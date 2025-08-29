Báo Ảnh Việt Nam

ຂ່າວສານ

ລັດເຊຍ ປະກາດແຜນການຢ້ຽມຢາມ ຈີນ ຂອງທ່ານປະທານາທິບໍດີ Vladimir Putin

ໃນຂອບເຂດການຢ້ຽມຢາມເປັນເວລາ 4 ວັນ, ຄາດວ່າ 2 ຝ່າຍຈະດຳເນີນການພົບປະສົນທະນາທີ່ມີຂອບຂະໜາດໃຫຍ່ຫຼາຍວາລະ.
ທ່ານ Vladimir Putin ປະທານນາທິບໍດີລັດເຊຍ (ພາບ: Sputnik/Vyacheslav Prokofyev)

ວັນທີ 28 ສິງຫາ, ທ່ານ Dmitry Peskov, ໂຄສົກວັງ Kremlin ໃຫ້ຮູ້ວ່າ, ທ່ານ Vladimir Putin ປະທານນາທິບໍດີລັດເຊຍ  ຈະໄປຢ້ຽມຢາມ ຈີນ ແຕ່ວັນທີ 31 ສິງຫາ ຮອດວັນທີ 03 ກັນຍາ ແລະ ແມ່ນເຫດການຈະ “ບໍ່ເຄີຍມີມາກ່ອນ”.

ໃນຂອບເຂດການຢ້ຽມຢາມເປັນເວລາ 4 ວັນ, ຄາດວ່າ 2 ຝ່າຍຈະດຳເນີນການພົບປະສົນທະນາທີ່ມີຂອບຂະໜາດໃຫຍ່ຫຼາຍວາລະ. ນອກນັ້ນ, ທ່ານ Vladimir Putin ກໍ່ຈະເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມສຸດຍອດອົງການຮ່ວມມື ຊຽງໄຮ້ (SCO), ພົບປະສະເພາະກັບທ່ານ ສີຈິ້ນຜິງ, ປະທານປະເທດ ຈີນ ແລະ ທ່ານ Narendra Modi, ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ອິນເດຍ. ຝ່າຍ ຈີນ ກໍ່ເຊີນທ່ານ Vladimir Putin ເຂົ້າຮ່ວມຊົມການເດີນສວນສະໜາມສະແດງກ້ອນກຳລັງໃນວັນທີ 03 ກັນຍາ ເນື່ອງໃນໂອກາດສະເຫຼີມສະຫຼອງ 80 ປີແຫ່ງວັນໄຊຊະນະ ຟາດຊິດ.

ໃນວັນດຽວກັນ, ສຳນັກງານຂ່າວສານສູນກາງ ສປປ.ເກົາຫຼີ (KCNA) ກໍ່ໃຫ້ຮູ້ວ່າ, ການນຳປະເທດນີ້ທ່ານ Kim Jong Un ກໍ່ໍ່ໍ່ໍ່ຈະເດີນທາງໄປປະເທດ ຈີນ ເຂົ້າຮ່ວມພິທີສະເຫຼີມສະຫຼອງ 80 ປີແຫ່ງວັນໄຊຊະນະ ຟາດຊິດ ຕາມຄຳເຊີນຂອງທ່ານ ສີຈິ້ນຜິງ, ປະທານປະເທດ ຈີນ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

