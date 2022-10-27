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ຂ່າວສານ

ລັດຖະບານຈະຍື່ນສະເໜີຕໍ່ສະພາແຫ່ງຊາດແຜນຜັງສັງລວມແຫ່ງຊາດໄລຍະ 2021 – 2030, ວິໄສທັດຮອດປີ 2050

ຕາມແຜນຜັງແລ້ວ, ຫວຽດນາມ ສູ້ຊົນຮອດປີ 2030, ຫວຽດນາມ ກາຍເປັນປະເທດພວມພັດທະນາມີພື້ນຖານອຸດສາຫະກຳທັນສະໄໝ, ມີລາຍຮັບປານກາງສູງ; ຮູບແບບການຈັດຕັ້ງຂົງເຂດພັດທະນາແຫ່ງຊາດມີປະສິດທິຜົນ
  ພາບປະກອບ  

ທ່ານ ເລວັນແທັ່ງ, ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຫາກໍ່ເຊັນມະຕິເລກທີ 138/NQ-CP ວ່າດ້ວຍແຜນຜັງສັງລວມແຫ່ງຊາດໄລຍະ 2021 – 2030, ວິໄສທັດຮອດປີ 2050. ແຜນຜັງນີ້ລັດຖະບານໄດ້ອະນຸມັດຜ່ານແລ້ວເພື່ອຍື່ນສະເໜີຕໍ່ສະພາແຫ່ງຊາດພິຈາລະນາ, ຕັດສິນ.

ຕາມແຜນຜັງແລ້ວ, ຫວຽດນາມ ສູ້ຊົນຮອດປີ 2030, ຫວຽດນາມ ກາຍເປັນປະເທດພວມພັດທະນາມີພື້ນຖານອຸດສາຫະກຳທັນສະໄໝ, ມີລາຍຮັບປານກາງສູງ; ຮູບແບບການຈັດຕັ້ງຂົງເຂດພັດທະນາແຫ່ງຊາດມີປະສິດທິຜົນ, ເປັນເອກະພາບ, ຍືນຍົງ; ຮັບປະກັນຄວາມໝັ້ນຄົງດ້ານພະລັງງານ, ຄວາມໝັ້ນຄົງດ້ານສະບຽງອາຫານ ແລະ ຄວາມໝັ້ນຄົງແຫຼ່ງນ້ຳ; ສະພາບແວດລ້ອມຊີວະພາບໄດ້ຮັບປະກັນ, ປັບຕົວເຂົ້າກັບການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດ, ຊີວິດທາງດ້ານວັດຖຸ, ຈິດໃຈຂອງປະຊາຊົນໄດ້ຍົກສູງຂຶ້ນ; ການປ້ອງກັນຊາດ, ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບໄດ້ຮັບປະກັນ… ສູ້ຊົນໃຫ້ລະດັບການເຕີບໂຕລວນຍອດຜະລິດຕະພັນພາຍໃນ (GDP) ໃນທົ່ວປະເທດສະເລ່ຍໃຫ້ບັນລຸໄດ້ປະມານ 7,0%/ປິ ໃນໄລຍະ 2021 – 2030.

ວິໄສທັດຮອດປີ 2050, ຫວຽດນາມ ກາຍເປັນປະເທດພັດທະນາ, ມີລາຍຮັບສູງ, ສັງຄົມຍຸຕິທຳ, ປະຊາທິປະໄຕ, ສີວິໄລ. ລະບົບໂຄງປະກອບພື້ນຖານໂຄງລ່າງຄົບຊຸດ, ທັນສະໄໝ. ລະບົບຕົວເມືອງອັດສະລິຍະ, ທັນສະໄໝ, ເຕັມໄປດ້ວຍສີສັນ, ສີຂຽວ. ຮັກສາສີສັນວັດທະນະທຳ. ໄລຍະ 2031 – 2050, ສູ້ຊົນໃຫ້ລະດັບການເຕີບໂຕ GDP ບັນລຸປະມານ 6,5-7,5%/ປີ. ອັດຕາການຫັນເປັນຕົວເມືອງຮອດປີ 2050 ໃຫ້ບັນລຸ 70 – 75%.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ເປັນ​ຄັ້ງ​ທຳ​ອິ​ດ ທີ່​ຄວາມ​ໝັ້ນ​ຄົງ​ດ້ານ​ສະ​ບຽງ​ອາ​ຫານ​ໄດ້​ຮັບ​ບຸ​ລິ​ມະ​ສິດ​ໃນ​ວ​າ​ລະປະ​ຊຸມ​ຂອງກອງປະ​ຊຸມ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ​ແຮງ​ງານ ອາ​ຊຽນ

ເປັນ​ຄັ້ງ​ທຳ​ອິ​ດ ທີ່​ຄວາມ​ໝັ້ນ​ຄົງ​ດ້ານ​ສະ​ບຽງ​ອາ​ຫານ​ໄດ້​ຮັບ​ບຸ​ລິ​ມະ​ສິດ​ໃນ​ວ​າ​ລະປະ​ຊຸມ​ຂອງກອງປະ​ຊຸມ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ​ແຮງ​ງານ ອາ​ຊຽນ

ບັນດາກອງປະຊຸມໄດ້ເນັ້ນໜັກເຖິງຄວາມຈຳເປັນຂອງມາດຕະການຮັບມືກັບສະພາບການວ່າງງານຢູ່ພາກພື້ນຢ່າງມີປະສິດທິຜົນກ່ວາເກົ່າ.
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