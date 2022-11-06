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ຂ່າວສານ

ລະດັບການເຕີບໂຕເສດຖະກິດ ຫວຽດນາມ ລືນກາຍຢ່າງຂາດຂັ້ນເມື່ອທຽບໃສ່ປະເທດອື່ນໆໃນອາຊີ

ຕາມຜູ້ຂຽນແລ້ວ, ຫວຽດນາມ ພວມລື່ນກາຍປະເທດອື່ນໆໃນອາຊີ ເມື່ອພິຈາລະນາກ່ຽວກັບລະດັບການເຕີບໂຕເສດຖະກິດທີ່ວ່ອງໄວ.

ຕາມຜູ້ຂຽນແລ້ວ, ຫວຽດນາມ ພວມລື່ນກາຍປະເທດອື່ນໆໃນອາຊີ ເມື່ອພິຈາລະນາກ່ຽວກັບລະດັບການເຕີບໂຕເສດຖະກິດທີ່ວ່ອງໄວ.

    

ພາບປະກອບ

ລະດັບການເຕີບໂຕເສດຖະກິດ ຫວຽດນາມ ພວມ ລືນກາຍຢ່າງຂາດຂັ້ນເມື່ອທຽບໃສ່ປະເທດອື່ນໆໃນອາຊີ - ນີ້ແມ່ນຂໍ້ສັງເກດຂອງທ່ານ Megha Mandavia ໃນບົດຂຽນລົງໃນໜັງສືພິມ Wall Street Journal (WSJ) ໃນວັນທີ 1 ພະຈິກ. ຕາມຜູ້ຂຽນແລ້ວ, ຫວຽດນາມ ພວມລື່ນກາຍປະເທດອື່ນໆໃນອາຊີ ເມື່ອພິຈາລະນາກ່ຽວກັບລະດັບການເຕີບໂຕເສດຖະກິດທີ່ວ່ອງໄວ, ການສະສົມເງິນຕາຕ່າງປະເທດ (ສະກຸນເງິນໂດລາສະຫະລັດ) ແລະ ນະໂຍບາຍເງິນຕາມີໄຫວພິບ.

        ໃນບົດຂຽນຂອງ WSJ ເນັ້ນໜັກວ່າ: ຫວຽດນາມ ອາດສາມາດນອນໃນບັນດາປະເທດເຕີບໂຕໄວທີ່ສຸດຢູ່ ອາຊີ. ຫວຽດນາມ ມີທ່າແຮງເລີ່ມມາຈາກທີ່ຕັ້ງເຕີບໂຕທີ່ໜ້ານັບຖືດ້ວຍລະດັບ GDP ໄຕມາດທີ III ປີ 2022 ເພີ່ມຂຶ້ນຢູ່ໃນລະດັບ 13,7% ເມືື່ອທຽບໃສ່ໄລຍະດຽວກັນຂອງປີກາຍ. ນອກຈາກນັ້ນ, ບົດຂຽນຂອງ WSJ ຍັງໃຫ້ຂໍ້ສັງເກດວ່າ: ເກືອບຄືວ່າ, ຫວຽດນາມ ບໍ່ຖືກຜົນສະທ້ອນຍ້ອນລາຄາສະບຽງອາຫານເພີ່ມຂຶ້ນສູງໃນທົ່ວໂລກ ຍ້ອນວ່າ ຫວຽດນາມ  ແມ່ນໜຶ່ງໃນບັນດາປະເທດຜະລິດ ແລະ ສົ່ງອອກເຂົ້າສານແຖວໜ້າຂອງໂລກ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ວຽກງານຖະແຫຼງຂ່າວໃຫ້ຕ່າງປະເທດຕ້ອງສືບຕໍ່ປ່ຽນແປງໃໝ່, ເປັນເຈົ້າການ, ຄົບຊຸດ, ທັນການ, ມີຫົວຄິດປະດິດສ້າງ ແລະ ມີປະສິດທິຜົນ

ວຽກງານຖະແຫຼງຂ່າວໃຫ້ຕ່າງປະເທດຕ້ອງສືບຕໍ່ປ່ຽນແປງໃໝ່, ເປັນເຈົ້າການ, ຄົບຊຸດ, ທັນການ, ມີຫົວຄິດປະດິດສ້າງ ແລະ ມີປະສິດທິຜົນ

ພາຍຫຼັງປຸກລະດົມມາເປັນເວລາ 4 ເດືອນ (ແຕ່ເດືອນເມສາ ຫາ ເດືອນ ສິງຫາ 2022), ຄະນະຈັດຕັ້ງໄດ້ຮັບ 1.172 ຜົນງານເຂົ້າຮ່ວມການເສັງ
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