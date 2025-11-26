Báo Ảnh Việt Nam

ຂ່າວສານ

ລະ​ບົບ​ທະ​ນາ​ຄານ​ຮ່ວມ​ເດີນ​ທາງ​ກັບ​ປະ​ເທດ​ຊາດ, ປະ​ຊາ​ຊົນ, ວິ​ສາ​ຫະ​ກິດ

ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ໄດ້ຕີລາຄາສູງເລື່ອງຂະແໜງທະນາຄານໄດ້ສ້າງສຳເລັດລະບອບລະບຽບການກົດໝາຍກ່ຽວກັບເງິນຕາ, ການເຄື່ອນໄຫວຂອງທະນາຄານຢ່າງທັນການ ແລະ ມີລັກສະນະບຸກທະລຸ.
ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ກອງປະຊຸມ (ພາບ: VGP)

ຕອນບ່າຍວັນທີ 24 ພະຈິກ, ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ,ປະທານສະພາ ແຂ່ງຂັນ - ຍ້ອງຍໍສັນລະເສີນມອບຂອງຂວັນ ສູນກາງ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມໃຫຍ່ການແຂ່ງຂັນຮັກຊາດຂະແໜງທະນາຄານຄັ້ງທີ IX (2025 - 2030). ກ່າວຄຳເຫັນນະທີ່ນີ້, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ໄດ້ຕີລາຄາສູງເລື່ອງຂະແໜງທະນາຄານໄດ້ສ້າງສຳເລັດລະບອບລະບຽບການກົດໝາຍກ່ຽວກັບເງິນຕາ, ການເຄື່ອນໄຫວຂອງທະນາຄານຢ່າງທັນການ ແລະ ມີລັກສະນະບຸກທະລຸ; ນະໂຍບາຍເງິນຕາສືບຕໍ່ໄດ້ຮັບການບໍລິຫານຢ່າງເປັນເຈົ້າການ, ມີຄວາມໄຫວພິບ, ທັນການ, ມີປະສິດທິຜົນ, ປະສານສົມທົບກັບນະໂຍບາຍປີການເງິນ ແລະ ບັນດານະໂຍບາຍເສດຖະກິດມະຫາພາກຢ່າງຄົບຖວ້ນ, ກົມກ່ຽວ, ແໜ້ນແຟ້ນ; ປະຕິບັດແຜນຮ່ວມສັບຊ້ອນກົງຈັກໃຫ້ກະທັດລັດລົງ, ຮັບປະກັນການເຄື່ອນໄຫວຢ່າງລຸ້ລ່ວງ, ຕໍ່ເນື່ອງ, ມີຄວາມປອດໄພ, ມີປະສິດທິຜົນ, ບໍ່ກໍ່ຜົນສະທ້ອນຕໍ່ອົງການສິນເຊື່ອ, ປະຊາຊົນ ແລະ ວິສາຫະກິດ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

