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ຂ່າວສານ

ລັດຖະບານ ປະກາດໃຊ້ໂຄງການເຄື່ອນໄຫວສ້າງໂຄງປະກອບພື້ນຖານເສດຖະກິດ ໄລຍະ 2021 – 2025 ຄືນໃໝ່

ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ເລມິງຄ໊າຍ ຫາກໍເຊັນມະຕິວ່າດ້ວຍການປະກາດໃຊ້ໂຄງການເຄື່ອນໄຫວຂອງລັດຖະບານ ກ່ຽວກັບການປະຕິບັດມະຕິຂອງສະພາແຫ່ງຊາດແຜນການສ້າງໂຄງປະກອບພື້ນຖານເສດຖະກິດໄລຍະ 2021 – 2025 ຄືນໃໝ່.
  ການຜະລິດລົດໂອໂຕ (ພາບ: TTXVN)  

 ບາງຄາດໝາຍລະອຽດຂອງມະຕິສະບັບນີ້ຄື: ລະດັບຄວາມໄວໃນການເພີ່ມສະມັດຕະພາບແຮງງານສະເລ່ຍກວ່າ 6,5% ຕໍ່ປີ; ຮອດປີ 2025, ຮັດແຄບຊ່ອງວ່າງກ່ຽວກັບກຳລັງແກ້ງແຍ້ງແຫ່ງຊາດກັບບັນດາປະເທດໃນກຸ່ມ ອາຊຽນ - 4; ຂອບຂະໜາດມູນຄ່າຕະຫຼາດຫຸ້ນໃຫ້ບັນລຸໄດ້ຢ່າງໜ້ອຍສຸດ 85% GDP; ສູ້ຊົນໃຫ້ບັນລຸປະມານ 1,5 ລ້ານວິສາຫະກິດ, ໃນນັ້ນ ມີວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ ປະມານ 60.000 – 70.000 ແຫ່ງ; ອັດຕາການປະກອບເຂົ້າ GDP ຂອງຂົງເຂດເສດຖະກິດພາກເອກະຊົນແມ່ນປະມານ 55%; ຢ່າງໜ້ອຍສຸດມີ 5 – 10 ຜະລິດຕະພັນລະດັບຊາດ ສ້າງໄດ້ເຄື່ອງໝາຍການຄ້າສາກົນ; ສູ້ຊົນຮອດທ້າຍປີ 2025 ມີສະຫະກອນປະມານ 35.000 ແຫ່ງ, ໃນນັ້ນ ມີກວ່າ 3.000 ແຫ່ງ ໝູນໃຊ້ເຕັກໂນໂລຢີສູງເຂົ້າໃນການຜະລິດ ແລະ ຈຳໜ່າຍຜະລິດຕະພັນກະເສດ, ປະມານ 50% ຈຳນວນສະຫະກອນກະສິກຳໄດ້ຮ່ວມສຳພັນກັບວິສາຫະກິດຕາມລະບົບມູນຄ່າ.


(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ເຂດມໍລະດົກມະຫັດສະຈັນ ເຊື່ອມຕໍ່ການທ່ອງທ່ຽວລະຫວ່າງ 5 ແຂວງພາກກາງຫວຽດນາມ

“ເຂດມໍລະດົກມະຫັດສະຈັນ” ເຊື່ອມຕໍ່ການທ່ອງທ່ຽວລະຫວ່າງ 5 ແຂວງພາກກາງຫວຽດນາມ

ໂດຍໄດ້ເຕົ້າໂຮມບັນດາຄວາມສາມດບົ່ມຊ້ອນທ່າໄດ້ປຽບໃນການພັດທະນາການທ່ອງທ່ຽວ, ເງື່ອນໄຂທີ່ສະດວກດ້ວຍລະບົບທາງຄົມມະນາຄົມ, ເຄື່ອງໝາຍ“5 ທ້ອງຖິ່ນ - 1 ສະຖານທີ່ທ່ອງທ່ຽວ” ດ້ວຍ “ເຂດມໍລະດົກມະຫັດສະຈັນ” ພວມຖືກ 5 ແຂວງພາກກາງຫວຽດນາມຄືກວ໋າງບິ່ງ, ກວ໋າງຈິ, ເທື່ອທຽນເຫວ້, ກວ໋າງນາມແລະນະຄອນດ່າໜັງຜັນຂະຫຍາຍການຮ່ວມມື. ການຮ່ວມສຳພັນນີ້ ຈະສ້າງຄວາມປະທັບໃຈໃຫ້ແກ່ແຂກທ່ອງທ່ຽວທັງຢູ່ພາຍໃນແລະຕ່າງປະເທດ, ປະກອບສ່ວນນຳການທ່ອງທ່ຽວພາກກາງເວົ້າສະເພາະ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວທົ່ວປະເທດເວົ້າລວມຟື້ນຕົວຄືນແລະພັດທະນາພາຍຫຼັງໂລກລະບາດໂຄວິດ - 19
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