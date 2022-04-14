ຂ່າວສານ
ລັດຖະບານ ປະກາດໃຊ້ໂຄງການເຄື່ອນໄຫວສ້າງໂຄງປະກອບພື້ນຖານເສດຖະກິດ ໄລຍະ 2021 – 2025 ຄືນໃໝ່
ບາງຄາດໝາຍລະອຽດຂອງມະຕິສະບັບນີ້ຄື: ລະດັບຄວາມໄວໃນການເພີ່ມສະມັດຕະພາບແຮງງານສະເລ່ຍກວ່າ 6,5% ຕໍ່ປີ; ຮອດປີ 2025, ຮັດແຄບຊ່ອງວ່າງກ່ຽວກັບກຳລັງແກ້ງແຍ້ງແຫ່ງຊາດກັບບັນດາປະເທດໃນກຸ່ມ ອາຊຽນ - 4; ຂອບຂະໜາດມູນຄ່າຕະຫຼາດຫຸ້ນໃຫ້ບັນລຸໄດ້ຢ່າງໜ້ອຍສຸດ 85% GDP; ສູ້ຊົນໃຫ້ບັນລຸປະມານ 1,5 ລ້ານວິສາຫະກິດ, ໃນນັ້ນ ມີວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ ປະມານ 60.000 – 70.000 ແຫ່ງ; ອັດຕາການປະກອບເຂົ້າ GDP ຂອງຂົງເຂດເສດຖະກິດພາກເອກະຊົນແມ່ນປະມານ 55%; ຢ່າງໜ້ອຍສຸດມີ 5 – 10 ຜະລິດຕະພັນລະດັບຊາດ ສ້າງໄດ້ເຄື່ອງໝາຍການຄ້າສາກົນ; ສູ້ຊົນຮອດທ້າຍປີ 2025 ມີສະຫະກອນປະມານ 35.000 ແຫ່ງ, ໃນນັ້ນ ມີກວ່າ 3.000 ແຫ່ງ ໝູນໃຊ້ເຕັກໂນໂລຢີສູງເຂົ້າໃນການຜະລິດ ແລະ ຈຳໜ່າຍຜະລິດຕະພັນກະເສດ, ປະມານ 50% ຈຳນວນສະຫະກອນກະສິກຳໄດ້ຮ່ວມສຳພັນກັບວິສາຫະກິດຕາມລະບົບມູນຄ່າ.