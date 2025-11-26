ຂ່າວສານ
ລະບົບທະນາຄານຮ່ວມເດີນທາງກັບປະເທດຊາດ, ປະຊາຊົນ, ວິສາຫະກິດ
ຕອນບ່າຍວັນທີ 24 ພະຈິກ, ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ,ປະທານສະພາ ແຂ່ງຂັນ - ຍ້ອງຍໍສັນລະເສີນມອບຂອງຂວັນ ສູນກາງ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມໃຫຍ່ການແຂ່ງຂັນຮັກຊາດຂະແໜງທະນາຄານຄັ້ງທີ IX (2025 - 2030). ກ່າວຄຳເຫັນນະທີ່ນີ້, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ໄດ້ຕີລາຄາສູງເລື່ອງຂະແໜງທະນາຄານໄດ້ສ້າງສຳເລັດລະບອບລະບຽບການກົດໝາຍກ່ຽວກັບເງິນຕາ, ການເຄື່ອນໄຫວຂອງທະນາຄານຢ່າງທັນການ ແລະ ມີລັກສະນະບຸກທະລຸ; ນະໂຍບາຍເງິນຕາສືບຕໍ່ໄດ້ຮັບການບໍລິຫານຢ່າງເປັນເຈົ້າການ, ມີຄວາມໄຫວພິບ, ທັນການ, ມີປະສິດທິຜົນ, ປະສານສົມທົບກັບນະໂຍບາຍປີການເງິນ ແລະ ບັນດານະໂຍບາຍເສດຖະກິດມະຫາພາກຢ່າງຄົບຖວ້ນ, ກົມກ່ຽວ, ແໜ້ນແຟ້ນ; ປະຕິບັດແຜນຮ່ວມສັບຊ້ອນກົງຈັກໃຫ້ກະທັດລັດລົງ, ຮັບປະກັນການເຄື່ອນໄຫວຢ່າງລຸ້ລ່ວງ, ຕໍ່ເນື່ອງ, ມີຄວາມປອດໄພ, ມີປະສິດທິຜົນ, ບໍ່ກໍ່ຜົນສະທ້ອນຕໍ່ອົງການສິນເຊື່ອ, ປະຊາຊົນ ແລະ ວິສາຫະກິດ.