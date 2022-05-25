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ຂ່າວສານ

ລັດຖະບານປະຕິບັດສຳເລັດບັນດາເປົ້າໝາຍໜ້າທີ່ວາງອອກເປັນຢ່າງດີ

ບັນດາຜູ້ແທນຖືວ່າ ລັດຖະບານໄດ້ປະຕິບັດສຳເລັດບັນດາເປົ້າໝາຍ, ໜ້າທີ່ວາງອອກເປັນຢ່າງດີທີ່ສຸດ.
  ທ່ານປະທານສະພາແຫງຊາດ ເວືອງດິ່ງເຫ້ວ ເຂົ້າຮ່ວມກອງະຊຸມ (ພາບ: TTXVN)  

 ໃນຂອບເຂດກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 3, ສະພາແຫ່ງຊາດຊຸດທີ XV, ຕອນເຊົ້າວັນທີ 25 ພຶດສະພາ, ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ, ບັນດາຜູ້ແທນໄດ້ປຶກສາຫາລືເປັນກຸ່ມກ່ຽວກັບການຕີລາຄາເພີ່ມເຕີມໝາກຜົນການປະຕິບັດແຜນການພັດທະນາເສດຖະກິດ - ສັງຄົມ ແລະ ງົບປະມານແຫ່ງລັດ ປີ 2021, ສະພາບການປະຕິບັດແຜນການພັດທະນາເສດຖະກິດ - ສັງຄົມ ແລະ ງົບປະມານແຫ່ງລັດໃນຊຸມເດືອນຕົ້ນປີ 2022.

ບັນດາຜູ້ແທນຖືວ່າ ລັດຖະບານໄດ້ປະຕິບັດສຳເລັດບັນດາເປົ້າໝາຍ, ໜ້າທີ່ວາງອອກເປັນຢ່າງດີທີ່ສຸດ. ຫວຽດນາມ ຕີລາຄາສູງກ່ຽວກັບວຽກງານປ້ອງກັນ, ຕ້ານພະຍາດໂຄວິດ - 19 ແລະ ຟື້ນຟູ, ພັດທະນາເສດຖະກິດເມື່ອທຽບໃສ່ກັບບັນດາປະເທດໃນໂລກ. ລັດຖະບານໄດ້ຜັນຂະຫຍາຍຫຼາຍນະໂຍບາຍເພື່ອໜູນຊ່ວຍຟື້ນຟູ ແລະ ພັດທະນາເສດຖະກິດ - ສັງຄົມ. ປັດຈຸບັນ, ການຄ້ຳປະກັນຄວາມໝັ້ນຄົງດ້ານສະບຽງອາຫານໄດ້ຮັບປະກັນ, ບັນດາບັນຫາຕ່າງໆພວມສືບຕໍ່ການຮັບການຟື້ນຟູ ແລະ ມີບາດກ້າວພັດທະນາ. ອາດເວົ້າໄດ້ວາ, ຜົນງານທີ່ບັນລຸໄດ້ກ່ຽວກັບການພັດທະນາເສດຖະກິດ - ສັງຄົມໃນໄລຍະຜ່ານມາແມ່ນຄວາມມານະພະຍາຍາມຢ່າງໃຫຍ່ຫຼວງທີ່ສຸດ ຂອງທົ່ວລະບົບການເມືອງ, ກໍ່ຄືການບໍລິຫານຂອງລັດຖະບານ ແລະ ບັນດາທ້ອງຖິ່ນໃນການຊອກຫາມາດຕະການແກ້ໄຂເພື່ອທັງປະຕິບັດໜ້າທີ່ປ້ອງກັນ, ຕ້ານພະຍາດໂຄວິດ - 19 ແລະ ຟື້ນຟູເສດຖະກິດສັງຄົມ. ທ່ານ ລີວັນຮວນ, ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດແຂວງທ໊າຍງວຽນໃຫ້ຮູ້ວ່າ:

ປະຊາຊົນເຫັນດີເຫັນພ້ອມ, ຕີລາຄາສູງ ແລະ ພິເສດມີຄວາມໄວ້ເນື້ອເຊື່ອໃຈຕໍ່ບັນດາລັດຖະນະໂນບາຍຂອງພັກ, ລັດ, ລັດຖະບານໃນການບໍລິຫານພັດທະນາເສດຖະກິດສັງຄົມ. ບັນດາລັດຖະນະໂຍບາຍນັ້ນ ໄດ້ຫັນທິດຈາການປ້ອງກັນໄປສູ່ການຮັບມືຢ່າງປອດໄພ ແລະ ຄວບຄຸມພະຍາດຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ວັນທີ 25 ພຶດສະພາ, ຫວຽດນາມມີຜູ້ຕິດເຊື້ອໂຄວິດ -19 ຈຳນວນ 2.459 ຄົນໄດ້ຮັບການປິ່ນປົວຫາຍດີ

ວັນທີ 25 ພຶດສະພາ, ຫວຽດນາມມີຜູ້ຕິດເຊື້ອໂຄວິດ -19 ຈຳນວນ 2.459 ຄົນໄດ້ຮັບການປິ່ນປົວຫາຍດີ

ໃນວັນທີ 25 ພຶດສະພາ ຫວຽດນາມ ມີຄົນເຈັບ ຕື່ມອີກ 2.459 ຄົນໄດ້ຮັບການປິ່ນປົວໃຫ້ຫາຍດີ, ອັນໄດ້ຍົກຍອດ ຈໍານວນກໍລະນີໄດ້ຮັບການປິ່ນປົວຫາຍດີຂຶ້ນເຖິງ 9.414.862 ຄົນ
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