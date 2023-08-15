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ຂ່າວສານ

ລັດຖະມົນຕີກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ຟານວັນຢາງ ເຂົ້າຮ່ວມພິທີເປີດ Army 2023

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 14 ສິງຫາ, ທ່ານພົນເອກ ຟານວັນຢາງ, ລັດຖະມົນຕີກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ຫວຽດນາມໄດ້ນໍາໜ້າຄະນະຜູ້ແທນຂັ້ນສູງກະຊວງ ປ້ອງກັນປະເທດຫວຽດນາມ ເຂົ້າຮ່ວມພິທີເປີດ ເວທີປາໄສເຕັກນິກ-ການທະຫານສາກົນ 2023 (Army 2023)
ການເຄື່ອນໄຫວ Army 2023

ນີ້ແມ່ນການເຄືອ່ນໄຫວວາງສະແດງ ແລະ ເວທີປາໄສສັງລວມ ໂດຍກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດສະຫະພັນລັດເຊຍ ຈັດຕັ້ງແຕ່ປີ 2015 ຢູ່ສວນສາທາລະນະ Patriot ເຂດຊານນະຄອນຫຼວງ ມົດສກູ. ນີ້ແມ່ນໜຶ່ງໃນບັນດາງານວາງສະແດງອາວຸດຍຸດໂທປະກອນສາກົນທີ່ມີຂອບຂະໜາດ ໃຫຍ່ທີ່ສຸດໃນໂລກ.

Army 2023 ໄດ້ດຶງດູດການເຂົ້າຮ່ວມຂອງ ຄະນະ ຜູ້ແທນທີ່ມາຈາກເກືອບ 60 ປະເທດ, ໃນນັ້ນມີຫຼາຍຄະນະຜູ້ແທນຂັ້ນລັດຖະມົນຕີກະຊວງ ປ້ອງກັນປະເທດ, ເສນາທິການໃຫຍ່ກອງທັບ ພ້ອມກັບບໍລິສັດປ້ອງກັນປະເທດ 1.500 ແຫ່ງຂອງຣັດເຊຍ ແລະ 85 ບໍລິສັດຂອງຕ່າງປະເທດ.

ທີ່ Army ປີນີ້, ກົມໃຫຍ່ອຸດສາຫະກຳປ້ອງກັນປະເທດ ແລະ ກຸ່ມບໍລິສັດອຸດສາຫະກຳ - ໂທລະຄົມໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມ ແລະ ວາງສະແດງ 240 ຜະລິດຕະພັນອຸດສາຫະກຳປ້ອງກັນປະເທດຫວຽດນາມ.

ເນື່ອງໃນໂອກາດເຂົ້າຮ່ວມ Army 2023, ທ່ານລັດຖະມົນຕີ ຟານວັນຢາງ ໄດ້ໄປຢ້ຽມຊົມບັນດາຮ້ານວາງສະແດງຂອງປະເທດຕີ່າງໆ. ທ່ານພົນໂທ ຫງວຽນວັນເຫງ້ຍ, ຮອງເສນາທິການໃຫ່ຍ ກອງທັບ ປະຊາຊົນຫວຽດນາມ ໄດ້ພົບປະ ແລະເຮັດວຽກ ກັບບັນດາຄູ່ຮ່ວມມື.

ກ່ອນໜ້ານັ້ນ, ໃນຕອນເຊົ້າວັນທີ 14 ສິງຫາ, ທ່ານພົນເອກ ຟານວັນຢາງ ໄດ້ໄປວາງພວງມາລາຢູ່ອະນຸສາວະລີປະທານໂຮ່ຈິມິນ ຢູ່ນະຄອນຫຼວງມົດສະກູ; ຢ້ຽມຢາມສະຖານທູດຫວຽດນາມ ປະຈຳ ລັດເຊຍ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ວາລະປະຊຸມຄັ້ງທີ 25 ຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດ: ເລີ່ມເຄື່ອນໄຫວການຊັກຖາມ ແລະ ຕອບຄຳຊັກຖາມ

ວາລະປະຊຸມຄັ້ງທີ 25 ຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດ: ເລີ່ມເຄື່ອນໄຫວການຊັກຖາມ ແລະ ຕອບຄຳຊັກຖາມ

ໃນຕອນເຊົ້າ, ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດໄດ້ຊັກຖາມບັນດາໝວດບັນຫາຂຶ້ນກັບໜ້າທີ່ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງທ່ານລັດຖະມົນຕີກະຊວງຍຸຕິທຳ ເລແທ່ງລອງ
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