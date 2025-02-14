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ຂ່າວສານ

ລັດຖະບານສະເໜີກົນໄກ, ນະໂຍບາຍພິເສດສະເພາະໃນການລົງທຶນກໍ່ສ້າງໂຄງການໄຟຟ້ານິວເຄຼຍ ນິງທ້ວນ

ບັນດາກົນໄກນະໂຍບາຍພິເສດສະເພາະທີ່ໄດ້ສະເໜີກ່ຽວຂ້ອງເຖິງບັນດາບັນຫາ, ຄື: ການອະນຸຍາດຜັນຂະຫຍາຍພ້ອມດຽວກັນບັນດາວຽກງານກ່ຽວກັບການເຈລະຈາສັນຍາ, ຂໍ້ຕົກລົງກັບບັນດາຄູ່ຮ່ວມມືໄປພ້ອມກັບວິວັດການສ້າງສຳເນົາເອກະສານ
ທ່ານລັດຖະມົນຕີກະຊວງອຸດສາຫະກຳການຄ້າ ຫວຽດນາມ ຫງວຽນຮົ່ງຢຽນ (ພາບ: quochoi.vn)

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 14 ກຸມພາ, ຢູ່ຫໍສະພາແຫ່ງຊາດ, ທີ່ ຮ່າໂນ້ຍ, ໃນຂອບເຂດກອງປະຊຸມວິສາມັນຄັ້ງທີ 9, ສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ຊຸດທີ 15, ທ່ານລັດຖະມົນຕີກະຊວງອຸດສາຫະກຳການຄ້າ ຫວຽດນາມ ຫງວຽນຮົ່ງຢຽນ ໄດ້ສະເໜີໃບສະເໜີກ່ຽວກັບບັນດາກົນໄກ, ນະໂຍບາຍພິເສດສະເພາະການລົງທຶນກໍ່ສ້າງໂຄງການໄຟຟ້ານິວເຄຼຍ ນິງທ້ວນ.

ບັນດາກົນໄກນະໂຍບາຍພິເສດສະເພາະທີ່ໄດ້ສະເໜີກ່ຽວຂ້ອງເຖິງບັນດາບັນຫາ, ຄື: ການອະນຸຍາດຜັນຂະຫຍາຍພ້ອມດຽວກັນບັນດາວຽກງານກ່ຽວກັບການເຈລະຈາສັນຍາ, ຂໍ້ຕົກລົງກັບບັນດາຄູ່ຮ່ວມມືໄປພ້ອມກັບວິວັດການສ້າງສຳເນົາເອກະສານ ແລະ ອະນຸມັດຜ່ານການດັດປັບແຜນນະໂຍບາຍລົງທຶນ, ອະນຸມັດຜ່ານໂຄງການລົງທຶນ; ກົນໄກ, ນະໂຍບາຍໃຫ້ແຂວງ ນິງທ້ວນ… ທ່ານລັດຖະມົນຕີ ຫງວຽນຮົ່ງຢຽນ, ເນັ້ນໜັກວ່າ:

“ນີ້ແມ່ນໂຄງການສຳຄັນພິເສດ, ມີເຕັກໂນໂລຊີສັບສົນ, ບໍ່ມີຫຼາຍປະເທດເປັນກຳມະສິດ, ມີຄວາມຕ້ອງການທຶນທີ່ໃຫຍ່ຫຼວງ ແລະ ເປັນຄັ້ງທຳອິດທີ່ໄດ້ຮັບການລົງທຶນກໍ່ສ້າງຢູ່ ຫວຽດນາມ. ສະນັ້ນ, ຕ້ອງມີບັນດາກົນໄກ, ນະໂຍບາຍພິເສດສະເພາະ ເພື່ອຍູ້ໄວຄວາມຄືບໜ້າ, ເຮັດໃຫ້ເວລາປະຕິບັດສັ້ນລົງ”.

ບັນດາສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ຈະປຶກສາຫາລືຢູ່ໜ່ວຍກ່ຽວກັບບັນດາກົນໄກ, ນະໂຍບາຍພິເສດສະເພາະຂອງໂຄງການໄຟຟ້ານິວເຄຼຍ ນິງທ້ວນ ໃນວັນທີ 15 ກຸມພາ ແລະ ຢູ່ຫໍປະຊຸມໃນຕົ້ນອາທິດໜ້າ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຫວຽດ​ນາມ - ລາວ ຊຸກ​ຍູ້​ການ​ຮ່ວມ​ມື​ຄວາມ​ໝັ້ນ​ຄົງ​ດ້ານ​ພະ​ລັງ​ງານ

ຫວຽດ​ນາມ - ລາວ ຊຸກ​ຍູ້​ການ​ຮ່ວມ​ມື​ຄວາມ​ໝັ້ນ​ຄົງ​ດ້ານ​ພະ​ລັງ​ງານ

ພາຍຫຼັງກໍ່ສ້າງສຳເລັດໄລຍະທີ 1 ໃນທ້າຍປີ 2027, ຄາດວ່າໂຄງການ ຈະສົ່ງອອກ ໄຟຟ້າໄປຍັງ ຫວຽດນາມກ່ວາ 1,5 ຕື້ kWh/ປີ ແລະ ຈະເພີ່ມຂຶ້ນກ່ວາ 1,1 ຕື້ kWh/ປີ ພາຍຫຼັງກໍ່ສ້າງສຳເລັດໄລຍະທີ 2 ໃນປີ 2030.
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