເຊຍ Vladimir Putin ໄດ້ໂອ້ລົມທາງໂທລະສັບກັບຄູ່ຕຳແໜ່ງຕວກກີ Recep Tayyip Erdogan. ໃນການໂອ້ລົມທາງໂທລະສັບນັ້ນ, ທ່ານປະທານາທິບໍດີ Recep Tayyip Erdogan ໄດ້ເນັ້ນໜັກວ່າ: ຕວກກີ ຈະສືບຕໍ່ມານະພະຍາຍາມເພື່ອປ່ຽນແປງຂໍ້ລິເລີ່ມ ທັນຍາພືດທະເລດຳ ຍ້ອນເລື່ອງຢຸດຕິຂໍ້ລິເລີ່ມນີ້ບໍ່ນຳມາເຊິ່ງຜົນປະໂຫຍດໃຫ້ບໍ່ວ່າຝ່າຍໃດໆ. ພິເສດ, ບັນດາປະເທດມີລາຍຮັບຕ່ຳທີ່ຕ້ອງການທັນຍາພືດ ຈະແມ່ນເປົ້າໝາຍຖືກຜົນເສຍຫາຍຫຼາຍສຸດ. ສ່ວນທ່ານປະທານາທິບໍດີ Putin ເນັ້ນໜັກວ່າ: ລັດເຊຍ ກຽມພ້ອມ ກັບຄືນສູ່ຂໍ້ຕົກລົງທັນຍາພືດ ໃນທັນທີທີ່ ຝ່າຍຕາເວັນຕົກ ປະຕິບັດທຸກພັນທະຊຶ່ງໄດ້ລົງນາມກັບ ລັດເຊຍ ໃນຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນີ້ຢ່າງຄົບຖ້ວນ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ທ່ານ​ປ​ະ​ທານ​ສະ​ພາ​ແຫ່ງ​ຊາດ ເວືອງ​ດິ່ງ​ເຫວະ ເດີນ​ທາງ​ໄປ​ເຂົ້າ​ຮ່ວມ​ກອງ​ປະ​ຊຸມ​ສະ​ມັດ​ຊາ​ໃຫຍ່ AIPA – 44, ຢ້ຽມ​ຢາມ ອິ​ນ​ໂດ​ເນ​ເຊຍ ແລະ ອີ​ຣານ ຢ່າງ​ເປັນ​ທາງ​ການ

ທ່ານ​ປ​ະ​ທານ​ສະ​ພາ​ແຫ່ງ​ຊາດ ເວືອງ​ດິ່ງ​ເຫວະ ເດີນ​ທາງ​ໄປ​ເຂົ້າ​ຮ່ວມ​ກອງ​ປະ​ຊຸມ​ສະ​ມັດ​ຊາ​ໃຫຍ່ AIPA – 44, ຢ້ຽມ​ຢາມ ອິ​ນ​ໂດ​ເນ​ເຊຍ ແລະ ອີ​ຣານ ຢ່າງ​ເປັນ​ທາງ​ການ

ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເວືອງດິ່ງເຫວະ ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມສະມັດຊາໃຫຍ່ AIPA - 44 ຢູ່ອິນໂດເນເຊຍ ເພື່ອແນໃສ່ຢັ້ງຢືນບົດບາດຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ທີ່ເປັນເຈົ້າການ.
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